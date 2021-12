Với Nhu Cầu Ngày Càng Tăng đối với Liều Tăng Cường của Vắc-xin COVID-19, Thị Trưởng Durkan và Các Đối Tác Thông Báo về Việc Mở Cửa Thêm Giờ tại Trạm Y Tế Amazon South Lake Union

SEATTLE (ngày 2 tháng 12 năm 2021) – Sau khi khai trương ba trạm y tế của Thành Phố ở South Lake Union, West Seattle, và Rainier Beach, Thị Trưởng Jenny A. Durkan và các đối tác cộng đồng đã công bố thời gian mở cửa thêm giờ cho địa điểm South Lake Union tại Trung Tâm Hội Nghị Amazon. Thông báo hôm nay được công bố sau khi có tin rằng CDC hiện đang khuyến nghị chích liều tăng cường cho mọi cá nhân từ 18 tuổi trở lên để giúp bảo vệ chống lại biến thể Omicron.

Bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 11 tháng 12, Trạm Y Tế South Lake Union sẽ mở cửa thêm giờ cho người dân có thể nhận được vắc-xin Pfizer hoặc Moderna liều tiêm đầu tiên, liều tiêm thứ hai hoặc liều tăng cường của họ. Trạm Y Tế South Lake Union hiện giờ sẽ hoạt động từ 8:30 sáng đến 5 giờ chiều, tăng khả năng chích thêm 2.000 mũi vắc-xin mỗi ngày so với khung giờ mở cửa trước đó với tổng số khoảng 5.500 mũi mỗi ngày. Các trạm y tế của Thành Phố Seattle đã tiêm gần 300.000 liều vắc-xin, trong đó có hơn 17.000 liều tại phòng khám South Lake Union.

“Kể từ khi đại dịch bùng phát, Seattle đã dẫn đầu với tỷ lệ thấp nhất về ca lây nhiễm, nhập viện, và tử vong do COVID-19 so với bất kỳ thành phố lớn nào của Hoa Kỳ, và chúng tôi đã làm được điều đó bằng cách làm theo các chỉ dẫn của khoa học. Trong khi chúng ta vẫn đang tìm hiểu thêm về biến thể Omicron, khoa học vẫn rõ ràng rằng vắc-xin và liều tăng cường là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân, những người thân yêu và cộng đồng của chúng ta khỏi COVID-19. Khi chúng ta bước vào kỳ nghỉ lễ và tham gia với bạn bè và gia đình thường xuyên hơn trong nhà, việc chích ngừa và xét nghiệm sau khi có khả năng phơi nhiễm càng trở nên quan trọng hơn, ” – Thị trưởng Durkan nói. “Cảm ơn các đối tác của chúng tôi tại Amazon, Swedish và Virginia Mason, việc mở cửa thêm giờ của trạm y tế South Lake Union sẽ tăng thêm khả năng cung cấp thêm hàng nghìn liều vắc-xin an toàn, miễn phí và có thể cứu mạng người. Thông qua quan hệ đối tác của mình, chúng tôi có thể tiếp tục đảm bảo Thành Phố Seattle vẫn là một trong những thành phố được chích ngừa nhiều nhất trong cả nước.”

Thành Phố sẽ tiếp tục hợp tác với Amazon, Swedish và Virginia Mason Franciscan Health để tổ chức một trạm chích ngừa COVID-19 số lượng lớn tại Trung tâm Hội Nghị Amazon, tọa lạc tại 2031 7th Ave, Seattle, WA 98121. Phòng khám hoạt động Thứ Bảy và Chủ Nhật, từ 8h30 sáng đến 5 giờ chiều. Swedish và Virginia Mason Franciscan Health đều sẽ hỗ trợ những người cung cấp dịch vụ y tế và sẽ cung cấp các liều đầu tiên, thứ hai và liều tăng cường của vắc-xin Pfizer. Phiên dịch trực tiếp bằng Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại, Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Việt sẽ có sẵn tại trung tâm này. Chúng tôi không yêu cầu xuất trình bằng chứng bảo hiểm và giấy tờ tùy thân; chúng tôi khuyến nghị những người muốn được tiêm liều thứ hai hoặc liều tăng cường nên mang bằng chứng chích ngừa của các liều trước. Thông tin chi tiết, bao gồm giờ hoạt động và các loại vắc-xin được cung cấp, có tại www.seattle.gov/vaccine. và bệnh nhân có thể đăng ký đặt lịch khám tại bất kỳ địa chỉ nào của Thành Phố tại https://seattle.signetic.com/.

Văn Phòng Người Di Cư và Tị Nạn (Office of Immigrant and Refugee Affairs, OIRA) của Thành Phố đã hợp tác với một số tổ chức cộng đồng để cung cấp các đường dây trợ giúp ngôn ngữ. Những số điện thoại này dành cho các cư dân nhập cư và tị nạn, những người không thông thạo tiếng Anh và/hoặc có khả năng hạn chế trong việc truy cập mạng internet để đặt câu hỏi và/hoặc tìm nơi chích ngừa. Mời quý vị đọc thêm thông tin về Đường Dây Trợ Giúp Cộng Đồng cho Vắc-xin của Văn Phòng Người Di Cư và Tị Nạn (OIRA) tại đây.

Amazon gần đây đã hợp tác với Thành Phố Seattle để phân phối hơn 24.000 khẩu trang cho các doanh nghiệp nhỏ ở Seattle, bao gồm gần một chục Khu Vực Cải Thiện Kinh Doanh ở Seattle.

Là thành phố lớn đầu tiên của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi COVID-19, Seattle đi tiên phong trong các nỗ lực ứng phó cấp thành phố với các phương pháp tiếp cận sáng tạo để hỗ trợ cộng đồng, xét nghiệm và chích ngừa. Vào ngày 9 tháng 6 năm 2021, Seattle trở thành thành phố lớn đầu tiên của Mỹ tiêm chủng cho 70% cư dân từ 12 tuổi trở lên.