Lộ clip Tô Lâm được ‘Thánh Rắc Muối’ đút ăn ‘thịt bò dát vàng’

Một đoạn video clip đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội vào hôm 4 Tháng Mười Một ghi lại cảnh ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An CSVN, được đầu bếp nổi tiếng Nusret Gokce, còn được gọi là “Thánh Rắc Muối” (Salt Bae), đưa lên tận miệng món thịt bò dát vàng (gold tomahawk steak) tại nhà hàng sang trọng Nusr-Et.

Đoạn video dài 47 giây được facebooker Hoàng Dũng đưa lên trang cá nhân và nói rằng nó xuất hiện “trên tài khoản tiktok của Nusr-Et nhưng đã bị xóa.” Tuy nhiên, không thấy đề cập thông tin như ngày tháng clip này được quay, nhà hàng này ở thành phố hay quốc gia nào, và ai là người đứng ra tổ chức bữa tiệc.

Ông Tô Lâm (phải) đang được đầu bếp Nusret Gokce đưa miếng thịt bò lên tận miệng. (Hình: Cắt từ clip tiktok của Nusr-Et)

Kể từ hôm 1 Tháng Mười Một, ông Tô Lâm tháp tùng Thủ Tướng CSVN Phạm Minh Chính cùng phái đoàn đến Âu Châu tham dự hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu thế giới tổ chức tại Glasgow, Anh Quốc. Ông Phạm Minh Chính đồng thời có chuyến thăm chính thức Anh Quốc (1 Tháng Mười Một) và Pháp (4 Tháng Mười Một).

Video clip này xuất hiện trong bối cảnh hàng triệu người đã và đang gặp nhiều khốn khó trong đại dịch COVID-19 khi bị phong tỏa trong nhiều tháng qua tại Việt Nam.

Facebooker Hoàng Dũng viết rằng: “Giá cho một bữa ăn như vậy với sự phục vụ của ‘Thánh Rắc Muối’ có thể lên tới $50,000, tương đương 1.15 tỷ đồng tiền Việt Nam.”

Nusr-Et là hệ thống nhà hàng gồm 19 tiệm đa số ở Thổ Nhĩ Kỳ (8 tiệm), Mỹ (5 tiệm), Anh Quốc (1 tiệm) và nhiều quốc gia khác ở vùng Trung Đông. Tại Mỹ, Nusr-Et có ở New York, Beverly Hills, Boston, Miami, Dallas. Hóa đơn tính tiền cho một bữa hai người ăn được nhiều người đưa lên mạng cho thấy ít nhất từ $1,000 trở lên, riêng món “gold tomahawk steak” (dát vàng) có giá $2,000.

Ông Tô Lâm, 64 tuổi, là đại tướng, ủy viên Bộ Chính Trị đảng CSVN, giữ chức bộ trưởng Công An (kế nhiệm ông Trần Đại Quang) kể từ Tháng Tư, 2016 đến nay. Ở Âu Châu, ông Tô Lâm được biết đến qua vụ bê bối đưa tình báo sang tận Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mang về Việt Nam hồi năm 2017.

Ông Tô Lâm (thứ hai từ phải) đang chờ được phục vụ món “gold tomahawk steak.” (Hình: Cắt từ clip tiktok của Nusr-Et)

Cách đây hơn một tháng, hôm 3 Tháng Mười, facebooker Hoàng Dũng cũng là người đưa lên trang cá nhân đoạn ghi âm cuộc trao đổi của ông Đinh Văn Văn Nơi, giám đốc Công An tỉnh An Giang, với “một giới chức về hưu.” Đoạn ghi âm dài 6 phút 38 giây, chỉ trích Nguyễn Thanh Bình, chủ tịch tỉnh An Giang, đã từ chối đón người dân về quê chạy dịch COVID-19 từ Sài Gòn và các tỉnh lân cận.

Truyền thông nhà nước tại Việt Nam ngay sau đó cáo buộc facebooker Hoàng Dũng là “cắt ghép cuộc trao đổi của Đại Tá Đinh Văn Nơi rồi tung lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.” Tuy nhiên, hôm 6 Tháng Mười, ông Hoàng Dũng khẳng định không hề cắt ghép và “có thế nào mình phát như thế!”

Còn trong lần này, hơn 10 tiếng sau khi video clip về ông Tô Lâm được đưa lên tài khoản facebook Hoàng Dũng, tính đến 3 giờ 30 phút chiều 4 Tháng Mười Một (giờ California), tức 5 giờ 30 phút sáng 5 Tháng Mười Một (giờ Việt Nam), vẫn chưa thấy phản ứng nào từ truyền thông hoặc bộ Công An CSVN. (KN)

