‘Dạ Tiệc Mùa Đông 2021,’ lần trở lại sau 2 năm của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ

Đằng-Giao/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Sau gần hai năm vắng tiếng vì đại dịch COVID-19, nay Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ hân hoan trở lại phục vụ cộng đồng với chương trình truyền thống “Dạ Tiệc Mùa Đông 2021” vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, 19 Tháng Mười Hai, tại nhà hàng Golden Sea Restaurant & Banquet, 9802 Katella Ave., Anaheim, CA 92804.

Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng điều khiển dàn nhạc thiếu nhi. (Hình: Nguyễn Khánh Hồng cung cấp)

“Dạ Tiệc Mùa Đông 2021” đánh dấu một sự kiên trì không mệt mỏi của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ để vực dậy sau cơn tàn phá kinh khủng của trận đại dịch.

Sự trở lại lần này Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ mong muốn tiếp tục duy trì làn điệu âm nhạc giao hưởng thính phòng rất cần thiết cho sự thưởng ngoạn âm nhạc thực thụ cho cộng đồng gốc Việt tại Orange County.

Ông Nguyễn Khánh Hồng, nhạc trưởng kiêm sáng lập viên, nói: “Ngay từ khi Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ ra đời hơn 25 năm trước, mọi người, từ các nhạc sinh đến các bậc phụ huynh cũng như ban giảng huấn đã phải đương đầu với biết bao khó khăn, thử thách để sống còn, để bảo tồn cái hay, cái đẹp của nền âm nhạc cổ điển, cho đời sống tinh thần của cộng đồng gốc Việt tại Orange County.”

Ca sĩ Teresa Mai và Phạm Hà. (Hình: Nguyễn Khánh Hồng cung cấp)

“Chúng tôi rất hãnh diện đã vượt qua được thử thách COVID-19 và quay lại phục vụ cộng đồng,” ông tuyên bố.

Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, tính đến 2021, đã hoạt động liên tục suốt trên 25 năm.

Ông Khánh Hồng tiếp: “‘Vượt qua’ là một chuyện nhưng có phát triển được hay không còn tùy thuộc vào sự hỗ trợ quý báu của các vị mạnh thường quân, học viên và phụ huynh nữa.”

Vì hiểu được tầm quan trọng này, ông Khánh Hồng cùng toàn ban nhạc đã phải cố gắng hết sức trong lần ra mắt “xuất chiêu” với “Dạ Tiệc Mùa Đông 2021.”

Ca sĩ Bích Vân. (Hình: Nguyễn Khánh Hồng cung cấp)

Âm nhạc mùa Giáng Sinh

Chương trình âm nhạc, bắt đầu lúc 8 giờ.

Năm nay, dàn nhạc Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng cùng tiếng đàn guitar của Nguyễn Phương Thảo, violin solo của Nguyễn Khánh Hồng và các ca sĩ Teresa Mai, Bích Vân, Ngọc Hà, Bảo Châu, Nguyễn Cao Nam Trân, Thanh Thảo, Phạm Hà, Lê Hồng Quang, Trịnh Hoàng Hải và ban hợp ca VS Studios.

“Dạ Tiệc Mùa Đông 2021” sẽ mang đến những nhạc phẩm Giáng Sinh bất hủ thật thân quen nhưng với lối trình diễn tuyệt vời như “O Holy Night,” “Panis Angelicus,” “Sleigh Ride,” “Joy to the World,” “Jingle Bell,” “Silent Night,” “Carol Of The Bells”…

Ngoài ra, chương trình còn có các bản nhạc bất hủ khác thuộc nhiều thể loại như “Gabriel’s Oboe,” “Bolero Flamenco,” “Serenade (Schubert),” “Kỷ Niệm,” “Nửa Hồn Thương Đau,” “Dốc Mơ,” “Cho Em Quên Tuổi Ngọc,” “The Prayer,” “Let It Go from Frozen,” “You Raise Me Up,” “Somewhere In My Memory,” “Libertango,” “The Blue Danube”… với phần hòa âm và phối khí được viết cho dàn nhạc của Lê Văn Khoa, Vũ Trụ, Nguyễn Khánh Hồng và các nhạc sĩ nước ngoài.

“Dạ Tiệc Mùa Đông 2021” sẽ đưa khán giả vào một thế giới âm thanh thật hòa quyện với nhiều âm sắc tương phản của nhiều nhạc khí.

Chương trình được Nguyễn Kim Oanh, Mai Phi Long, Hồng Vân và Thanh Thảo điều hợp.

Ca sĩ Bảo Châu. (Hình: Nguyễn Khánh Hồng cung cấp)

Phần đầu đầy tình cảm

Nhưng trước khi bước vào phần âm nhạc, là phần đầu khai mạc lúc 6 giờ chiều.

Như bao nhiêu năm nay, phần đầu chương trình “Dạ Tiệc Mùa Đông” của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ luôn luôn là những giây phút gặp gỡ vô cùng đầm ấm, vô cùng thân thiện và vô cùng đặc biệt giữa các vị mạnh thường quân, khán thính giả với các học viên, phụ huynh cũng như các ca sĩ và ban giảng huấn.

“Đây là lúc mọi người ngồi xuống, xích lại gần nhau để cùng nhau chia sẻ vui buồn và cùng nhau ôn lại mọi thành quả của cả năm qua,” ông Khánh Hồng nói.

Ông giới thiệu: “Phần này kéo dài từ 6 đến 8 giờ với bảy món ăn thật ngon.”

Ông tiếp: “Đây là thời gian tốt nhất để các em nhạc sinh bày tỏ lời cảm ơn bậc sinh thành đã bỏ biết bao nhiêu công sức và thời gian cho các em đến tập dàn nhạc trong năm và chụp một tấm hình lưu niệm với các thầy, ban giảng huấn cùng với phụ huynh của các em.”

Năm nay, Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ có thêm một trọng trách nữa để còn có thể phục vụ cộng đồng trong tương lai.

Ca sĩ Teresa Mai. (Hình: Nguyễn Khánh Hồng cung cấp)

Hướng đến tương lai

Ông Khánh Hồng thành thật nói: “Gần hai năm qua, vì COVID-19, hội không có bất cứ thu nhập nào cả. Vì vậy, ‘Dạ Tiệc Mùa Đông 2021’ là chương trình gây quỹ để hội hoạt động trong năm sau.”

“Chúng tôi ước mong buổi gây quỹ này sẽ giúp cho hội có đủ tài chánh để duy trì sinh hoạt trong năm 2022, và giúp hội được phát triển vững mạnh trong thời gian tới,” ông tiếp.

Vé đang được bán tại: Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, 8111 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683, điện thoại (714) 418-0109; Bolsa Tickets, 15361 Brookhurst St., Suite 102, Westminster, CA 92683, điện thoại (714) 418-2499, www.bolsatickets.com, Kimoanh Farmers Insurance, 9140 Trask Ave., Suite 200, Garden Grove, CA 92844, điện thoại (714) 383-2127.

“Chúng tôi rất cần sự ủng hộ tích cực của quý vị, từ niềm khích lệ tinh thần đến ủng hộ vật chất, để hội có đủ phương tiện giúp cho các tài năng trẻ gốc Việt được thăng tiến, phát huy nghệ thuật,” ông Khánh Hồng kêu gọi.

Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng cùng ban nhạc. (Hình: Nguyễn Khánh Hồng cung cấp)

Một trong muôn ngàn đóng góp của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ cho cộng đồng gốc Việt là đào tạo cô Tina Huỳnh, một trong 17 nhạc sinh đầu tiên của hội, nay là Doctor of Musical Arts (D.M.A).

Giáo Sư Tina Huỳnh, hiện đang dạy ngành giáo dục âm nhạc tại đại học University of Puget Sound, Washington.

Nữ giáo sư sinh năm 1981 này chính là biên kịch kiêm nhà sản xuất của “Songs of Little Saigon,” phim tài liệu âm nhạc vinh danh nghệ sĩ Việt tị nạn, vừa được trình chiếu ở các liên hoan phim tại California. (Đằng-Giao)

—-

Liên lạc tác giả: ngo.giao@nguoi-viet.com

Nguồn: nguoi-viet.com