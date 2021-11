Dân biểu New Zealand tự đạp xe đến bệnh viện sinh con

Bà Anne Genter, dân biểu quốc hội New Zealand, tự đạp xe đến bệnh viện vào hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Mười Một, khi có dấu hiệu chuyển dạ, theo Reuters.

Một tiếng sau đó, “mẹ tròn con vuông,” ca sinh nở của bà Genter thành công tốt đẹp.

Bà Anne Genter, dân biểu quốc hội New Zealand. (Hinh: Shane Wenzlick/Getty Images)

Vài tiếng sau, bà Genter thông báo trên Facebook cá nhân: “Lúc 3 giờ 04 phút sáng, chúng tôi đã chào đón thành viên mới nhất của gia đình. Tôi không định đạp xe khi chuyển dạ đâu. Nhưng cuối cùng điều ấy vẫn xảy ra.”

Trong lời nhắn, bà cho biết mình rời khỏi nhà lúc hai giờ sáng. Khi ấy bụng bà không đau nhiều. Tuy nhiên các cơn co thắt xuất hiện thường xuyên mỗi hai hoặc ba phút. Mười phút sau khi đến bệnh viện, các cơn đau tăng dần.

Bà chia sẻ: “Thật kinh ngạc khi chúng tôi có một đứa nhỏ khỏe mạnh và hạnh phúc đang say ngủ.”

Bà Genter là một người yêu xe đạp. Theo truyền thông địa phương, bà Genter cũng từng đạp xe đến bệnh viện để sinh con đầu lòng vào năm 2018.

Bà Genter hiện đang là phát ngôn viên về vấn đề giao thông cho đảng Green (Green Party) ở New Zealand. Bà mang hai quốc tịch New Zealand và Mỹ, sinh ra ở Minnesota và chuyển đến New Zealand từ năm 2006.

New Zealand luôn nổi tiếng với các chính trị gia thực tế và không khoa trương.

Thủ Tướng Jacinda Ardern từng nghỉ thai sản khi còn đương nhiệm và ẵm đứa con ba tháng tuổi của bà đến một cuộc họp Liên Hiệp Quốc trong khi vẫn cho con bú. (MPL)

Nguồn: nguoi-viet.com