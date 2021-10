Phỏng vấn Ứng Cử Viên Hội Đồng Quận King – Văn Kim Khánh

Ảnh Ứng Cử Viên Văn Kim Khánh từ trang https://www.electkimkhanhvan.com/

Người Việt Tây Bắc thực hiện

Cho chúng tôi biết một chút về bản thân và gia đình của cô. Cô đến Mỹ khi nào, theo chương trình nào. Thân nhân của cô có phục vụ cho Việt Nam Cộng Hòa không? Nơi mà cô đã sinh ra?



Tôi tên là Kim-Khánh Văn. Tôi sinh ra tại Việt Nam, được nuôi dưỡng bởi một người mẹ có niềm tin rằng các con của bà xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, không bạo lực và đầy cơ hội. Người thân của tôi là những người thuộc về Việt Nam Cộng Hòa.



Năm tôi lên sáu, gia đình tôi đã đến trại tị nạn ở Philippines thông qua Đạo Luật Amerasian Homecoming (đưa con lai về nhà) – nhận được rất ít sự trợ giúp sau hàng rào kẽm gai, chó sủa và những người lính canh tàn ác, những người đáng lẽ phải bảo vệ chúng tôi chứ không phải khủng bố chúng tôi. Mỗi tuần, chúng tôi chỉ được cấp hai ký rưỡi gạo và một ít đồ hộp để nuôi cả gia đình – chúng tôi đã vật lộn để sống qua ngày – nhưng vẫn nuôi hy vọng.



Sau đó, lời cầu nguyện của chúng tôi đã được đáp ứng – chúng tôi di cư đến Hoa Kỳ thông qua sự tài trợ của một nhà thờ địa phương Quận King. Đến Hoa Kỳ, mọi người trong gia đình tôi đã làm việc nhiều giờ cho nhiều công việc khác nhau. Ngay khi còn nhỏ, tôi đã giúp đỡ gia đình, từ làm gia sư trong lớp học đến lao công bán thời gian, kể cả sau khi tốt nghiệp đại học. Tôi sinh sống và lớn lên ở vùng South Seattle.



Khi lớn lên một chút, tôi đóng vai trò là người phiên dịch cho gia đình mình – giúp mọi người giao tiếp bằng tiếng Anh, đồng thời tôi theo học ngành luật, hệ thống chính phủ của chúng ta, và nhiều hơn thế nữa. Tôi trở thành người đầu tiên trong gia đình theo học và tốt nghiệp đại học và trường luật; Tôi tự hào được tốt nghiệp Đại Học Washington và Đại Học Dayton Khoa Luật.



Lòng nhân ái và sự bảo bọc của nhà thờ và cộng đồng của chúng ta – cùng với kinh nghiệm lớn lên của tôi – đã dạy tôi những bài học quan trọng về giá trị, gia đình và đức tin, đồng thời bắt nguồn trong tôi sự khiêm tốn, phục vụ và làm việc chăm chỉ.



Hôm nay, tôi đưa ra quan điểm này và hướng đến công việc của mình với tư cách là một luật sư nhập cư và Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Renton. Với địa vị luật sư, tôi đã nhận được những tặng thưởng từ các tổ chức địa phương nổi tiếng – cho công việc và dịch vụ chuyên nghiệp của tôi, đồng thời đã giúp đỡ các nỗ lực giáo dục và từ thiện thông qua Goodwill, OneAmerica, King County Law Clinic, các chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần và các hiệp hội luật địa phương.



Với tư cách là Nghị Viên Thành Phố Renton, tôi đã ủng hộ các vấn đề về hòa nhập và công bằng, rút ​​ra từ kinh nghiệm của tôi với tư cách là một chủ doanh nghiệp nhỏ và người nhập cư. Tôi đã tập trung vào việc hồi phục sau COVID-19 một cách công bằng, đặt các gia đình dễ bị tổn thương, các doanh nghiệp nhỏ và nhu cầu địa phương lên hàng đầu.

Là tình nguyện viên của Dự Án The Seattle Stand Down and Wounded Warrior, tôi đã giúp hỗ trợ các cựu chiến binh trong cộng đồng của chúng ta, đền đáp cho những người đã hy sinh vì tự do và thịnh vượng của chúng ta.



Điều gì đã khiến cô quyết định ứng cử vào viên chức chính phủ? Kinh nghiệm nào dẫn cô đến quyết định này? Vào thời điểm mà bạo lực đối với người Á châu đang xảy ra và sau cái chết của George Floyd



Tôi đang tranh cử vào Hội Đồng Quận King bởi vì tôi tin rằng đại diện là vấn đề quan trọng – và chúng ta cần những nhà lãnh đạo sẽ ủng hộ cộng đồng của chúng ta và ủng hộ các chương trình, đầu tư và quyết định có lợi cho tất cả những ai gọi nơi này là quê hương. Là một người tị nạn và mới nhập cư đến đất nước này, tôi đã học được sức mạnh truyền cảm hứng của Giấc Mơ Mỹ, nhưng con đường này quá xa tầm với của nhiều người.



Tôi có một quan điểm sống đặc biệt, một sự liên kết với cộng đồng chặt chẽ, một thiên hướng lắng nghe người khác và một kỷ lục cộng tác giải quyết vấn đề đã được chứng minh. Đây là những ưu tiên và kinh nghiệm mà tôi hy vọng sẽ mang đến cho Hội Đồng Quận Hạt sự lãnh đạo chu đáo, tập trung vào cộng đồng, cam kết đảm bảo khu học chánh của chúng ta phát triển mạnh mẽ. Nếu được bầu, tôi sẽ đưa cách tiếp cận mới này vào Hội Đồng, tập trung vào khả năng tiếp cận cơ hội kinh tế, cải thiện an toàn công cộng, sáng tạo và hỗ trợ cho người cao niên, cựu chiến binh và người nhập cư.

Ứng Cử Viên Văn Kim Khánh tại Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ VNCH ở Auburn

Lý do nào khiến cô tranh cử vào thành viên Hội Đồng Quận King? Tại sao lại là vị trí này mà không phải vị trí khác?



Quận King có ngân sách 12.6 tỷ đô la nhưng các cộng đồng của chúng ta ở phía Nam và phía Đông quận King không nhận được phần chia sẻ công bằng. Tôi đang vận động cho sự phục hồi công bằng, cơ hội và chia sẻ công bằng cũng như tập trung vào cộng đồng của chúng ta.



Ủy Viên Hội Đồng Quận hiện tại đã phục vụ bốn nhiệm kỳ mà không phải đối mặt với một đối thủ nghiêm trọng nào, và do đó, ông không còn được xem là sẵn sàng để đại diện cho cộng đồng đang phát triển và đa dạng của chúng ta, không hành động trước sự khẩn trương và chủ động cần thiết đối với các ưu tiên và vấn đề quan trọng. Hồ sơ bầu cử của ủy viên hội đồng hiện tại khủng khiếp không thể tả, nhưng gây bất lợi cho các cộng đồng da màu của chúng ta. Ông ấy không biểu quyết cho nạn phân biệt chủng tộc như một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, không biểu quyết về việc phân bổ 600 triệu đô la tiền Đạo Luật Cares Act cho các doanh nghiệp và những gia đình đang gặp khó khăn, và không ngăn chặn việc xây dựng nhà máy nhựa đường gần sông Cedar ở đơn vị 9, gây ảnh hưởng đến môi trường cho các cộng đồng và nguồn nước của chúng ta.



Lần cuối cùng chúng ta có người thuộc cộng đồng người Mỹ gốc Á trong Hội Đồng Quận là vào năm 1973, có nghĩa là kinh nghiệm sống của một người Mỹ gốc Á và người Mỹ gốc Việt như tôi không được trình bày trong các chính sách và luật pháp của chúng ta. Vấn đề đại diện quan trọng.

Ứng Cử Viên Văn Kim Khánh và con gái trong một lần biểu tình vì môi trường

Cô nghe gì về những chính sách và vấn đề mà cộng đồng người Việt tại địa phương của chúng ta đặc biệt quan tâm và tại sao?



Đã từng tham gia vào cộng đồng Việt với tư cách là chủ tịch Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt tại Seattle, các Hạt Sno-King và tổ chức Ngày Lập Pháp Người Mỹ gốc Việt để vận động cho các quyền lợi của chúng ta, tôi hiểu rằng các ưu tiên trong cộng đồng của chúng ta là: hỗ trợ các tiểu thương, đặc biệt là ở khu vực Little Saigon, tài trợ phù hợp về mặt văn hóa cho sức khỏe tinh thần, hành vi lành mạnh và sức khỏe tổng thể; hỗ trợ tài chính cho văn hóa, ngôn ngữ và nghệ thuật, hỗ trợ thuê nhà và các chủ nhà. Là thành viên của Liên Minh Chống Thù Hận và Thành Kiến ​​Quận King (King County Coalition Against Hate and Bias), tôi hiểu rằng sự thù ghét và thành kiến ​​đối với các thành viên cộng đồng người Việt của chúng ta đang được báo cáo không đầy đủ, có nghĩa là các chính sách và phân bổ quỹ để hỗ trợ cho những tồn vong và giáo dục, bị giới hạn trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Chúng ta cần đưa điều này lên hàng đầu.

Theo cô, cộng đồng người Việt cần chú ý đến những chính sách và vấn đề gì? Và tại sao?



Với lịch sử và các cuộc đấu tranh hiện tại giữa cộng đồng người da đen và người Việt, tôi tin rằng chúng ta cần phải hiểu rõ hơn về lịch sử của nước Mỹ và các chính sách chống người da đen. Ngoài ra, các chính sách chống người nhập cư và người tị nạn, chúng ta cần hết sức lưu ý, vì cộng đồng người Việt của chúng ta đang bị ảnh hưởng. Cuối cùng, các chính sách về luật phân vùng và kinh doanh sẽ đẩy các doanh nghiệp nhỏ của chúng ta ra khỏi các lãnh vực cơ hội kinh tế chính, vì vậy chúng ta cần phải biết rõ các chính sách này và đảm bảo rằng chúng ta liên lạc với các đại diện của chúng ta trong cộng đồng.

Cô cần sự giúp đỡ nào nhiều nhất từ ​​cộng đồng người Việt?



Sẽ là một vinh dự khi tất cả người Mỹ gốc Việt ở đơn vị 9 bỏ phiếu cho tôi là điều quan trọng nhất. Tôi cũng cần giúp đỡ trong việc gây quỹ. Nếu cộng đồng người Việt có thể đến với nhau và đóng góp bất cứ số tiền nào cho chiến dịch của tôi, điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt quan trọng trong cuộc đua này. Cuối cùng, tôi cần các tình nguyện viên để gõ cửa, gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho cử tri để chúng tôi có thể phổ biến về việc bầu ra ban lãnh đạo đại diện cho cộng đồng của chúng ta và chia sẻ cam kết đối mặt với những thách thức lớn nhất trong Hội Đồng Quận.



Để tìm hiểu thêm hoặc tham gia, vui lòng ghé vào trang www.ElectKimKhanhVan.com

Tell us a bit about yourself and your family. When did you come to the US, under what program. Did your relatives serve for the Republic of Vietnam? Where did you grow up?

My name is Kim-Khánh Văn. I was born in Vietnam, raised by a mom who believed myself, and my brothers and sisters, deserved a better life, free of violence and full of opportunity. My relatives were part of the Republic of Vietnam.

At age six, my family fled to refugee camps in the Philippines via the Amerasian Homecoming Act – finding little relief with barbed wire fences, barking dogs, and cruel guardsmen who were supposed to look after us, not terrorize us. Each week, we were given just two and a half pounds of rice and some canned foods to feed the entire family – we struggled and we subsisted – but not without hope.

Later, our prayers were answered – we immigrated to the United States through the sponsorship of a local King County church. Entering the United States every member of my family worked long hours across multiple jobs. From a young age, I helped support my family, from working as a classroom tutor to a part-time janitor, even after college graduation. I was raised in South Seattle.

As I grew older, I served as my family’s go-to translator – helping them communicate in English, while at the same time I learned about the law, our systems of government, and so much more. I became the first in my family to attend and graduate college and law school; I’m a proud graduate of the University of Washington and University of Dayton School of Law.

The compassion and generosity of our church and community – coupled with my experience growing up – taught me important lessons about values, family and faith, and rooted me in humility, service, and hard work.

Today, I bring this perspective and drive to my work as an immigration attorney and Renton City Councilmember. As an attorney, I have received awards from prominent local organizations for my work and pro bono service, and have helped educational and charity efforts through Goodwill, OneAmerica, King County Legal Clinics, mental health programs, and local law associations.

As a Renton City Councilmember, I championed issues of inclusion and equity, drawing on my experience as a small business owner and immigrant. I’ve focused on an equitable COVID-19 recovery that puts vulnerable families, small businesses, and local needs first.

Volunteering with The Seattle Stand Down and Wounded Warrior Project, I’ve helped support our community’s veterans, giving back to those who have sacrificed for our freedom and prosperity.

What made you decide to run for public office.-in the first place? What experiences did you have that led you to this? At a time were so much violence against Asians and after the murder of George Floyd

I am running for King County Council because I believe that representation matters – and that we need leaders who will stand up for our community and advocate for the programs, investments, and decisions that will benefit everyone who calls this region home. As a refugee and new immigrant to this country, I I learned the inspiring power of the American Dream, but this path is out of reach for too many.

I have a unique lived perspective, a deep community connection, a penchant for listening to others, and a proven record of collaborative problem solving. These are the priorities and experiences I hope to bring to the County Council – thoughtful, community-focused leadership committed to ensuring our district thrives. If elected, I will bring this new approach to the Council, centered on access to economic opportunity, innovative public safety improvements, and support for seniors, veterans, and immigrants.

Why are you running for King County Council member? Why this position and not others?

King County has a $12.6 Billion budget but our communities across South and East King County are not getting their fair share of. I’m running for equitable recovery, opportunities and fair share, and centering in our communities.

The current County Councilmember has served four terms without facing a serious challenger, and as a result, he is no longer equipped to represent our growing and diverse community, failing to act with needed urgency and initiative on the priorities and issues that matter. The current councilmember’s voting records are horrible to say the least, but detrimental against our communities of color. His sole no vote of racism as a public health crisis, sole no vote on allocation of $600 million of Cares Act money to our struggling businesses and families, and not stopping the Asphalt Plant near Cedar River from being built in District 9, causing environmental effects on our communities and water.

The last time we had someone from the Asian American community on the County council was in 1973, which means that the lived experience of an Asian American and Vietnamese American like myself in America is not represented in our policies and law. Representation matters.

What policies and issues are you hearing that our local Vietnamese community particularly cares about and why?

Having been involved in our Vietnamese as the president of Vietnamese American Community of Seattle, Sno-King Counties and hosting a Vietnamese American Legislative Day to advocate for our priorities, I understand that the priorities in our communities are: supporting small businesses, particularly in the Little Saigon area, culturally appropriate funding for mental health and behavioral health and holistic health; supporting cultural, language, and arts funding, and rental assistance as well as home owners’ support. As part of King County Coalition Against Hate and Bias, I come to understand that hate and bias against our Vietnamese community members are going under-reported, which means policies and allocation of funds to support survivors and education are limited to our Vietnamese community. We need to bring this to front and center.

What policies and issues do you think the Vietnamese community should be more aware of? And why?

Given the history and current struggles between the Black and Vietnamese community, I believe we need to be more aware of the history of America and policies that are anti-black. Additionally, policies that are anti-immigrants and refugees, we need to pay close attention to them, because our Vietnamese community is affected. Lastly, policies in terms of zoning laws and businesses would push our small businesses out of key areas of economic opportunity, so we need to be aware of these policies and make sure we reach out to our representatives.

What help do you need most from the Vietnamese community?

It would be an honor to have every Vietnamese American in our District 9 vote for me most importantly. I also need help with fundraising. If the Vietnamese community could come together and contribute any amount to my campaign, that would make an important difference in this race. Finally, I need volunteers to doorknock , phone call, or text voters so we can spread the word about electing leadership that represents our communities and shares our commitment to addressing our greatest challenges on the County Council.

To learn more or get involved, please visit www.ElectKimKhanhVan.com