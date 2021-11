Khó đoán thị trường, nhiều doanh nghiệp không dám sản xuất hàng Tết

Tết là mùa làm ăn lớn nhất trong năm của các doanh nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm. Thế nhưng năm nay, sau dịch bệnh, các chi phí sản xuất tăng, sức mua yếu, thị trường khó dự báo… khiến nhiều doanh nghiệp khó khăn trong việc tính toán lượng hàng, giá bán lẻ…

Nói với báo VOV, bà Lý Kim Chi, chủ tịch Hội Lương Thực-Thực Phẩm ở Sài Gòn, cho biết nhiều doanh nghiệp sản xuất thực phẩm Tết ở thành phố đang khó khăn sau dịch, mặt khác do chưa dự đoán được thị trường sẽ phát triển tốt hay không; diễn biến như thế nào với tình hình dịch bệnh… nên họ không yên tâm để dự trữ hàng hóa nhiều như mọi năm.

Công nhân công ty Vissan sẽ không tất bật sản xuất hàng Tết như các năm trước. (Hình: VOV)

“Hằng năm, đến thời điểm này các doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn hàng gối đầu một tháng trước Tết, một tháng sau Tết… và dự trữ tăng 20%, nhưng năm nay thì nguồn hàng dự trữ không tăng nhiều như các năm trước,” bà Chi nói.

Ông Phan Văn Dũng, phó tổng giám đốc công ty Cổ Phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan), một doanh nghiệp chiếm phần lớn thị phần về thịt tươi sống và sản phẩm chế biến từ thịt ở phía Nam cho biết sau dịch, một số loại nguyên liệu, chi phí sản xuất tăng từ 20% đến 30% đã đẩy giá sản phẩm tăng thêm.

Ngoài ra, việc đáp ứng đầy đủ “bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch trong sản xuất, kinh doanh” cũng khiến chi phí tăng mạnh. Do vậy dịp Tết Nhâm Dần sắp tới, sức mua của thị trường sẽ giảm từ 10% đến 20% so với các năm trước.

Trong khi đó bà Phạm Thị Huân, tổng giám đốc công ty Cổ Phần Ba Huân, cho biết hiện công ty đang thăm dò thị trường rồi mới chuẩn bị nguồn hàng Tết. Tuy nhiên qua khảo sát, sức tiêu thụ hàng hóa trên thị trường hiện khá yếu, giảm khoảng 30% so với trước dịch bệnh.

Theo bà Huân, mặc dù cả tuần qua công ty triển khai các chương trình giảm giá mạnh, nhưng sức mua vẫn chậm. Trước đây, mỗi ngày công ty tiêu thụ khoảng 1.5 triệu trứng gia cầm, thì hiện bán chưa đến 1 triệu.

“Chi phí sản xuất tăng, cái gì cũng tăng thì sẽ tăng giá sản phẩm,” bà Huân nhận định.

Hàng hóa Tết Nhâm Dần 2022 ở Việt Nam sẽ tăng giá bán. (Hình: T.Xuân/Công Thương)

Điều khiến các doanh nghiệp khó tính toán là nếu tăng giá hàng hóa theo đúng mức tăng chi phí và nguyên liệu, thì rất khó tiêu thụ. Nhưng nếu giữ giá bán cũ, thì doanh nghiệp không có lợi nhuận. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp rất dè dặt trong việc tăng sản lượng hàng hóa, không dám bung ra sản xuất cho dịp Tết như các năm trước.

Theo dự báo của một số công ty nghiên cứu thị trường, sức mua trong Tết Nhâm Dần 2022 ở Việt Nam sẽ giảm từ 10% đến 20% so với Tết năm trước, do ảnh hưởng của dịch bệnh, người dân thắt chặt chi tiêu. Ngoài ra, nhiều người còn lo ngại dịch bệnh, hạn chế tập trung mua sắm nên thị trường khó nhộn nhịp như mọi năm. (Tr.N)

