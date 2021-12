Omicron làm giảm đáng kể khả năng ngừa COVID-19 của kháng thể

Khoa học gia Nam Phi loan báo biến thể Omicron của COVID-19 làm giảm đáng kể khả năng ngừa nhiễm bệnh của kháng thể do vaccine Pfizer sản sinh, theo kết quả sơ khởi của cuộc nghiên cứu nhỏ công bố hôm Thứ Ba, 7 Tháng Mười Hai, CNBC đưa tin.

Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy người từng mắc COVID-19 nhưng sau đó có chích ngừa và chích mũi tăng cường có thể tránh bị bệnh nặng.

Trong cuộc nghiên cứu, Giáo Sư Alex Sigal của Viện Nghiên Cứu Y Tế Châu Phi (AHRI) cùng nhóm khoa học gia thử mẫu máu của 12 người được chích vaccine Pfizer. Cụ thể, họ muốn xem kháng thể do vaccine này tạo ra vô hiệu hóa Omicron đến mức nào – tức ngăn biến thể này gây bệnh cho cơ thể.

Họ nhận thấy khả năng vô hiệu hóa Omicron của kháng thể giảm 41 lần so với khả năng vô hiệu hóa chủng virus COVID-19 gốc, và cũng giảm đáng kể so với những biến thể khác, theo kết quả nghiên cứu sơ khởi.

Để so sánh, khả năng vô hiệu hóa biến thể Beta từng hoành hành Nam Phi trước đây của kháng thể do vaccine sản sinh giảm ba lần so với chủng virus COVID-19 gốc.

Kết quả sơ khởi công bố hôm Thứ Ba cho thấy Omicron có vẻ tránh vaccine tốt hơn.

“Kết quả mà chúng tôi trình bày ở đây cho thấy Omicron né tránh tốt hơn nhiều” so với biến thể Beta, nhóm nghiên cứu viết. “Người từng mắc COVID-19 nhưng sau đó có chích ngừa hoặc chích mũi tăng cường có thể tăng khả năng ngừa nhiễm bệnh hoặc ngừa bị bệnh nặng do Omicron.”

Cũng hôm Thứ Ba, ông Albert Bourla, tổng giám đốc Pfizer, công bố, từ nay đến Tháng Ba, 2022, hãng dược này có thể sẽ bào chế loại vaccine chuyên ngừa Omicron nếu cần.

Ông Bourla cho hay sẽ mất vài tuần lễ mới có thêm dữ liệu chắc chắn về việc những loại vaccine hiện tại ngừa được Omicron hay không. (Th.Long)

Nguồn: nguoi-viet.com