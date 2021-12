Minh An –

Núi thiêng của bộ lạc thổ dân thông với nền văn minh dưới lòng đất, trên mặt đất và ngoài hành tinh? (Ảnh: Tổng hợp)

Đỉnh Cang Nhân Ba Tề (Kailash) được coi là núi thiêng của người Tây Tạng. Núi Sinai là núi thiêng của người Do Thái. Phía Bắc nước Mỹ cũng có một ngọn núi thiêng, được gọi là núi Shasta.

Ngọn núi thiêng bí ẩn của Bắc Mỹ

Ngày 25/5/1999, ba nhà đi bộ đường dài đang leo lên ngọn núi Shasta, thuộc bang California, nằm giáp ngay biên giới với bang Oregon. Với độ cao khoảng 4.300m thì đây không phải là ngọn núi cao. Ba người này đều là những người có kinh nghiệm leo núi, đó là Carl Landers, Milton Gaines và Barry Gilmore. Họ cũng là những người bạn trước đã từng leo núi cùng nhau. Họ lái xe thẳng tới sườn núi, dựng lều nghỉ qua đêm để chuẩn bị sáng sớm ngày hôm sau sẽ leo lên đỉnh núi. Núi Shasta. (Ảnh: Wikipedia/CC BY-SA 3.0)

Nhưng kết quả thời tiết lại không thuận lợi, sáng sớm hôm sau gió bão rất to. Khi thu dọn lều, Gilmore và Gaines phát hiện Landers lạnh run rẩy khắp người. Họ bèn xốc Landers dậy để anh hoạt động, đi lại một chút, và làm ấm người lên. Họ để anh đi bộ tới bên hồ Helen, cách nơi họ cắm trại không xa, còn hai người ở lại thu dọn rồi sau đó sẽ ra bờ sông gặp Landers. Lều của ba người cách hồ Helen chỉ khoảng 200m, không có bất kỳ chướng ngại vật nào ở giữa, cũng không có vách đá. Nhưng lúc đó lại xảy ra một sự việc kỳ quái.

Sau khi Gilmore và Gaines thu dọn lều xong, họ lập tức tới hồ Helen tìm Landers, nhưng không thấy bóng dáng Landers ở đâu, ngay cả mảnh vải hay chút đồ dùng của anh cũng không thấy. Hai người bạn vô cùng lo lắng, lập tức báo cảnh sát. Đội cứu hộ cùng máy bay trực thăng nhanh chóng có mặt, tìm khắp hồ Helen và núi Shasta nhưng không tìm thấy dấu vết nào của Landers. Landers đã biến mất một cách bí ẩn ở núi Shasta như thế, hơn nữa là một nơi mọi người thường hay cắm trại, nơi đất bằng phẳng, rộng chưa tới 200 mét, làm sao Landers có thể biết mất không dấu vết như vậy?

Thực ra, Carl Landers không phải là người đầu tiên biến mất ở vùng núi này. Vài thập kỷ trước, quanh núi Shasta đã có hơn 5.000 trường hợp mất tích, trong đó có hơn 1.200 trường hợp bí ẩn giống như Landers, không biết còn sống hay đã chết. Nơi đó có một bộ lạc thổ dân da đỏ gọi là Wintu. Họ cho rằng tất cả mọi việc đều có nguyên nhân.

Truyền thuyết về tộc người Wintu

Núi Shasta là đỉnh núi cao thứ 2 ở trong dãy núi Cascade và cũng là đỉnh núi cao thứ 5 ở tiểu bang California, Mỹ. Dãy núi Cascade là dãy núi chính của Bắc Mỹ, bắt nguồn từ phía Bắc của British Colombia thuộc Canada, xuyên qua bang Washington, Oregon của Mỹ, cuối cùng kéo dài tới California. Dãy núi này là một bộ phận của vùng núi lửa vành đai Thái Bình Dương. Vì vậy, có thể nói, núi Shasta cũng là một ngọn núi lửa, chẳng qua nó là ngọn núi lửa đang ngủ. Nhìn từ xa ngọn núi lửa không hoạt động này trông rất hùng vĩ. Hơn nữa, núi Shasta còn là một ngọn núi linh thiêng chứa vô số huyền thoại của các bộ lạc thổ dân địa phương.

Trong truyền thuyết Thần thoại của người Wintu, trận đại hồng thuỷ vào 1.000 năm trước đã tiêu diệt tất cả các sinh vật và chủng loài ở trên mặt đất. Chỉ có những người và động vật chạy lên trên núi Shasta mới sống sót. Đợi tới khi hồng thuỷ rút đi, người và động vật ở trên núi mới đi xuống núi, và trở thành tổ tiên của con người và động vật trong thời kỳ này. Vì vậy, núi Shasta cũng trở thành ngọn núi linh thiêng đối với họ, bởi vì nơi đây là trung tâm khởi nguồn của vạn vật. Vai trò của ngọn núi này đối với người Wintu cũng như ngọn núi Cương Nhân Ba Tề (Kailash) đối với người dân Tây Tạng. Trong truyền thuyết Thần thoại của người Wintu, trận đại hồng thuỷ vào 1.000 năm trước đã tiêu diệt tất cả các sinh vật và chủng loài ở trên mặt đất. (Ảnh: Pixabay)

Tuy nhiên ngày nay, những du khách hiện đại liên tiếp tới lui nơi vùng núi này, nên có thể tưởng tượng được tâm tình của người thổ dân địa phương nơi đây ra sao. Người Wintu yêu cầu các du khách cần tuân thủ các quy định, không được để lại bất kỳ rác và đồ vật nào ở trên núi, tránh làm phiền núi thiêng. Nhưng theo thời gian, du khách vẫn vứt xả rác ở trên núi. Người Wintu cho rằng quanh khu vực núi Shasta thường xuyên xảy ra các vụ mất tích là bởi vì con người đã mạo phạm tới núi thiêng. Liệu có đúng như thế chăng?

Bởi vì ngoài tên núi thiêng do người dân địa phương nơi đây thường gọi, núi Shasta còn cho thấy nhiều điều kỳ lạ hơn nữa.

Truyền thuyết về văn minh dưới lòng đất

Có thể nói núi Shasta là nơi dễ nhất có thể quan sát thấy các vật thể bay không xác định (UFO) ở bang California. Trong thế kỷ trước, ít nhất có 50 trường hợp nhìn thấy UFO tại đây, và trong 20 năm qua còn thường xuyên hơn nữa. Những thông tin về trường hợp bắt gặp UFO thi thoảng lại xuất hiện trên các mặt báo địa phương. Hình dạng của UFO được các nhân chứng mô tả lại cũng không giống nhau, có người thì nhìn thấy vật thể bay không xác định hình tròn, có người thấy lại là hình tam giác. Một người dân địa phương khi trả lời phỏng vấn của truyền thông cho biết ông đã chính mắt chứng kiến UFO bay tới trước ngọn núi, khi đó ngọn núi đột nhiên giống như một cánh cửa, từ từ mở ra. Người dân này nói rằng ông không dám tin vào những gì mình chứng kiến.

Ở khu vực này, người dân địa phương thường hay nói rằng bên dưới ngọn núi có một hệ thống đường hầm phức tạp, nối liền với thế giới dưới lòng đất, nó được gọi là Telos. Đây là ‘thành phố ánh sáng’ của người Lemuria cổ đại. Cư dân trong thành có thân hình cao to, khoác áo bào trắng, và đi dép sandal. Họ từng là cư dân của lục địa Mu. Sau khi lục địa Mu chìm xuống, những người sống sót từ núi Shasta tiến vào trong thế giới dưới lòng đất. Những vật thể bay không xác định xuất hiện trong khu vực xung quanh núi Shasta chính là phương tiện giao thông của họ. Còn những người mất tích có thể đã bị đưa vào thế giới dưới lòng đất ở bên trong ngọn núi, nên chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ tung tích nào.

Tương truyền núi thiêng Cương Nhân Ba Tề của người Tây Tạng cũng liên thông với thế giới dưới lòng đất. Cửa chính bước vào vùng đất tịnh thổ Shambhala trong truyền thuyết chính là ở đỉnh núi Cương Nhân Ba Tề. Những nghiên cứu gần đây phát hiện bên dưới lòng đất của cao nguyên Thanh Tạng thực sự có một hố ngầm khổng lồ, diện tích khoảng 150.000 km2, lớp đá bên trong hố có độ dẫn điện rất cao. Điểm này rất giống với núi Shasta. Bởi vì trên biểu đồ của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, xung quanh núi Shasta cũng có hiện tượng dị thường của từ tính âm đặc biệt mạnh. Các nhà nghiên cứu nhận định rằng các hốc và đá ngầm có độ dẫn điện bất thường, hơn nữa chúng có thể ẩn chứa các nguồn tự nhiên khác thường khác. Núi thiêng Cương Nhân Ba Tề của người Tây Tạng. (Ảnh: Wikipedia/CC BY 2.5)

Điều kỳ lạ nhất là ở xung quanh núi Shasta và núi Cương Nhân Ba Tề đều đã xuất hiện dấu chân người rất to. Tại lân cận núi Cương Nhân Ba Tề xuất hiện dấu chân khổng lồ của ‘người tuyết’ (Yeti), còn lân cận núi Shasta là dấu chân của quái vật chân to(BigFoot). Sinh vật kỳ lạ Bigfoot được phát hiện ở nhiều nơi tại Bắc Mỹ, những năm gần đây, thậm chí đã từng có người quay được và đăng trên mạng. Có những nhà nghiên cứu luôn theo dõi và nghiên cứu Big Foot, nhưng vẫn chưa thu được gì. Truyền thuyết thổ dân về núi Shasta cho rằng, quái vật chân to chính là Thần bảo vệ rừng rậm. Còn trong truyền thuyết của người Tạng thì cho rằng, Yeti là Thần canh cửa Shambhala. Cả hai đều là Thần núi. Hai ngọn núi cách xa nhau ngàn dặm, lại có truyền thuyết tương tự nhau nhau, có sinh vật bí ẩn tương tự.

Nhà địa chất học Robert Schoch có quan điểm rằng, núi Shasta rất thần bí bởi vì đặc điểm tự nhiên về địa chất của nó rất giống với hiện tượng điện của Kim tự Tháp. Ví dụ như nước ngầm chảy trong hang động dưới chân núi có thể giúp sạc điện, tại khu vực nào đó sạc điện có thể tích luỹ, sau đó di chuyển dọc theo các vết đứt gãy và nứt đi lên bề mặt trái đất. Trong tình huống không có thiết bị tích trữ và truyền điện, điện được giải phóng vào khí quyển dưới dạng phóng điện. Đương nhiên ông Schoch cũng không bài trừ các truyền thuyết và tưởng tượng. Môi trường địa chất và hoạt động năng lượng đặc biệt của núi Shasta, có lẽ có mục đích đặc biệt nào đó đối với các sinh mệnh ngoài trái đất, nên nơi này mới thường xuyên bất ngờ xuất hiện các vật thể bay không xác định. Tuy nhiên, người dân địa phương lại luôn tin chắc rằng, có tồn tại thế giới dưới lòng đất ở trong ngọn núi thiêng này. Có người chứng kiến một mực khẳng định rằng, đã từng xuất hiện người mặc áo bào trắng trong thị trấn nhỏ, thân hình người này cao to tới khoảng 2m. Nhưng vì không có ảnh hay video quay lại nên điều này chỉ có thể xem như tin đồn mà thôi.

Điều thực sự thu hút sự chú ý của mọi người là một vụ mất tích khác.

Vụ mất tích bí ẩn, ly kỳ nhất

Ngày 2/9/2011, cậu bé Tommy 3 tuổi cùng cha mẹ cắm trại trên núi Shasta. Cậu bé rất vui, chạy lăng xăng quanh khu lều cắm trại. Đột nhiên cha mẹ cậu phát hiện không thấy con đâu. Điều này khiến hai vợ chồng trẻ vô cùng lo sợ, vội báo cảnh sát. Cảnh sát tổ chức một nhóm cứu hộ gồm những cư dân bản địa tiến hành tìm cuốn chiếu khắp khu vực cắm trại. Sau 5 tiếng đồng hồ tìm kiếm, khi mọi người gần như đã tuyệt vọng, thì bỗng thấy Tommy nhỏ bé nhảy nhót vui vẻ trên con đường nhỏ bên trại.

Những người trong nhóm cứu hộ vô cùng kinh ngạc bởi con đường nhỏ đó họ đã đi qua đi lại kiểm tra tới trăm lần. Làm sao Tommy lại đột nhiên xuất hiện ở đó. Khi hỏi Tommy, thì những gì cậu bé nói lại khiến mọi người càng thêm ngạc nhiên. Tommy kể lại rằng, ở bên trong động núi cậu bé đã gặp một người phụ nữ toàn thân màu trắng. Người phụ nữ này hỏi cậu cảm thấy có dễ chịu không? Còn về việc làm cách nào quay trở lại được, vì cậu bé còn quá nhỏ, nói không rõ. Nhóm tìm kiếm cứu hộ chỉ biết rằng quanh khu cắm trại không có sơn động nào. Vậy người phụ nữ mà Tommy nhắc tới từ đâu đến mà có thể lặng lẽ mang cậu bé đi, rồi lại đem cậu bé trả lại nguyên vẹn không chút tổn thất. Đây là câu hỏi đáng sợ khiến mọi người rùng mình.

Tìm kiếm bí ẩn núi thiêng

Trong hiện thực, cuộc tìm kiếm hang núi Shasta sớm nhất là của một người đào vàng tên là Brown. Đầu thế kỷ 20, tại California, khi sốt đào vàng nguội đi chưa lâu thì ông Brown quyết định tới California để tìm vận may. Ông đã đi qua núi Shasta nhưng không tìm thấy gì bất ngờ nơi này, mà ngược lại là một nỗi sợ hãi. Bởi vì ông đã tìm thấy một đường hầm ở núi. Ông cho rằng đây là đường hầm do con người tạo nên. Đường hầm rất dài, ông Brown lấy hết can đảm đi vào trong đường hầm được vài km. Kết quả ông tìm thấy một thi thể rất to lớn. Brown sợ chết khiếp, vội quay người chạy nhanh. Sau này, những trải nghiệm của ông Brown đã được lan truyền ra ngoài xã hội. Ông đã đi qua núi Shasta nhưng không tìm thấy gì bất ngờ nơi này, mà ngược lại là một nỗi sợ hãi. Bởi vì ông đã tìm thấy một đường hầm ở núi. (Ảnh minh họa: Pixabay)

Có nhiều người yêu thích và hâm mộ núi Shasta mong muốn đi tìm hiểu. Vậy là Brown dẫn hơn 80 người yêu thích Shasta quay trở lại chỗ ông tìm thấy thi thể. Kết quả là Brown cùng với khoản tiền phí lớn thu từ những người hâm mộ, mất tích ở trong sơn động. Ông Brown bị lạc đường trong sơn động và chết, hay là đi vào thế giới dưới lòng đất, hay đây là một vụ gian lận Brown lừa tiền của người hâm mộ và bỏ đi? Cho tới nay vẫn không cách nào tìm ra đáp án.

Nhà nghiên cứu văn hoá cổ, kiêm nhà thám hiểm hang động D.W.Naef không hoàn toàn coi phát hiện của Brown là lừa đảo. Ông đã quyết định tự mình đi nghiên cứu, tìm hiểu. Địa điểm khảo sát của ông cách phía bắc của ngọn núi một vài dặm, với tên gọi là hang động của Pluto. Hang động này thông trực tiếp với bên trong của núi Shasta. Đường bên trong hang rất phức tạp, ngoằn ngoèo như mạng nhện. Từ nguồn gốc địa chất, hang động này là đường ống dung nham lửa điển hình, ý nghĩa là khi núi lửa phun trào, sau khi dung nham núi lửa chảy từ lòng đất ra vỏ trái đất, bề mặt sẽ nguội nhưng ở giữa vẫn đang tiếp tục chảy ra. Bề mặt dung nham mát sẽ hình thành đường hầm hình ống. Thông thường loại đường hầm này rất nhỏ, chỉ rộng khoảng 1 m. Nhưng hang Pluto ngược lại khá to rộng, nó có đoạn ngã ba rộng tới hơn 10 m, con người đi bộ ở đây khá dễ dàng, hơn nữa hang vô cùng dài.

Theo truyền thuyết của người thổ dân nơi đây, từ hang này, có thể trực tiếp từ bang California đi thẳng tới bang Oregon. Khảo sát của ông D.W. Naef nhận định rằng đây chính là đường hầm mà Brown đã nhìn thấy hơn 100 năm trước, bởi vì nó rất rộng, nên rất tự nhiên nó được xem như do con người tạo nên. Vậy cuối đường hầm này rốt cuộc có gì? Hiện tại độ sâu của hang động đã được xác minh là chỉ vài dặm. Đối với mạng lưới hang động sâu hơn, do sự phức tạp và quá nhiều tình trạng không rõ, nên không có nhà thám hiểm nào có thể khảo sát được. Đi sâu xuống lòng đất không được, vậy hãy xem trên mặt đất có gì.

Cách núi Shasta về phía đông bắc 120 dặm, có quần thể các bức tranh vẽ trên đá từ hơn 6.000 năm trước. Chúng được tổ tiên của các bộ lạc da đỏ bản địa Mudoc để lại. Trên đá, họ vẽ lịch cổ đại, động vật, còn có cả người, trong đó có một hình tượng nhân chủng khổng lồ có mang theo cánh. Người Mudoc gọi là Thiên nhân, người địa phương gọi là ‘Shell’. Trong truyền thuyết của người Mudoc, những Thiên nhân này từ trên trời xuống, sau đó luôn sinh sống ở trong núi Shasta và họ ở trong đó bảo vệ người Mudoc.

Chúng ta hãy tổng kết lại tất cả những thông tin huyền bí của núi Shasta: cấu tạo địa chất độc đáo, hiện tượng điện từ kỳ lạ, các trường hợp chứng kiến và mất tích bí ẩn, sinh vật Big Foot bí ẩn, hệ thống hang động và đường ngầm chưa được khảo sát, thần thoại và truyền thuyết của thổ dân. Có thể nói, núi Shasta thực sự rất giống với vật đối ứng ở bên kia trái đất – núi Cương Nhân Ba Tề của Tây tạng, nó ẩn chứa rất nhiều câu chuyện, đang chờ được hé lộ. Nó thực sự giống như Cương Nhân Ba Tề là núi Thần mà Phật giáo Tây Tạng, tôn giáo Bon, Ấn Độ giáo.. cùng nhiều các tín ngưỡng, nhiều dân tộc khác đều sùng bái. Núi Shasta cũng có đặc trưng văn hoá đó. Nó là vật tổ được tất cả bộ lạc thổ dân ở Bắc California đặc biệt sùng bái. Nó có thể là nơi kết nối bề mặt trái đất với tâm trái đất, và thế giới bí ẩn bên ngoài trái đất?

Minh An

Theo Wenzhaostudio

Nguồn: NTDVN