Hàng trăm ngàn người tiếp tục tháo chạy về quê, nhiều tỉnh kêu cứu

Sáng 4 Tháng Mười, hàng chục ngàn người tiếp tục chạy xe gắn máy từ Sài Gòn và khu vực lân cận đổ về các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên, miền Trung, thậm chí ra tận phía Bắc và đã có người bỏ mạng trên đường.

Nói với báo Zing, ông Trần Văn Lâu, chủ tịch tỉnh Sóc Trăng, cho biết từ đêm 3 đến sáng 4 Tháng Mười, số người từ Sài Gòn và các tỉnh phía Nam về quê nhiều hơn hôm trước. Các khu cách ly tập trung được địa phương chuẩn bị đã quá sức chứa, mặc dù đã trưng dụng rất nhiều trường học, khiến học sinh tiếp tục học trực tuyến đến khi có thông báo mới.

Trên 40,000 người về Sóc Trăng trong ba ngày qua. (Hình: Thanh Hoàng/Zing)

Ngoài Sóc Trăng, các tỉnh có số lượng người về quê tăng nhanh là Đồng Tháp (81,000 người), An Giang (28,000 người), Kiên Giang (19,000 người), Cà Mau (11.800 người), Bạc Liêu (11,000 người), Trà Vinh (8,600 người) và Vĩnh Long và Hậu Giang mỗi tỉnh tiếp nhận khoảng 5,000 người khiến các khu cách ly quá tải.

Đến trưa 4 Tháng Mười, có ba tỉnh chính thức gửi công văn đến thủ tướng CSVN “đề nghị chỉ đạo siết chặt, kiểm soát khu vực Sài Gòn và các tỉnh lân cận, ngăn người dân tự ý về miền Tây.”

Ông Phạm Văn Thiều, chủ tịch tỉnh Bạc Liêu, cho rằng nếu người dân tiếp tục tự ý về quê sẽ gây “vỡ trận” hàng loạt tại các tỉnh, do “quá tải nghiêm trọng,” trực tiếp uy hiếp về an ninh của các tỉnh miền Tây, đặc biệt là an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Không chỉ miền Tây, ba ngày qua có trên 20,000 người từ Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai… tháo chạy về quê tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Thừa Thiên-Huế…

Ông Đào Kim Nghiệp, phó giám đốc Trung Tâm Y Tế huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, cho biết từ tối 2 đến chiều 3 Tháng Mười, gần 20,000 người từ các tỉnh phía Nam đã đi qua chốt kiểm soát dịch Cai Chanh để về quê tránh dịch. Trong đó, có rất nhiều người ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn chiều 4 Tháng Mười, khiến hai mẹ con chị Hà Thị Vuông, chết tại chỗ. (Hình: Đắc Thành/VNExpress)

Theo báo VNExpress, trong hàng chục ngàn người chạy xe gắn máy về quê đã có người bị tai nạn thương tâm.

Cụ thể, khoảng 1 giờ 30 phút 4 Tháng Mười, khi đến cầu Đăk Dôn, ở xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, hai mẹ con chị Hà Thị Vuông (43 tuổi) Nguyễn Văn Thành (15 tuổi) đi xe gắn máy cùng đoàn người từ Sài Gòn về quê ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, đã bị xe vận tải do anh Nguyễn Minh Tự (36 tuổi, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) cầm lái, chạy hướng ngược lại tông chết.

Tại hiện trường, xe gắn máy và xe tải dừng cách nhau hơn 30 mét. Xe gắn máy biến dạng, mảnh vỡ văng xa vài chục mét. Xe tải hư hỏng phần đầu. Giới hữu trách cho biết tai nạn do “tài xế xe tải đi không đúng phần đường.”

“Giờ, với nhiều người dân tỉnh lẻ, về nhà cũng là con đường duy nhất khi họ chẳng còn gì, thậm chí là hy vọng,” Facebooker Đào Tuấn bày tỏ trên trang cá nhân. (Tr.N)

Nguồn: nguoi-viet.com