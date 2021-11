Moderna: Đầu 2022 có vaccine chống lại biến thể Omicron

Ông Paul Burton, giám đốc y tế của Moderna, hôm Chủ Nhật 28 Tháng Mười Một, cho biết hãng bào chế vaccine này có thể đưa ra được một loại thuốc ngừa nâng cấp để chống lại biến thể Omicron vào đầu năm 2022, theo CNBC.

Không rõ liệu có cần phải sử dụng các công thức mới hay không hay liệu việc chích ngừa COVID-19 hiện tại sẽ cung cấp khả năng bảo vệ chống lại biến thể mới Omicron, vừa xuất hiện gây báo động toàn thế giới.

“Chúng ta nên biết về khả năng bảo vệ của các loại vaccine có trong hiện tại khoảng vài tuần tới, nhưng xin chú ý về loại vaccine được bào chế theo nền tảng MRNA mà Moderna áp dụng có thể phát triển rất nhanh,” ông Burton nói trên đài BBC.

“Nếu chúng tôi phải sản xuất một loại vaccine hoàn toàn mới, tôi nghĩ rằng phải đến đầu năm 2022 mới thực sự có sẵn loại vaccine đó với số lượng lớn,” vị giám đốc của Moderna nói thêm.

Biến thể mới, lúc đầu gọi là B.1.1529, sau đó được đặt tên là Omicron, có “các dạng thức khác nhau, nhiều bất thường, hơn hẳn Delta,” theo lời nhà nghiên cứu Tulio de Oliveira ở Nam Phi.

Biến thể Omicron được phát giác sau khi giới chức y tế Nam Phi nhận thấy số trường hợp mới mắc bệnh mỗi ngày tăng vọt từ hơn 200 trong vài tuần trở lại đây lên tới 2,465 hôm Thứ Năm, và nghiên cứu các mẫu virus thu thập để tìm hiểu lý do.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cho hay “Biến thể này có nhiều dạng khác nhau. Các kết quả nghiên cứu sơ khởi cho thấy có sự gia tăng về rủi ro tái lây nhiễm do biến thể này, so với các biến thể trước đây.” (MPL)

