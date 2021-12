3 người trong gia đình ở Hưng Yên chết sau khi ăn bữa trưa

Tối 28 Tháng Mười Hai, ông Hoàng Văn Bắc, chủ tịch xã Hùng An, huyện Kim Động, cho biết cơ quan công an đang điều tra vụ ba người trong một gia đình ở xã bị chết sau khi ăn bữa cơm trưa, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Theo báo Tuổi Trẻ, trưa 26 Tháng Mười Hai, tại nhà ông Nguyễn Văn Sảng ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An, có các con cháu đến chơi và tổ chức ăn cơm trưa.

Học sinh nhập viện do ngộ độc thực phẩm trong trường học ở Việt Nam. (Hình minh họa: Bảo Châu/Pháp Luật Việt Nam)

Bữa cơm trưa có chín người gồm vợ chồng ông Sảng và gia đình của hai con gái là chị Nguyễn Thị Tươi cùng Nguyễn Thị Tình.

Sau bữa ăn trưa, cả hai gia đình người con trở về nhà ở xã Ngọc Thanh và xã Đồng Thanh, huyện Kim Động.

Tuy nhiên đến tối cùng ngày, con trai 8 tuổi của chị Tươi và con gái 4 tuổi của chị Tình cùng có biểu hiện “đau bụng, nôn mửa” và chết tại nhà. Gia đình hai cháu bé đều từ chối giám định pháp y và tổ chức an táng ngay cho các cháu.

Cùng thời gian này, cả hai người mẹ của nạn nhân là chị Tươi và chị Tình cũng có triệu chứng “đau bụng, buồn nôn” và được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội. Thế nhưng đến trưa 28 Tháng Mười Hai, chị Nguyễn Thị Tươi đã không qua khỏi.

Theo ông Bắc, qua điều tra sơ bộ thì bữa cơm trưa tại nhà ông Sảng có thịt rang, giò chả và rau cần. Hiện công an đang điều tra và chưa có kết luận.

Báo Hà Nội Mới dẫn tin từ Bộ Y Tế cho hay trong Tháng Mười Một vừa qua, Việt Nam cũng đã xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm với bảy người bị phải nhập viện cấp cứu. Tính chung trong 11 tháng qua, Việt Nam xảy ra 56 vụ với 1,526 người bị ngộ độc, trong đó có năm người tử vong.

Trước đó trong năm 2020, Việt Nam ghi nhận 139 vụ ngộ độc thực phẩm làm 3,094 người mắc và 30 trường hợp tử vong. Ngành y tế đã phát giác 58,317 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, xử phạt 10,077 cơ sở.

Ông Nguyễn Thanh Phong (giữa), cục trưởng Cục An Toàn Thực Phẩm, Bộ Y Tế, tại cuộc họp trực tuyến tuyên truyền suông “Chung tay hành động vì an toàn thực phẩm” hồi Tháng Tư vừa qua. (Hình minh họa: Nguyễn Liên/VietNamNet)

Ông Nguyễn Thanh Phong, cục trưởng Cục An Toàn Thực Phẩm thuộc Bộ Y Tế, cho rằng “Đây là những con số rất đáng suy ngẫm.”

Tuy nhiên, để hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm thường xuyên xảy ra ở Việt Nam, Cục An Toàn Thực Phẩm chỉ khuyến cáo chung chung: “Người dân tuyệt đối không sử dụng các thực phẩm khi không biết rõ nguồn gốc, xuất xứ, không sử dụng thực phẩm đã ôi thiu, nấm mốc…” Trong khi không có các biện pháp phòng chống cụ thể, cũng như việc dẹp bỏ các cơ sở sản xuất thực phẩm “bẩn.” (Tr.N)

Nguồn: nguoi-viet.com