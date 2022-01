Hổ mạnh mẽ và dũng cảm: Tết Nguyên Đán 2022, năm Nhâm Dần

Hổ là một loài cao quý trong 12 con giáp. (Ảnh: i.Draw / Shutterstock)

Trong 12 con giáp, hổ là biểu hiện của sức mạnh và phẩm giá. Người tuổi Dần thường dũng cảm, mạnh mẽ, biết cảm thông và có nhiều tham vọng. Họ thích thử thách và có ý thức công bằng, mặc dù đôi khi họ có thể hung hăng, kiêu ngạo và bốc đồng.

Tết Nguyên Đán 2022 rơi vào Thứ Ba, ngày 1 tháng Hai, tức là ngày Nhâm Dần bắt đầu. Hổ là con vật thứ ba trong 12 con giáp trong cung hoàng đạo bao gồm chuột, sửu, hổ, thỏ (mèo), rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà trống, chó và lợn.

Người tuổi Dần sinh ra đã có thần thái của những nhà lãnh đạo. Tính cách vui vẻ và thẳng thắn, họ dễ dàng chiếm được lòng tin của người khác. Họ cũng là người quyết đoán và bình tĩnh trước khó khăn nên thường là người quyết định mọi việc. Với nghị lực phi thường và lòng dũng cảm vượt trội, những người tuổi Dần theo lẽ tự nhiên thường có xu hướng trở thành người được chú ý và là nhân vật hàng đầu trong một nhóm, một tổ chức hay một quốc gia.

Những người nổi tiếng sinh năm Dần

Chúng ta thử điểm qua số người nổi tiếng sinh năm Dần, như là:

Ludwig Van Beethoven (1770-1827), nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức;

William Wordsworth (1770-1850), một trong những nhà thơ lãng mạn có ảnh hưởng nhất của nước Anh;

Tôn Trung Sơn (1866-1925), tổng thống đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc và được ví như cha đẻ của Đài Loan.

Truyền thuyết về hổ

Truyền thuyết nói rằng ban đầu 12 cung hoàng đạo không bao gồm hổ. Thay vào đó, sư tử là một phần của cung hoàng đạo.

Quay ngược thời gian về câu chuyện xa xưa: Sư tử mang tiếng xấu vì rất hung dữ và khét tiếng trên núi. Ngọc Hoàng muốn loại sư tử khỏi danh sách 12 con giáp của 12 cung hoàng đạo. Lúc đó hổ trung thành đứng gác trước cung Thiên Bình, trở thành một ứng viên thích hợp vì sự dũng cảm của nó.

Trước khi hổ bảo vệ cung điện Ngọc Hoàng, nó là chúa sơn lâm, không có con vật nào giỏi hơn hổ trong việc bắt, vỗ, cắn, lao và nhảy.

Vào thời cổ đại này, thế giới loài người đang rối loạn. Các loài động vật sinh sống hoang dã và gây ra mối nguy hiểm nghiêm trọng cho loài người. Vị thần cai quản trái đất đã bẩm báo điều này với Ngọc Hoàng và nhờ ngài giúp đỡ. Ngọc Hoàng đã giao nhiệm vụ mang lại trật tự thế giới cho loài hổ. Trước khi xuống nhân gian để hoàn thành nhiệm vụ, hổ khẩn cầu Ngọc Hoàng ban thưởng cho mỗi thành công của nó, và Ngọc Hoàng đã hứa.

Khi xuống trần gian, hổ nhận thấy sư tử, gấu và ngựa là những con mạnh nhất trong số các loài động vật, vì vậy nó đã thách thức và đánh bại từng con một bằng những kỹ năng mạnh mẽ của mình. Điều này khiến những con vật khác phải trốn trong rừng sợ hãi. Thế giới trở nên hòa bình và loài người cảm ơn những nỗ lực của loài hổ.

Tính cách hổ

Khi hổ trở về Thiên cung, Ngọc Hoàng đã vẽ ba đường ngang trên trán hổ để ghi ba chiến công của nó.

Sau đó, một trận lụt ập xuống trái đất, thảm họa do Quái vật Rùa từ biển Đông gây ra. Loài sinh vật biển này đã làm nhiều điều đáng sợ đối với loài người. Ngọc Hoàng truyền lệnh cho hổ xuống trần gian một lần nữa để đánh bại Quái vật Rùa. Hổ đã giết chết con thủy quái và lập chiến công vang dội.

Khi hổ trở về Thiên Cung, Ngọc Hoàng đã tôn vinh hổ bằng cách vẽ một đường dọc trong ba đường ngang, tạo thành ký tự “王” (vương) trên trán của hổ. Kể từ đó, hổ tự xác lập mình là vua của muôn loài động vật trên trái đất. Và từ thời kỳ huyền thoại đó, hổ đã đảm nhận nhiệm vụ giữ hòa bình trên trái đất. Với điều này, Ngọc Hoàng đã thay thế sư tử bằng hổ trong 12 cung hoàng đạo.

Hoa văn trên trán hổ là chữ Hán có nghĩa là “vương” 王 (phát âm là “wáng”) gồm một vạch dọc và ba vạch ngang. Ba đường ngang tượng trưng cho trời, đất và người. Trong thời cổ đại, những vị cai trị tối cao của các triều đại Hạ, Thương và Chu được gọi là vương (王).

Cho đến nay, hơn một trăm triệu người mang họ Vương, hiện là họ phổ biến nhất ở Trung Quốc và một số nước Châu Á, cũng là một trong những họ phổ biến nhất trên thế giới.

Hổ trong văn hóa truyền thống

Hổ có một vị trí vô cùng đặc biệt trong lịch sử xưa, tượng trưng cho sự may mắn, gợi lên cảm giác tôn trọng và ngưỡng mộ. Trong số các thần thú trong thần thoại xưa mà mọi người coi là linh vật bảo vệ, chẳng hạn như rồng, phượng hoàng, và kỳ lân, nhưng chỉ có hổ xuất hiện trên thế gian con người.

Người xưa gọi một vị tướng có tài năng là “hổ tướng”, một người lính dũng cảm là “chiến binh hổ” và một người trẻ tràn đầy năng lượng là “chú hổ nhỏ”.

Một số cụm từ xưa nay lý tưởng hóa loài hổ

“Ngọa hổ tàng long”, thành ngữ này cũng là tiêu đề của một bộ phim nổi tiếng, dùng để chỉ tài năng tiềm ẩn của ai đó hoặc những người giỏi mà tài năng chưa được công nhận. Họ có thể, vì nhiều lý do khác nhau, sống không được chú ý trong xã hội cho đến khi thời đại của họ qua đi.

“Như hổ thêm cánh”, thành ngữ có nghĩa là được một đấng quyền năng giúp đỡ để trở nên mạnh mẽ hơn.

“Sinh long hoạt hổ”, mô tả một ai đó hoặc một thứ gì đó tràn đầy sức sống, giống như một con rồng sống động và một con hổ mạnh mẽ.

“Mãnh hổ xuất sơn”, mô tả một người hành động dũng cảm và nhanh nhẹn.

“Chiếu miêu họa hổ”, có nghĩa là sao chép hoặc bắt chước. Nó được sử dụng khi mọi người chỉ học một cái gì đó một cách hời hợt, nhưng không nắm vững hoặc không hiểu một nhiệm vụ nào cả.

“Đầu hổ đuôi chuột”, đề cập đến việc làm mọi việc với động lực lớn lúc đầu nhưng cuối cùng lại làm được ít. “In like a lion, out like a lamb” là một thành ngữ tiếng Anh tương tự.

Lời chúc mừng trong năm Dần

Đầu năm mới là cơ hội để trút bỏ mọi giận hờn, thay vào đó gửi những lời chúc tốt đẹp và lời chúc phúc đến mọi người. Trong thời kỳ đại dịch Covid-19, những lời chúc ấm áp về sức khỏe tốt có thể được đánh giá cao hơn. Dưới đây là một số lời chúc mừng năm mới phổ biến nhất dành cho tuổi Dần:

Chúc mừng năm hổ!

Chúc bình an và sức khỏe trong năm Dần!

Năm Nhâm Dần 2022 bắt đầu từ ngày 1/2/2022 và kết thúc vào ngày 21/1/2023. Bạn thử kiểm tra xem ngày sinh của bạn có thuộc một trong các ‘yếu tố hổ’ hay không:

Ngày 1/2/2022 – 21/1/2023: tuổi Hổ mạng Thủy

Ngày 14/2/2010 – 2/2/2011: tuổi Hổ mạng Kim

Ngày 28/1/1998 – 15/2/ 1999: tuổi Hổ mạng Thổ

Ngày 9/2/1986 – 28/1/1987: tuổi Hổ mạng Hỏa

Ngày 23/1/1974 – 10/2/1975: tuổi Hổ mạng Mộc

Ngày 5/2/1962 – 24/1/1963: tuổi Hổ mạng Thủy

Ngày 17/2/1950 – 5/2/1951: tuổi Hổ mạng Kim

Ngày 31/1/1938 – 18/ 2/1939: tuổi Hổ mạng Thổ

Ngày 13/2/1926 – 1/2/1927: tuổi Hổ mạng Hỏa

Bách Diệp

Theo The Epoch Times