Sài Gòn 10 ngày ‘bình thường mới,’ 70 vụ án hình sự

Chỉ trong 10 ngày thực hiện “bình thường mới,” thành phố đã xảy ra 70 vụ giết người, cướp giật…khiến người dân bất an.

Chiều 11 Tháng Mười, tại cuộc họp báo đánh giá về việc thực hiện “nới lỏng” các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Thượng Tá Lê Mạnh Hà, phó trưởng Phòng Tham Mưu Công An ở Sài Gòn, cho biết trong số 70 vụ phạm pháp hình sự nêu trên, phần lớn là những vụ trộm cắp, cướp giật tài sản. Công an đã khám phá 48 vụ, bắt 54 nghi can.

Người dân tìm cách giữ hung thủ Quách Hào Quang khi nghi can chưa kịp chạy thoát (người đứng trong nhà) ra ngoài. (Hình: Tuổi Trẻ cắt từ clip)

Vụ gần nhất là hôm 10 Tháng Mười, ông Quách Hào Quang (40 tuổi, quê Cà Mau) bị Công an thành phố Sài Gòn phối hợp Công An huyện Hóc Môn bắt giữ để điều tra về tội “giết người.”

Theo báo Zing trước đó tối 9 Tháng Mười, ông Quang đến một căn nhà ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn và xảy ra mâu thuẫn, xô xát với hai vợ chồng trong nhà.

Hai vợ chồng chủ nhà sau đó bị ông Quang dùng hung khí tấn công. Nghe thấy tiếng hô hoán, người dân chạy đến tìm cách khống chế nghi can và báo công an đến bắt giữ.

Do bị thương nặng, hai vợ chồng chủ nhà đã không qua khỏi. Nguyên nhân ban đầu được cho là liên quan đến mâu thuẫn tình cảm.

Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Phạm Đức Hải, trưởng Ban Phụ Trách Việc Phát Ngôn kiêm phó trưởng Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch COVID-19 ở Sài Gòn, cho biết thêm về trật tự an toàn giao thông, trong 10 ngày “tình hình mới” tại thành phố đã xảy ra 46 vụ tai nạn làm chết 17 người, bị thương 20 người.

Ông Phạm Đức Hải chủ trì cuộc họp báo chiều 11 Tháng Mười. (Hình: Đan Thuần/Tuổi Trẻ)

Nguyên nhân là do, sau một thời gian dài giãn cách nên người dân “chạy xe chưa đúng luật, xe cộ để lâu ngày không sử dụng nên hư hỏng…”

Riêng về tai nạn cháy nổ, trong 10 ngày xảy ra 10 vụ, làm một chết và bốn người bị thương do “máy móc, thiết bị điện chưa được kiểm soát chặt chẽ nên xảy ra cháy nổ.” (Tr.N)

