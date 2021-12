Manchin tuyên bố ‘giật sập’ dự luật $1.75 ngàn tỷ của Biden

Thượng Nghị Sĩ Joe Manchin (Dân Chủ-West Virginia) tuyên bố sẽ không ủng hộ kế hoạch “Xây Dựng Lại Tốt Hơn” (Build Back Better) của Tổng Thống Joe Biden, theo AP loan tin hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Mười Hai.

Quyết định này của ông Manchin có thể là dấu chấm hết cho dự luật trị giá $1.75 ngàn tỷ chi tiêu cho các chương trình xã hội và chính sách bảo vệ khí hậu.

Thượng Nghị Sĩ Joe Manchin (Dân Chủ-West Virginia) tuyên bố không ủng hộ kế hoạch “Build Back Better.” (Nguồn hình: PeltThePundits.com)

Dự luật này, nếu được thông qua, cũng sẽ bảo đảm tài trợ “tín dụng thuế trẻ em” với mức $300/tháng, kéo đến hết năm 2022.

Đảng Dân Chủ hiện rất cần lá phiếu ủng hộ của ông Manchin tại Thượng Viện, nhằm đạt được tỷ lệ 50-50, và thông qua với lá phiếu của Phó Tổng Thống Kamala Harris.

Vị thượng nghị sĩ tuyên bố: “Tôi không thể trở về nhà và giải thích được lý do vì sao bỏ phiếu với người dân West Virginia. Tôi không thể bỏ phiếu cho dự luật này. Và tôi không thể bỏ phiếu để tiếp tục với các phần khác trong luật này. Tôi không thể làm được.”

“Tôi đã thử mọi thứ với khả năng của một con người và tôi không thể làm được điều đó,” ông Manchin nói trên chương trình “Fox News Sunday.”

Ông Manchin nhấn mạnh sự lo ngại về việc tăng thêm nợ quốc gia.

Bà Jen Psaki, phát ngôn viên Toà Bạch Ốc, cho biết quyết định của ông Manchin thể hiện “sự đảo ngược quan điểm của ông một cách đột ngột và không thể giải thích được, đồng thời vi phạm cam kết của ông với tổng thống và các đồng nghiệp tại Hạ Viện lẫn Thượng Viện.”

Bà Psaki nói thêm rằng ông Manchin cam kết với Tổng Thống Joe Biden rằng sẽ hỗ trợ nền tảng của Dự Luật “Build Back Better.”

Ngoài ra, ông cũng hứa vào tuần trước là “sẽ tiếp tục các cuộc trò chuyện trong những ngày tới và làm việc với chúng tôi để đạt được điểm chung đó,” bà Psaki cho biết.

“Với cách mà Thượng Nghị Sĩ Manchin đảo ngược quyết định về kế hoạch ‘Build Back Better’ vào sáng nay, chúng tôi tiếp tục thương thuyết để xem liệu ông có đảo ngược lại vị thế của ông một lần nữa hay không, nhằm tôn trọng những cam kết trước đây và giữ đúng lời nói trước đây,” bà Psaki nhấn mạnh.

Các tin tức trước đây đều cho thấy các cuộc đàm phán giữa Tổng Thống Biden và Thượng Nghị Sĩ Manchin hầu như không có tiến triển và họ “rất cách xa nhau” về các đề nghị.

Trước khi tuyên bố trên truyền hình, ông Manchin đã thông báo cho Toà Bạch Ốc và các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ khác về quyết định của mình, NBC News đưa tin.

Việc ông Manchin không ủng hộ dự luật, đã được Hạ Viện thông qua, sẽ có những tác động rõ ràng đối với chi tiêu của các gia đình Mỹ.

Dân chúng xếp hàng nhận thực phẩm tại trụ sở Food Bank For New York City và One Warm Coat ngày 10 Tháng Mười Hai. (Hình: Michael Loccisano/Getty Images for Food Bank For New York City)

Khoản tín dụng thuế trẻ em ở mức $300/tháng cho mỗi trẻ em sẽ hết hạn vào cuối năm trừ khi Quốc Hội gia hạn. Các khoản thanh toán cuối cùng cho các gia đình đã chấm dứt vào Thứ Tư và nếu “Build Back Better” được thông qua, luật này sẽ gia hạn tín dụng thuế cho trẻ em trong một năm.

Việc hỗ trợ cho các gia đình Mỹ lại càng thêm cấp bách khi đại dịch COVID-19 gia tăng vì biến thể Omicron rất dễ lây lan.

Dịch bệnh gia tăng có thể buộc một số địa phương phải quay trở lại các quy định cách ly hạn chế để chống dịch.

Dự Luật “Build Back Better” sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho các gia đình cần tài trợ chăm sóc trẻ em.

Sau khi ông Manchin tuyên bố “giết chết” dự luật, Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders (Độc Lập-Vermont), một người có quan điểm cấp tiến, vẫn kêu gọi bỏ phiếu cho “Build Back Better.”

“Ông Manchin cần giải thích lý do tại sao ông ‘không đủ can đảm’ để đối mặt với các nhóm ‘quyền lợi’ mà tranh đấu cho các gia đình lao động,” ông Sanders nói trên chương trình “State of the Union” của đài CNN. (MPL)

Nguồn: nguoi-viet.com