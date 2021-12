Seattle và các Đối Tác Cộng Đồng Tổ Chức các Sự Kiện “Home for the Holidays” vào tháng 12 để Tiếp Tục Phục Hồi Khu Trung Tâm Thành Phố

SEATTLE (Ngày 1 tháng 12 năm 2021) – Để tiếp tục sự thành công của “Tuần Lễ Chào Mừng Sự Trở Lại” (“Welcome Back Weeks”) vào mùa hè, hôm nay Thị Trưởng Jenny A. Durkan đã thông báo rằng Thành Phố sẽ kêu gọi sự cộng tác của các đối tác sáng tạo từ cộng đồng để tổ chức “Home for the Holidays,” một chuỗi các sự kiện kích hoạt mùa lễ ở Pioneer Square, Pacific Place, Khu Phố Nhật (Japantown), và Khu Phố Người Hoa-Khu Quốc Tế (Chinatown-International District). Hợp tác với Hiệp Hội Downtown Seattle (Downtown Seattle Association), Tuần Lễ Chào Mừng Sự Trở Lại của Thành Phố Seattle ước tính đã thu hút khoảng 30,000 người đến trung tâm thành phố, tuyển dụng hàng trăm người lao động trong lĩnh vực sáng tạo để tái tạo lại các địa điểm công cộng, cũng như các địa điểm văn hóa và nghệ thuật mang tính lịch sử, và mang lại hàng chục nghìn đô la được chi tiêu tại các doanh nghiệp nhỏ.

Được phát triển với sự hợp tác của các bên liên quan ở khu trung tâm thành phố như một phần của Kế Hoạch Con Đường đến với Sự Phục Hồi của Khu Trung Tâm Thành Phố (Road to Downtown Recovery Plan), Tuần Lễ Chào Mừng Sự Trở Lại của Seattle đã chứng minh được sự quan trọng của những người lao động trong lĩnh vực sáng tạo và văn hóa đối với sự phục hồi kinh tế và cộng đồng. Lịch trình các sự kiện vào mùa lễ “Home for the Holidays” một lần nữa sẽ được thực hiện bởi các tổ chức cộng đồng và các cá nhân sáng tạo, với các sự kiện diễn ra khắp khu trung tâm thành phố trong tháng 12.

“Tuần Lễ Chào Mừng Sự Trở Lại của Thành Phố đã thành công rực rỡ và chúng tôi đang tiếp tục đưa khách tham quan và cư dân trở lại khu trung tâm thành phố một cách an toàn với sự hợp tác của các tổ chức cộng đồng, các doanh nghiệp nhỏ và các nghệ sĩ. Những sự kiện này và các hoạt động khác ở khu trung tâm thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phục hồi của chúng tôi trong mùa lễ,” Thị Trưởng Durkan cho biết.

Thành phố đang chủ ý hỗ trợ một cách toàn diện các sự kiện vào mùa lễ và cá nhân sáng tạo từ các cộng đồng Người Da Đen, Người Bản Địa, và Người Da Màu thông qua các sự kiện kích hoạt mùa lễ này. Sự kiện khởi động vào ngày 5 tháng 12, From the Light, được lập chương trình bởi The Famila Collective, một tổ chức sáng tạo do người Hồi Giáo lãnh đạo, và đang diễn ra tại AXIS ở Pioneer Square. Sự sắp đặt tương tác ánh sáng đi kèm với âm nhạc và thơ ca mời gọi công chúng vào một không gian mà đã chìm trong bóng tối cho phần lớn thời gian đại dịch. Nhà đồng sản xuất sự kiện From the Light, Essam Muhammad của The Famila Collective, người gần đây đã được KEXP tuyên bố là “tiếng nói mới của khu vực Southend,” đã tuyển chọn một loạt các cá nhân sáng tạo Hồi Giáo.

Essam cho biết: “Chúng tôi cảm kích Thành Phố vì đã tổ chức một không gian cho các tài năng Hồi Giáo đa dạng, nơi chúng tôi có thể bảo tồn văn hóa của mình thông qua cách thể hiện sáng tạo khi việc ép buộc di dời tiếp tục gây áp lực lên cộng đồng của chúng tôi”. “From the Light sẽ là một đêm lịch sử đối với Seattle, một điều mà chưa từng được thực hiện trước đây.”

Để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ ở khu trung tâm thành phố, Thành Phố một lần nữa hợp tác với Intentionalist để thực hiện các chương trình khuyến mãi tại các nhà hàng và các doanh nghiệp nhỏ bán lẻ ở khu trung tâm thành phố, tập trung vào các doanh nghiệp thuộc sở hữu của cộng đồng Người Da Đen, Người Bản Địa và Người Da Màu (BIPOC), phụ nữ, và cộng đồng LGBTQ+. Bản đồ trực tuyến, hướng dẫn, và các chương trình khuyến mãi khuyến khích cộng đồng ăn uống và mua sắm tại địa phương trong mùa lễ này.

Một hoạt động kích hoạt khác do Thành Phố thực hiện để hỗ trợ sự hồi phục của các doanh nghiệp nhỏ, các cá nhân sáng tạo, và các khu phố trong trung tâm thành phố là một chương trình mới có tên “Shop to the Beat.” Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế (Office of Economic Development) đang hợp tác với Gigs4U để kết nối các nhạc sĩ và các doanh nghiệp nhỏ bán lẻ để biểu diễn tại cửa hàng vào giờ cao điểm, điều này sẽ tăng lưu lượng khách và doanh số bán hàng cho các cửa hàng bán lẻ và mang lại thù lao cạnh tranh cho các nhạc sĩ bị ảnh hưởng đáng kể bởi đại dịch.

Các sự kiện mùa lễ khác do cộng đồng tổ chức sẽ diễn ra trên khắp Trung Tâm Thành Phố vào tháng 12. Hiệp Hội Downtown Seattle đang trang trí Downtown bằng những tác phẩm điêu khắc ánh sáng và một cây cao 40 foot và tổ chức các sự kiện mùa lễ. Tham gia trò chơi đi tìm đồ vật vào mùa lễ, làm ấm với ca cao nóng, bánh quy, và các buổi biểu diễn âm nhạc ở Công viên Westlake, và khám phá thế giới thần tiên mùa đông ẩn giấu thông qua tương tác thực tế ảo. Tổ chức Alliance for Pioneer Square sẽ kích hoạt Occidental với các phiên chợ mùa lễ, giờ nghỉ giải lao, “Howliday” cho những người yêu chó, và đậu xe miễn phí vào Thứ Bảy cho những người xuất trình bằng chứng mua hàng từ một doanh nghiệp ở Pioneer Square. Pike Place Market đang tổ chức Senior Center Figgy Pudding Caroling Friday, chụp hình miễn phí với ông già Noel, giấy gói quà thân thiện với môi trường tùy chọn có chủ đề Chợ và Chợ Đêm Mùa Lễ hằng năm với nhiều món quà độc đáo được làm thủ công.

Dưới đây là tổng quan về các sự kiện do Thành phố tài trợ và của các đối tác, và thông tin chi tiết sẽ được bổ sung vào trang web Downtown Recovery. Các sự kiện này hoàn toàn miễn phí và dành cho mọi lứa tuổi. Tuân thủ theo các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng, quý vị sẽ phải xuất trình bằng chứng tiêm vắc-xin để vào cửa cho các sự kiện trong nhà.

From the Light

Một trải nghiệm tương tác sắp đặt ánh sáng và thính giác do các cá nhân sáng tạo Hồi Giáo khu vực phía Nam Seattle của The Famila Collective tuyển chọn nhằm mang lại sự ấm áp và yên bình cho Trung Tâm Thành Phố Seattle.

Ngày: Chủ Nhật, ngày 5 tháng 12

Thời gian: 5 giờ chiều – 10 giờ tối

Địa điểm: AXIS Pioneer Square – 308 1st Avenue S, Seattle, WA 98104

Dự Án Kích Hoạt Mùa Lễ Onyx (Onyx Holiday Activation Project)

Buổi triển lãm của Gallery Onyx Fine Arts trong tháng 12 sẽ giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật nguyên bản, các cuộc nói chuyện của nghệ sĩ, các bài đọc thơ ekphrasis, và các món đồ trang trí theo chủ đề ngày lễ do nghệ sĩ trang trí từ cộng đồng nghệ sĩ Afrocentric.

Ngày: Ngày 2 – ngày 29 tháng 12

Thời gian: Mở cửa từ Thứ Năm – Chủ Nhật, 12 giờ trưa – 6 giờ tối

Địa điểm: Trung Tâm Mua Sắm Pacific Place (Pacific Place Shopping Center) tại 6th Avenue và Pine Street, Seattle, 98121

Chinatown-International Block Party

CID Block Party là một nhóm các tình nguyện viên cấp cơ sở và các chủ doanh nghiệp nhỏ với mục đích quảng bá và tôn vinh Khu Phố Người Hoa/Khu Quốc Tế (CID). Trong tháng 12, chuỗi sự kiện CID Holiday Party sẽ có trò chơi Đi Tìm Đồ Vật trong Khu Phố, Buổi Tiệc Ngày Lễ Trực Tuyến CID, và Karaoke Caroling “Karaoling” tại các doanh nghiệp nhỏ có tham gia trong khu vực. Ngày: Trong suốt tháng 12

Địa điểm: Sẽ được thông báo sau

Japantown Jingle

Japantown Neighbors là một tổ chức cộng đồng đa thế hệ có trụ sở ở Khu Phố Người Hoa/Khu Quốc Tế. Trong tháng 12, Japantown Neighbors phối hợp với Bảo Tàng Wing Luke sẽ quảng bá các doanh nghiệp nhỏ ở Khu Phố Nhật, thắp sáng cây tại Chiyo’s Garden và dọc theo đường Jackson và Main Street, và các sự kiện công cộng khác để gắn kết cộng đồng lại với nhau. Japantown Jingle cũng sẽ tổ chức chiến dịch “Tôi mong ước hoặc tôi hy vọng”. Khách tham quan và những người mua sắm ở Japantown có thể gửi mẫu đơn đăng ký “TÔI MONG ƯỚC cho” đến Japantown Neighbors để được trưng bày trên Cây Điều Ước Mùa Lễ – Kibou no Ki. Khách tham quan được khuyến khích viết những điều hy vọng cho tương lai và cũng sẽ được tham gia bốc thăm miễn phí để giành giải thưởng và thẻ quà tặng từ các nhà hàng, các cửa hàng bán lẻ, và nhà cung cấp dịch vụ ở Khu Phố Nhật. Ngày: Trong suốt tháng 12

Địa điểm: Sẽ được thông báo sau

Phiên Chợ Mùa Lễ Spirit of Ire

Spirt of Iré, một nhóm nghệ sĩ và người tổ chức cộng đồng do người Da Đen lãnh đạo, đang tạo ra một không gian để những người sáng tạo ở địa phương có thể học hỏi và làm việc tại trung tâm Văn Hóa và Nghệ Thuật Inscape mang tính lịch sử. Mục đích của Spirit of Ire là phát triển một hệ sinh thái mà có thể tạo ra và duy trì việc làm trong lĩnh vực nghệ thuật cho người da màu ở Seattle. Trong tháng 12, tổ chức này sẽ tổ chức các Phiên Chợ cho Những Người Bán Hàng BIPOC, Đêm Chiếu Phim Mùa Lễ, Đêm Open Mic để hỗ trợ và quảng bá các nghệ sĩ và chủ doanh nghiệp nhỏ ở địa phương.

Ngày: Trong suốt tháng 12

Địa điểm: Tòa nhà Inscape Arts, 815 Seattle Blvd S, Seattle, 98134

Quảng Bá cho Doanh Nghiệp Nhỏ thông qua Intentionalist

Tương tự như Tuần Lễ Chào Mừng Sự Trở Lại, Intentionalist đã tạo ra một bản đồ và hướng dẫn trực tuyến về các nhà hàng và cửa hàng bán lẻ ở khu trung tâm thành phố với các chương trình khuyến mãi do Thành Phố tài trợ, tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ thuộc sở hữu của cộng đồng BIPOC, phụ nữ, và cộng đồng LGBTQ+. Quý vị có thể tìm thấy bản đồ và hướng dẫn tại đây.

Hiệp Hội Downtown Seattle

Xem danh sách đầy đủ của các sự kiện diễn ra vào mùa lễ tại đây.

Alliance for Pioneer Square

Xem danh sách đầy đủ của các chương trình mùa lễ tại đây và lịch tại đây .

Chợ Pike Place

Xem danh sách đầy đủ của các hoạt động lễ hội tại đây và chi tiết về Chợ Đêm Mùa Lễ tại đây.