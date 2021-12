Lời những emails kể

Lời dẫn : Những emails trích đăng trong bài này đã được điều chỉnh cho hợp với thể loại truyện ký, nên các danh tính đề cập đến ở đây đã không được xin phép trước. Mong được thứ lỗi.( PQBao)

Phạm Quốc Bảo.



On Sat, Nov 27, 2021 at 3:23 PM HBTran wrote:

Thưa các thân hữu,

Hôm nay tôi không chụp nhiều, vì biết rằng đã có nhiều người khác chụp với máy ảnh tốt hơn.

(Và vì) Gs.DNS. có việc tới một nơi khác,nên chúng tôi không ở lại tang lễ được lâu. Do đó tôi chỉ chụp 3 tấm hình:

1) Cảnh bàn thờ,

2) Nhà giáo BMD. phân ưu với anh Nguyễn Thức, nghĩa tử của nhà giáo Nguyễn Hữu Bào,

3) Một số giáo chức chụp hình chung với anh Nguyễn Thức …*

thb.

Từ phải sang, người thứ ba là ông Nguyễn Xuân Thức. (Hình: Trần Huy Bích)





On Saturday, November 27, 2021, 03:35:34 PM PST, Bao Pham wrote:

Xin cảm ơn anh THB,

đã sốt sắng chụp và gửi cho 3 tấm hình kỷ niệm ngày viếng anh Nguyễn Hữu Bào.

PQB.



On Sat, Nov 27, 2021 at 11:44 PM lanphuong Pham wrote:

Kính cảm ơn thầy B. đã cho các cô thầy vắng mặt, trong số đó có LP., xem những tấm hình quý báu của tang lễ thầy Nguyễn Hữu Bào…

Nguyện hương linh người thầy một đời tận tụy với nhiệm vụ một nhà giáo sớm về cõi Phật.

Kính mến,

LP.

Cuong Nguyen; 8:42 AM (3 hours ago);to VN, HBTran, Sum, Chuong, Hieu, GC-, Tường, Tai, Phu, ThuyPhuong, Viet-Lan, Phuong, GC-, Thiệu, Quân, AlanKhoa, George, Kim-Ngân, me..





Sáng hôm thứ bẩy em là người đến nhà quàn đúng 9 giờ. Có gặp và nói chuyện với 2 hoc sinh cũ của anh Bào là Thức và Trai (du học rồi có về phục vụ cho VHV Võ bị Dalat một thời gian). Trai tiếp tay lo đám cưới cho anh Bào với chị Hoàng ngày xưa. Còn Thức lo vụ đám tang này. Thật là tình thầy trò rất cảm động.

Anh Bào thật may mắn có những người học trò có nghĩa tình sâu nặng như vậy.

Thân mến,

NĐC.



On Sat, Nov 27, 2021 at 8:04 PM Thuc X. Nguyen wrote:

Kính thưa quý thầy cô, quý anh chị em,

Chân thành cám-ơn quý vị đã đến chia buồn, an ủi, phúng điếu, và tiễn đưa linh hồn thầy Nguyễn Hữu Bào đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Sự hiện diện cũng như thời giờ quý báu của quý vị là một niềm an ủi lớn lao cho em và cho lính hồn của thầy Bào.

Một lần nữa em không biết nói gì hơn bằng sự tri ân chân tình từ trái tim của em đến với quý vị. Trong lúc cử hành tang lễ nếu có điều gì sơ xót kính xin quý vị niệm tình thứ lỗi cho.

Quý mến,

NXT.



On Nov 27, 2021, at 10:04 PM, HBTran wrote:

Tôi xin thành thật chúc mừng anh Thức đã hoàn tất một nghĩa cử tinh thần cao quý: tổ chức thành công và chu đáo tang lễ Thầy Nguyễn Hữu Bào trong ngày hôm nay.

Sáng nay khi tới viếng, tôi rất cảm động thấy anh Thức đội khăn tang. Ấm lòng hơn khi thấy một số khăn tang nữa, và được anh Thức cho biết đó là mấy người cháu gọi thầy Bào bằng cậu ruột, con bà chị ruột của Thầy.

Thầy Bào trọn đời tận tụy với nhiệm vụ một nhà giáo nên ra đi không cô đơn. Sự hiện diện của các thầy cô thuộc Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam và Trường Việt Ngữ, của các anh chị trong Hội đồng Quản trị và Ban Tổ chức Giải Khuyến Học – Viet Olympiad về Lịch sử, Văn hóa Việt Nam( các cô Kim Ngân, Minh Châu) đã nói lên rằng những đóng góp của Thầy được cộng đồng và những người tiếp nối chân thành ghi nhận. Cô Bùi Mỹ Dương, các thầy Dương Ngọc Sum, Nguyễn Trung Quân và tôi thay mặt lớp đồng nghiệp kỳ cựu, long trọng ghi nhận những đóng góp của Thầy từ bao nhiêu năm qua. Thầy Mai Thái Bằng là một nhà giáo tích cực và tận tâm, có liên hệ với Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California. Nhà báo, cũng là nhà giáo Phạm Quốc Bảo là một thân hữu sống cùng cư xá, cùng bao nhiêu cựu đồng nghiệp và bằng hữu thân thiết khác. Quan trọng hơn, chúng tôi được chứng kiến sự tận tâm, tận lực đầy tình nghĩa của anh.

Một lần nữa, cám ơn anh đã báo cho tôi biết về chuyện quá vãng cùng tang lễ của Thầy khiến tôi kịp thời báo tin tới các bằng hữu khác, và việc hoàn tất một cách chu đáo tang lễ hôm nay. Chúng ta cùng chân thành cầu nguyện, mong thầy Bào vãng sinh vào Lạc cảnh.

Thân quý,

THB.



On Sun, Nov 28, 2021 at 7:08 PM Bao Pham wrote:

Thưa quí anh chị:

Sáng thứ bẩy vừa qua (27/11/21) tôi theo quí anh chị trong hội Ái Hữu cựu giáo chức VN tại hải ngoại đến viếng anh Nguyễn Hữu Bào lần chót; trong lòng tôi còn đang lấn bấn về sự kiện là một chuyên viên giáo dục trong nước mới đề nghị hãy dẹp đi tiêu chí “Tiên học lễ-Hậu học văn” vì nhiều căn cứ; một lý do ông ấy nêu mà tôi nhớ là tiêu chí này cản trở sức sáng tạo của trẻ học sinh – sinh viên.

Nay nhận được email của anh THBích tiết lộ chi tiết: anh Thức và một số cựu học sinh của anh Bào đã đứng ra tổ chức tang lễ cho Thầy NHBào, tôi rất xúc động; và thấy cần phải lên tiếng chân thành cảm tạ anh Thức và quí anh chị ấy: Quí anh chị ấy đã cho tôi một bài học ý nghĩa thật sự vô giá về nghĩa cử này.

Trân trọng,

PQBao.



PST, HBTran wrote:

Anh Bảo thân,

Chắc anh cũng nhớ rằng người bạn đời của anh Bào là chị Hoàng đã mất từ lâu (2005 – 16 năm trước). Anh chị chưa được người con nào. Những năm gần đây anh Bào vẫn sống một mình.

Trước đại dịch, những năm 2018, 2019, tôi có ghé thăm anh Bào một vài lần, nhưng xin thú thật là từ đầu năm 2020, phần do ảnh hưởng của đại dịch, phần vì vướng trong những mối bận riêng, tôi không có dịp đến thăm anh. Người lui tới chăm nom anh Bào trong 2 năm gần đây là anh Thức. Trong năm 2021, anh Thức đã đưa anh Bào đi cấp cứu 4 lần.

Anh Thức là người – theo lời anh Bào dặn lại – gọi điện thoại báo cho tôi biết sau khi anh Bào đã ra đi. Sau đó, trao đổi với nhau qua texting, anh Thức cho tôi biết về chương trình tang lễ. Chính nhờ anh Thức, tôi mới có hoàn cảnh báo tin lại tới mọi người.

Tôi có hỏi anh Thức, qua text, “Trong việc tang lễ, anh có thấy cần được giúp sức, tiếp tay không?”Anh ấy trả lời (ngày 10 Nov.), “Dạ thưa Thức sẽ làm hết ạ!”

Theo chỗ tôi biết, anh Thức cũng là người báo tin cho một số thân quyến của anh Bào ở VN, và các con của bà chị anh Bào ở Hoa Kỳ.

Là một học sinh cũ của anh Bào và là người lo tang lễ, chắc anh Bảo cũng nhận thấy anh Thức đội khăn trắng theo cương vị một nghĩa tử trong tang lễ hôm qua.

Trong khi ở trong nước có người đề nghị dẹp tiêu chí “Tiên học lễ – Hậu học văn,” thì trong một lần trao đổi text với tôi, sau khi tôi viết, “Cũng may có anh Thức ở đây!”, anh ấy đã trả lời, “Tình nghĩa và nghĩa tình.”

Dân VN là dân tộc trọng tình nghĩa, nhưng quan niệm của anh Thức đối với chuyện tình nghĩa đã khiến tôi xúc động và cảm phục.

Tôi tin mọi chuyện trên đời đều có “nhân,” có “quả,” có “duyên,” có “nghiệp.” Phong cách sống của anh Bào và thái độ đối với “tình” và “nghĩa” của anh Thức càng khiến tôi thấy chúng ta cần phải làm những điều tốt lành.

Thân,

thb





Thuc X. Nguyen. Nov 28, 2021, 10:23 PM (13 hours ago); to V, VN, Hoàng, me, HBTran, lanphuong, Sum, Chuong, Hieu, GC-, Tường, Tai, Phu, ThuyPhuong, Phuong, GC-, Thiệu, Quân, Cuong, AlanKhoa, George, Kim-Ngân… Kính thưa quý thầy cô và quý anh chị em,

Em thành thật cảm ơn quý vì đã quá ngợi khen em. Em chẳng làm một điều gì phi thường cả.

Thầy Bào là thầy giáo của em khi em bước chân đến trường ngày đầu tiên. Năm đó thầy Bào tốt nghiệp và dạy năm thứ hai. Thầy Bào dạy em lớp 1, lúc đó em mới 5 tuổi.

Đó là những kỷ niệm mà em không bao giờ quên: Năm 2012 gặp lại Thầy lần thứ hai ở Quận Cam (lần đầu tiên năm 1980; và sau đó vì dọn đến Long Beach để bắt đầu sự nghiệp nên mất liên lạc với Thầy một thời gian khá lâu)…

Thầy tâm sự và nhờ em lo vấn đề hậu sự cho Thầy.Em nhận lời Thầy, kể từ đó Thầy từng bước làm những thủ tục cần thiết và giao quyền cho em…

Thật sự Thầy cũng rất là từ lập cho đến năm 2017, Thầy bị suy tìm em phải đưa vào cấp cứu. Thầy nằm trong bệnh viện 3 ngày và em đã thăm viếng, an ủi, giúp Thầy đưa Thầy về. Thầy bình phục. Năm 2019, Thầy cũng bị như tình trạng năm 2017. Năm 2020, Thầy cũng bị như tình trạng năm 2017. Em cũng giúp Thầy.

Năm nay thì rất tệ. Thầy phải vào cấp cứu 4 lần. Và lần cuối cùng Thầy cũng đã từ biệt cõi trần.

Theo lời mong mỏi cũng như yêu cầu của Thầy, em đã có gắng hết sức để lo đám tang cho Thầy như ý nguyện.

Em xin cảm ơn tất cả quý vị đã hỗ trợ tinh thần, động lực cho em đạt được ý nguyện của Thầy.

Một lần nữa, em chân thành biết ơn quý vị từ trái tim của em.

Quý mến,

Em,

NXT.