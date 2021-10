Đổ tội người cắt ghép đoạn ghi âm Đại tá Đinh Văn Nơi là vu khống?

Hôm 3 tháng 10 năm 2021, một đoạn băng ghi âm được cho là của giám đốc Công an tỉnh An Giang – đại tá Đinh Văn Nơi – phản đối việc lãnh đạo tỉnh này không cho đón người dân từ các tỉnh trở về. Người cùng trò chuyện với ông Nơi được cho là một cựu bí thư tỉnh An Giang.

Hai ngày sau, những tờ báo lớn của nhà nước như Thanh Niên, Người Lao Động, Tuổi Trẻ, Công An cùng hệ thống truyền hình như VTV, VTC… đồng loạt đăng tải các bài báo với nội dung cho rằng đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của Đại tá Đinh Văn Nơi đã bị cắt ghép nhằm mục đích gây chia rẽ nội bộ lãnh đạo tỉnh và quy kết ông Hoàng Dũng – một trong những người sáng lập Phong trào Con đường Việt Nam là người thực hiện và phát tán lên mạng.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một lãnh đạo công an tỉnh An Giang rằng: “Chúng tôi xác định Dũng là đối tượng thực hiện việc cắt, ghép ghi âm rồi đăng mạng xã hội đầu tiên. Cơ quan điều tra đã mời làm việc một số nghi phạm được cho cấu kết với Dũng để thực hiện đoạn ghi âm cắt ghép, bịa đặt, bôi nhọ danh dự của lãnh đạo tỉnh và chia rẽ đoàn kết nội bộ”.

Cùng ngày, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Lưu Vĩnh Nguyên cũng cho báo chí biết, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý một đối tượng là cán bộ đã nghỉ hưu ở địa phương do liên quan đến việc cắt ghép file ghi âm này.

Cũng có một vài anh chị hỏi có cắt ghép không. Mình trả lời là không. Ít nhất là về phía mình. Mình đã chứng minh bằng video phát trực tiếp quay đoạn file ghi âm có trong tin nhắn đó. Có thế nào mình phát như thế. – Hoàng Dũng

Tuy loan tin như vậy nhưng không tờ báo Nhà nước nào đưa ra đoạn ghi âm thực sự, nếu có, để chứng minh cho điều họ khẳng định là đúng.

Trên Facebook cá nhân, ông Hoàng Dũng phủ nhận quy kết của cơ quan chức năng tỉnh An Giang:

Cắt ghép hình ảnh để giỡn nhau cho vui thì mình đã từng làm nhiều. Nhưng mình chưa từng cắt ghép cái gì với mục đích để hại người khác. Nhất là cắt ghép chỉnh sửa video, âm thanh thì mình chịu. Món này mình không có phương tiện cũng như trình độ để làm.”

Trước đó, tối 1 tháng 10, trong cuộc họp trực tuyến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu rằng, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên An Giang sẽ không tiếp nhận các trường hợp người dân ở các tỉnh, thành “tự phát” trở về địa phương. Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh, An Giang vẫn giữ nguyên quan điểm “không có chủ trương tiếp nhận người dân từ các tỉnh, thành tự phát trở về địa phương” thời gian tới.

Chuyện báo chí Nhà nước đồng loạt lên tiếng với cùng một nội dung dường như không có gì lạ và khó hiểu, bởi gần 800 cơ quan báo chí hiện nay được chỉ đạo bởi một cơ quan duy nhất là Ban Tuyên giáo Trung ương, tiền thân là Ban Tuyên truyền và Cổ động. Ban này được sáp nhập từ Ban Khoa giáo Trung ương và Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương vào ngày 11 tháng 4 năm 2007.

Nhà báo Võ Văn Tạo nhận định rằng, hành xử của Ban Tuyên giáo Trung ương trong vụ ông Đinh Văn Nơi là không sáng suốt. Ông phân tích:

“Họ nói là việc cắt ghép clip là để bêu xấu ông Nơi và chia rẽ cán bộ thì tôi thấy đây là cách xử lý rất dở, rất vụng về. Những người không có kinh nghiệm hay con nít thì mới nghe theo. Những người có kinh nghiệm sống với chế độ này nhiều năm, biết lịch sử Đảng nhiều chục năm thì thấy chuyện thực tiễn là có những cán bộ mạnh dạn làm khác chủ trương chung thì lại đúng, lại là chân lý cho dù ban đầu họ gặp khó khăn.

Tôi nghĩ nếu Đảng và Nhà nước mà không ngoan thì đừng bình luận là có kẻ lắp ghép clip, mà một người như ông Nơi cần phải được biểu dương. Có như thế Đảng mới lấy được, gỡ lại được lòng tin trong Nhân dân. Bởi cán bộ cao cấp của Đảng là Giám đốc Công an biết thương dân. Chứ lòng tin của Nhân dân với Nhà nước này đã mất nhiều quá rồi. Phải tìm cách gỡ gạc lại chứ nói thế là lại thêm một lần nữa lấy súng bắn vào chân mình. Những người sâu sắc sẽ xử lý khác chứ không xử lý như báo chí đăng tin hàng loạt vừa rồi.”

Ông Võ Văn Tạo nói thêm rằng, báo chí Nhà nước Việt Nam là dàn đồng ca có nhạc trưởng là Trưởng ban tuyên giáo. Qua việc nêu đích danh thủ phạm là một người hiện đang sống ở Mỹ, cơ quan chức năng An Giang muốn chứng minh cho công chúng thấy rằng, không phải công an kém cỏi không tìm thấy ‘kẻ chủ mưu’, nhưng vì thủ phạm ở bên Mỹ nên không xử lý được. Đó là cách tháo gỡ cho công an An Giang.

Dường như người dân đã quá quen với những gì báo chí Nhà nước đưa ra so với những gì được lan truyền trên mạng xã hội những năm gần đây. Chính quyền phát ngôn bất nhất thì quá nhiều, quá thường khiến người dân mất niềm tin.

Tất cả các báo chí đều nói đây là file cắt ghép chứ không phải là giả tạo. Điều đó cho thấy giọng nói trong clip là giọng thật, không phải giọng giả. Phải có nói thì người ta mới cắt ghép được chứ. Vậy thì câu nói đó được phát biểu ở đâu? Nếu không chứng minh được người ta cắt ghép thì phạm tội vu khống người ta. – Nhà báo tự do Bùi Thanh Hiếu

Nhà báo tự do Bùi Thanh Hiếu từ Đức phân tích với RFA:

Bậy giờ tôi phân tích tiếp, nếu nói là cắt ghép thì phải chỉ ra người ta dùng kỹ thuật nào, phần mềm nào để cắt ghép? Mời cơ quan công an đưa ra bằng chứng hai ông này nói chuyện ở đâu và bị cắt ghép như thế nào.

Bây giờ đưa ra bản chính là xong, là đơn giản nhất. Nếu không chứng minh được người ta cắt ghép thì phạm tội vu khống người ta.”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang nói đang xác minh vụ việc để xử lý theo pháp luật. Dư luận đặt câu hỏi, nếu không chứng minh được cho người dân thấy đoạn video là cắt ghép thì lãnh đạo An Giang có vi phạm pháp luật về tội vu khống người khác hay không?

