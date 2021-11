Làm gì khi ngủ để giúp giảm cân?

Muốn giảm cân có nhiều cách, như tập luyện, ăn uống, thuốc men, giải phẫu… nhưng có những cách rất dễ thực hiện, liên quan đến giấc ngủ hằng đêm của bạn.

Theo Brightside, một nghiên cứu được thực hiện tại đại học University of Amsterdam, Hòa Lan, cho thấy giảm nhiệt độ da sẽ làm tăng phẩm chất giấc ngủ, giảm số lần bạn thức dậy trong đêm. Đó là lý do nhiều người nói trời lạnh ngủ ngon. Ngủ không mặc quần áo cũng giúp cải thiện lưu thông máu, tốt cho tim và cơ bắp của bạn.

Muốn giảm cân, hãy bỏ đèn ngủ. (Hình minh họa: Christopher Jolly/Unsplash)

Nghiên cứu của Viện Y Tế Quốc Gia Mỹ cũng khẳng định, ngủ mát mẻ tạo ra nhiều chất béo nâu để giữ ấm. Chất béo nâu tạo nhiệt trong khi đốt cháy calorie, làm tăng tốc độ trao đổi chất trong ngày để giúp bạn giảm cân.

Phòng ngủ mát và tối cũng góp phần trong quá trình trao đổi chất khi bạn đang say giấc nồng. Nhóm nghiên cứu do Tiến Sĩ Francesco S.Celi thuộc đại học Virginia Commonwealth University và Tiến Sĩ Paul Lee, hiện đang làm việc tại Garvan Institute of Medical Research ở Úc, đã phát hiện tác động của nhiệt độ môi trường đối với chất béo nâu và sự trao đổi chất. Theo đó, những người ở trong phòng ngủ có nhiệt độ khoảng 18 độ C trong một tháng, lượng calorie được chất béo nâu đốt cháy sẽ lên đến 42%, thúc đẩy sự trao đổi chất lên 10%.

Ngoài ra, muốn giảm cân, hãy bỏ đèn ngủ. Một nghiên cứu trên Thư Viện Y Khoa Quốc Gia Mỹ cho thấy, ánh sáng khi ngủ làm giảm mức độ melatonin, hormone gây buồn ngủ. Ngoài ra, nó cũng tác động đến quá trình trao đổi chất, là lý do gây tăng cân.

Trước khi ngủ, tốt nhất nên tắt TV, điện thoại và mọi thứ tạo ánh sáng.

Tiến Sĩ Richard K. Bogan, giáo sư tại đại học University of South Carolina School of Medicine, một nhà nghiên cứu về giấc ngủ, cho biết nếu ngày nào cũng có giờ nhất định để lên giường ngủ, cũng có thể giúp giảm cân. Ông cho rằng, giấc ngủ cần thiết cho hoạt động bình thường của hormone cơ thể và chức năng của hệ thống miễn dịch. Một bộ não thiếu ngủ hoặc buồn ngủ là một bộ não đói. Trong khi ngủ ít là nguyên nhân gây tăng cân.

Theo Bác Sĩ Donald D. Hensrud, phó giáo sư về y tế dự phòng và dinh dưỡng tại đại học Mayo Clinic College of Medicine and Science, người có cơ bắp nhiều, calorie bị đốt cháy nhiều hơn, kể cả khi cơ thể bạn đang ngủ. Vì vậy, tập thể dục hằng ngày, đặc biệt là luyện tập sức mạnh có thể giúp giảm cân. Một vài bài tập thể dục trước giờ đi ngủ rất hữu ích.

Cuối cùng, chuyện gì cũng phải quay về… ăn uống. Một trong những giải pháp giúp giảm cân khi ngủ là lịch ăn ngủ phải điều độ, theo cô Charlotte Harrison, chuyên gia dinh dưỡng tại SpoonGuru, London, Anh. “Cơ thể chúng ta hoạt động theo nhịp sinh học, đó là đồng hồ bên trong cơ thể. Nếu giữ lịch trình cố định, cơ thể có thể được chuẩn bị,” cô Harrison nói.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ngừng ăn uống ít nhất hai giờ trước khi đi ngủ vào ban đêm. (Bảo Khôi)

Nguồn: nguoi-viet.com