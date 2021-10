‘Tiền già’ sẽ được tăng 5.9% trong năm tới, do lạm phát lên cao

Hàng triệu người dân Mỹ nghỉ hưu đang hưởng tiền An Sinh Xã Hội sẽ được tăng 5.9% cho năm 2022, theo thông báo của cơ quan điều hành SCA hôm Thứ Tư, 13 Tháng Mười. Đây sẽ là mức điều chỉnh do vật giá leo thang (Cost-Of-Living Adjustment, còn gọi là COLA) lớn nhất từ 39 năm nay, do lạm phát tăng cao và nền kinh tế Mỹ đang vất vả để phục hồi sau các ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Mức gia tăng do COLA sẽ giúp người nghỉ hưu có thêm trung bình $92 mỗi tháng, theo các ước tính do SCA công bố hôm Thứ Tư. Trong khoảng 10 năm qua, mức điều chỉnh COLA chỉ vào khoảng 1.65% mỗi năm, theo bản tin của hãng thông tấn AP.

Logo của cơ quan An Sinh Xã Hội Mỹ.(Hình minh họa từ internet

Với sự gia tăng này, trung bình một người nghỉ hưu sẽ nhận được $1,657 mỗi tháng trong năm tới. Số tiền trung bình một cặp vợ chồng cùng nghỉ hưu sẽ tăng thêm khoảng $154, lên tới $2,753 một tháng.

Hiện có khoảng 1/5 dân số Mỹ được hưởng lợi tài chánh nhờ sự điều chỉnh COLA. Thành phần này gồm cả những người lãnh “tiền già”, công chức liên bang nghỉ hưu, cựu quân nhân thương tật, tổng cộng gần khoảng 70 triệu người. Đối với những người nghỉ hưu trong thời gian 15 năm qua, đây sẽ là sự gia tăng lớn nhất mà họ có được từ trước tới nay.

Các giới chức soạn thảo chính sách nói rằng COLA được đưa ra để bảo vệ những người lãnh tiền an sinh xã hội, trước tình trạng đồng tiền mất giá, chứ không là “tăng lương” cho họ. Hiện nguồn tiền an sinh xã hội chiếm ít nhất một nửa tổng số lợi tức của khoảng 50% người cao niên ở Mỹ. Trong khi đó có 25% coi như hoàn toàn trông cậy vào số tiền hàng tháng này để sống.

Ông Charles Blahous, một chuyên gia về chính sách nghỉ hưu, từng trong hội đồng điều hành quỹ An Sinh Xã Hội, nói rằng: “Bất kể là COLA tăng nhiều hay ít, số tiền có thêm từ COLA giúp đỡ cho rất nhiều người trong nhu cầu mua sắm cần thiết cho đời sống của họ.” (V.Giang)

Nguồn: nguoi-viet.com