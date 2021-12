Google làm logo đặc biệt, vinh danh món phở tại Việt Nam và 16 quốc gia

Logo đặc biệt của Google về món phở của Việt Nam nhân dịp “Ngày của phở 12 Tháng Mười Hai”. (Hình: cắt từ màn hình)

Trang mạng tin tức và tìm kiếm lớn nhất thế giới Google vừa đưa logo đặc biệt tại Việt Nam và 16 quốc gia khác nhân ngày 12 Tháng Mười Hai là “Ngày Của Phở”.

Kèm theo logo đặc biệt, Google viết rằng, “Việt Nam tuyên bố ngày 12 Tháng Mười Hai là ngày truyền thống của món ăn dân tộc. Đây là một món súp thơm tho với nước dùng đầy mùi vị, hành ngò tươi, thịt thái mỏng, thường là bò hay gà”.

Google đưa những hình vẽ tượng trưng gọi là “Google Doodles” để miêu tả món phở (mà họ phiên âm là fu) gồm bát phở, miếng chanh, lọ tiêu, hành, ngò, ớt, hoa hồi… là những thứ quen thuộc và không thể thiếu làm nên hương vị của món phở nổi tiếng của Việt Nam, hiện đã có mặt tại rất nhiều nước trên thế giới.

Bài viết của Google nói logo đặc biệt vinh danh món phở xuất hiện không chỉ tại Việt Nam mà tại 16 nước khác gồm Austria, Bulgaria, Canada, Czech, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Israel, Lithuania, Ba Lan, Thái Lan, Anh Quốc, và Hoa Kỳ.

“Cái làm cho món phở nổi bật là một quá trình nấu phở công phu để đạt được nhiều hương vị trong nước phở và màu nước trong. Những thành phần như gừng nướng, hạt thì là, cánh hồi, quế được cho vào nước dùng để tạo thành hương vị cho từng bát phở”. Google mô tả.

Món phở xuất xứ từ miền Bắc Việt Nam từ những năm đầu thế kỷ thứ 20. Nó chỉ xuất hiện rộng rãi tại Sài Gìn và một số tỉnh miền Nam Việt Nam sau khi đất nước bị chia hai vào năm 1954 theo hiệp định Geneve. Sau khi VNCH sụp đổ năm 1975, hàng trăm ngàn người Việt phải bỏ nước ra đi thì món phở cũng theo chân họ tới tất cả các quốc gia cho họ tị nạn.

Bây giờ, nhiều triệu người Việt định cư hoặc đi làm ở nước ngoài, phở là món ăn thường xuyên với mọi người.

Hồi Tháng Ba năm nay, CNN xếp món phở của Việt Nam hạng nhì trong số 20 món súp ngon nhất thế giới, gồm súp hải sản của Pháp (Bouillabaisse), phở của Việt Nam, Gazpacho của Tây Ban Nha, mì bò Lan Châu của Trung Quốc, súp tôm Thái Lan (Tom yum goong)…

Tháng Ba năm ngoái, Google cũng đã phát hành một biểu tượng đặc biệt là bánh mì kẹp thịt của Việt Nam. Món ăn này cũng nổi tiếng khắp nơi ngoài Việt Nam.

“Ngày của phở” thật ra được tờ Tuổi Trẻ phát động hồi năm 2017 ở Sài Gòn, không phải ở vùng đất đã khởi nguồn món ăn phổ biến này. Từ đó, hàng năm họ đều tổ chức ngày vinh danh món phở vào ngày 12 Tháng Mười Hai và mạng thông tin và công cụ tìm kiếm toàn cầu hưởng ứng, tạo tiếng vang thêm cho một món ăn phổ biến của người Việt Nam trên thế giới.

Mấy chục năm qua, nhiều nhà văn, nhà báo đã có những tùy bút, ký, phóng sự đặc biệt về phở, sự khác biệt hương vị của phở ở miền Bắc với miền Nam. Có người so sánh những tô phở nhỏ bé ở Hà Nội ăn không đủ no so với với tô phở “xe lửa” ở quận Cam, California, mà người ta còn kêu là “chậu phở” dành cho thực khách không những mê ăn phở mà còn ăn nhiều. (TN)

Nguồn: nguoi-viet.com