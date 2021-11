Giấy phép xây dựng tăng, nhưng số lượng nhà không tăng

Số lượng nhà ở dành cho một hộ gia đình (single family home) ở Mỹ bắt đầu giảm vào Tháng Mười do chuỗi cung ứng gặp khó khăn về vật liệu xây dựng và tình trạng thiếu nhân công tiếp tục làm gây ra nhiều cản trở cho ngành xây dựng, theo phúc trình của Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ và Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ 17.

Tuy nhiên, theo Hiệp Hội Xây Dựng Quốc Gia (National Association of Home Builders, NAHB), số lượng nhà ở dành cho một hộ gia đình bắt đầu cho thấy xu hướng sẽ tốt hơn trong dài hạn, đã tăng 16.7% tính đến thời điểm hiện tại.

Chuck Fowke, chủ tịch NAHB cho biết: “Số lượng nhà đã được cấp phép xây dựng ngày càng tăng nhưng vẫn chưa bắt đầu xây. Đây là một lời nhắc nhở rõ ràng đối với các nhà hoạch định chính sách đó là cần sửa chữa chuỗi cung ứng để các nhà xây dựng có thể tiếp cận nguồn gỗ ổn định và các vật liệu xây dựng khác để giữ cho các dự án tiếp tục được tiến hành.”

Các nhà xây dựng đổ lỗi do ảnh hưởng chuỗi cung ứng là lý do khiến 152,000 căn nhà mặc dù đã được cấp phép nhưng vẫn chưa khởi công, tăng 43.4% so với một năm trước. Một lượng các nhà xây dựng lớn kỷ lục báo cáo tình trạng thiếu nhân công, bao gồm thợ mộc, thợ sơn, thợ điện và các ngành nghề khác.

Robert Dietz, kinh tế gia trưởng của Hiệp Hội Xây Dựng Quốc gia cho biết: “Dữ liệu về nhà ở dành cho một hộ gia đình gần như không đổi trên cơ sở điều chỉnh theo mùa kể từ Tháng Sáu do chi phí xây dựng và chi phí phát triển tăng cao. Nhu cầu vẫn ổn định nhưng khả năng chi trả nhà ở có thể sẽ giảm vào năm 2022 khi lãi suất tang.”

Tổng số nhà ở bao gồm cả nhà dành cho một hộ gia đình và nhiều gia đình, bắt đầu giảm 0.7% trong Tháng Mười xuống còn 1,520,000 căn. Mảng nhà ở dành cho nhiều gia đình, bao gồm các tòa nhà chung cư và căn hộ, đã tăng 7.1% trong Tháng Mười, 2021, đạt tốc độ hàng năm 481,000 căn. (Ng.Tr)

Nguồn: nguoi-viet.com