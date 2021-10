Washington ‘đuổi’ công ty viễn thông Trung Quốc khỏi thị trường Mỹ

A China Telecom store in Shanghai on Jan. 8, 2021.Aly Song / Reuters

Cơ quan điều hành viễn thông Mỹ (FCC) hôm Thứ Ba, 26 Tháng Mười, ra lệnh trục xuất một công ty trực thuộc China Telecom Ltd., vốn là một trong ba công ty viễn thông lớn nhất của nhà nước Trung Quốc, ra khỏi thị trường Mỹ, vì bị coi là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Theo bản tin hãng thông tấn AP, công ty China Telecom (Americas) Corp. bị yêu cầu phải ngưng cung cấp các dịch vụ viễn thông tại Mỹ, cả nội địa và quốc tế, trong vòng 60 ngày. Cơ quan FCC nêu lý do có nguy cơ là Bắc Kinh có thể dùng công ty này nghe lén hoặc phá hoại hệ thống viễn thông Mỹ, cùng là “ có các hành động do thám cũng như hoạt động gây nguy hại cho nước Mỹ.”

Chính phủ của Tổng Thống Biden đã nới rộng các biện pháp khởi sự từ thời cựu Tổng Thống Donald Trump để giới hạn hoạt động của các công ty quốc doanh Trung Quốc ở Mỹ, do lo ngại rằng đây có thể là các mối đe dọa an ninh hay trợ giúp quân đội Trung Quốc trong nỗ lực phát triển võ khí tối tân. China Telecom cũng ở trong số các công ty Trung Quốc bị đuổi khỏi thị trường chứng khoán Mỹ theo lệnh của ông Trump cấm không cho đầu tư vào các công ty này.

FCC vào năm 2019 nói rằng vì lý do an ninh họ dự trù sẽ thu hồi giấy phép hoạt động, được cấp hai thập niên trước đây, cho China Telecom và một công ty quốc doanh khác là China Unicom Ltd. FCC đã bác đơn xin cấp giấy phép hoạt động cho một công ty nhà nước Trung Quốc thứ ba là China Mobile Ltd.

FCC đưa ra bản thông cáo nói rằng việc chính quyền Trung Quốc làm chủ và kiểm soát hoạt động của China Telecom Americas khiến tạo “mối nguy hiểm lớn cho Mỹ về an ninh quốc gia và thi hành luật pháp.”

FCC cũng nói rằng cách hành xử cùng là các trả lời của công ty này cho các cơ quan hữu trách Mỹ “cho thấy sự thiếu thành thật, thiếu sự tin cậy,” nhưng không cho biết chi tiết.

Chính quyền Trung Quốc nói sẽ có biện pháp bảo vệ các công ty của mình nhưng chưa loan báo việc trả đũa về quyết định này của FCC.

Các cơ quan viễn thông Trung Quốc nằm trong sổ đen của Ngũ Giác Đài vì bị coi là trợ giúp quân đội quốc gia này. Các công ty khác bị nhắm tới gồm các công ty dầu khí nhà nước, công ty cung cấp chip điện tử, kỹ thuật video, xây cất, hàng không không gian, hỏa tiễn, đóng tàu và cơ phận cho nhà máy nguyên tử. (V.Giang)

