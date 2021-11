Chuyện Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng ‘lên’ báo lớn nhất nước Mỹ

Chuyện Đại Tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính Trị và là bộ trưởng Bộ Công An CSVN, ăn thịt bò dát vàng tại nhà hàng thượng lưu Nusr-Et Steakhouse, ở London, Anh, vừa được The New York Times, một nhật báo hàng đầu của Mỹ, đề cập hôm 10 Tháng Mười Một, với tựa đề “Lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam ăn thịt bò dát vàng. Video ghi hình ảnh này sau đó biến mất” (A Communist Leader Was Served Gold-Flecked Steak. The Video of It Has Vanished).

Việc này xảy ra trong lúc ông Lâm công du với Thủ Tướng Phạm Minh Chính, tham dự hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP 26 ở Glasgow, Scotland, và thăm chính thức Anh và Pháp hồi đầu tháng.

New York Times cũng là cơ quan truyền thông đầu tiên của Mỹ trực tiếp viết về vụ này.

Trước đó một hôm, hãng thông tấn Reuters cũng tường thuật chuyện Facebook trả lời về vấn đề ngăn chặn hagtag #saltbae.

Ông Tô Lâm (thứ hai từ phải) chờ được phục vụ món “gold tomahawk steak.” (Hình: Cắt từ clip tiktok của Nusr-Et)

Ba đoạn đầu trong bài được nhà báo Azi Paybarah viết: “Một lãnh đạo hàng đầu của đảng Cộng Sản Việt Nam đến London vào tuần trước để viếng mộ Karl Marx, nhà triết học có tác phẩm cổ vũ cho cuộc chiến của giai cấp vô sản nhằm lật đổ giai cấp thống trị hám tiền.

Trong khi ở thủ đô nước Anh, viên chức này, Tướng Tô Lâm, được thấy ăn thịt bò dát vàng 24 karat tại một nhà hàng do một ngôi sao truyền thông xã hội, biệt danh là Salt Bae (Thánh Rắc Muối), làm chủ và điều hành, trong một đoạn video mà chính chủ nhân đầu bếp đăng tải trực tuyến trên TikTok, nhưng đoạn video nhanh chóng biến mất trên mạng.

Không có nhiều thông tin chi tiết về bữa ăn như những ai cùng tham dự, ví dụ như chi phí là bao nhiêu và cuối cùng ai là người trả tiền.”

NYT còn mỉa mai chuyện “ăn uống xa hoa” bằng cách trích dẫn một câu trong đoạn viết trên trang tin của Bộ Công An CSVN nói về việc ông Tô Lâm viếng thăm mộ của triết gia Karl Marx, người được xem là “thánh tổ” chủ thuyết Cộng Sản.

Đoạn viết về ông Tô Lâm thăm mộ triết gia Karl Marx, “thánh tổ” chủ thuyết Cộng Sản. (Hình chụp từ trang Công An Nhân Dân Online)

Đoạn viết trên trang Công An Nhân Dân Online được NYT trích lại như sau: “Chuyến thăm khu mộ Karl Marx của Đại Tướng Tô Lâm khẳng định truyền thống ‘uống nước nhớ nguồn’ của nhân dân Việt Nam đối với một trong những nhân vật đã góp phần vạch đường chỉ lối cho một dân tộc từng bị để quốc, thực dân áp bức đô hộ đi đến con đường ấm no, phồn vinh, sánh vai với các cường quốc năm châu; đồng thời củng cố niềm tin của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta về con đường tất yếu, khách quan đi lên chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.”

Một điểm đáng chú ý là Reuters nói đến việc Facebook xác nhận ngăn chặn đoạn video “Tướng Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng” và hagtag #saltbae tại Việt Nam và trên toàn thế giới; tuy nhiên, khi trả lời NYT, Facebook không xác nhận việc này được thực hiện phạm vi khu vực hay toàn cầu.

Ngay sau khi đoạn video được tung ra hôm 4 Tháng Mười Một, nhiều người kịp tải xuống và truyền đi khắp thế giới.

Ngay lập tức, nhiều cơ quan truyền thông lớn trên thế giới và khu vực cũng đưa tin này, như AFP (Pháp), BBC (Anh), ABC (Úc), The Telegraph, The Guardian, Daily Mail (tất cả đều của Anh), South China Morning Post (Hồng Kông), Strait Times (Singapore), Bangkok Post (Thái Lan), The Star (Malaysia)…

Trong khi đó, cho đến nay, chưa một cơ quan truyền thông nào của Việt Nam đề cập chuyện này. (MPL)

Nguồn: nguoi-viet.com