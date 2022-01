Khoa học gia dự báo ca Omicron sẽ giảm mạnh ở Mỹ, Anh

SEATTLE, Washington (NV) – Khoa học gia đang nhìn thấy dấu hiệu đợt bùng phát biến thể Omicron của COVID-19 có lẽ đã lên cao nhất ở Anh và sắp lên cao nhất ở Mỹ, và khi đó, số ca nhiễm có lẽ sẽ giảm mạnh, theo AP hôm Thứ Hai, 10 Tháng Giêng.

Lý do: Biến thể này tỏ ra lây nhanh đến mức có thể không còn người để lây nữa, chỉ một tháng rưỡi sau khi được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi.

“Đợt bùng phát này sẽ giảm nhanh như lúc tăng lên,” ông Ali Mokdad, giáo sư khoa học đo lường sức khỏe của University of Washington ở Seattle, dự báo.

Trong khi đó, chuyên gia đang cảnh báo hiện vẫn chưa chắc chắn giai đoạn kế tiếp của đại dịch COVID-19 sẽ ra sao. Mặc dù số ca nhiễm đang đi ngang hoặc giảm bớt ở Mỹ và Anh, nhưng không phải nơi nào trên thế giới cũng đang được như vậy hoặc nhanh như vậy.

Do đó, bệnh nhân và bệnh viện vẫn phải chịu gian khổ thêm vài tuần hay vài tháng nữa cho dù số ca nhiễm bắt đầu giảm.

“Vẫn có rất nhiều người sẽ nhiễm bệnh trong lúc số ca giảm bớt,” bà Lauren Ancel Meyers, giám đốc Trung Tâm Mô Hình COVID-19 của University of Texas, cho hay. Trung tâm này dự đoán số ca COVID-19 mới ở Mỹ sẽ lên cao nhất trong tuần này.

Theo mô hình được rất nhiều nơi sử dụng của University of Washington, số ca COVID-19 mới hằng ngày ở Mỹ sẽ lên mức cao nhất là 1.2 triệu từ nay đến ngày 19 Tháng Giêng rồi sẽ giảm mạnh “chỉ vì ai có thể bị nhiễm đều đã bị nhiễm,” ông Mokdad cho biết.

Thực vậy, ông Mokdad nói, theo tính toán phức tạp của đại học này, số ca COVID-19 mới hằng ngày ở Mỹ ­– bao gồm những người chưa từng xét nghiệm – đã lên mức cao nhất: 6 triệu ca hôm 6 Tháng Giêng.

Trong khi đó, ở Anh, số ca COVID-19 mới hằng ngày giảm còn khoảng 140,000 trong tuần qua, sau khi vọt lên trên 200,000 hồi đầu Tháng Giêng, theo dữ liệu chính phủ Anh.

Mặc dù số ca nhiễm vẫn đang tăng ở những nơi như Tây Nam England và vùng West Midlands, nhưng đợt bùng phát này có lẽ đã lên cao nhất ở London, theo ông Kevin McConway, giáo sư môn thống kê ứng dụng đã về hưu của Open University ở Anh.

Những dữ liệu nêu trên giúp Mỹ và Anh thêm hy vọng rằng họ sắp được như Nam Phi, nơi mà chỉ trong khoảng một tháng, số ca nhiễm mới lên cao nhất rồi đột ngột tụt xuống.

“Rõ ràng, số ca nhiễm ở Anh đang giảm mạnh, nhưng tôi muốn nhìn thấy giảm thêm nữa mới biết được diễn biến ở Nam Phi có xảy ra ở đây hay không,” Bác Sĩ Paul Hunter, giáo sư y khoa của University of East Anglia ở Anh, cho biết.

Vì giữa Anh với Nam Phi có vài điểm khác biệt, như dân số Anh già hơn và có xu hướng ở trong nhà nhiều hơn vào mùa Đông, nên có thể đợt bùng phát dịch này sẽ kéo dài hơn ở Anh cũng như những quốc gia khác tương tự.

Mặc khác, do chính quyền Anh quyết định áp dụng tối thiểu biện pháp hạn chế để chống Omicron, nên biến thể này có thể lây lan khắp dân số Anh nhanh hơn ở các nước Tây Âu khác đã ban hành quy định kiểm soát COVID-19 chặt chẽ hơn, như Pháp, Tây Ban Nhà và Ý.

Ông Shabir Mahdi, chủ nhiệm khoa khoa học sức khỏe của University of Witwatersrand ở Nam Phi, cho rằng những quốc gia Âu Châu ban hành lệnh đóng cửa vì COVID-19 chưa chắc sẽ có số ca nhiễm ít hơn trong đợt Omicron này; mà số ca nhiễm sẽ rải ra trong thời gian dài hơn.

Hôm Thứ Ba, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) loan báo toàn Âu Châu có thêm 7 triệu ca COVID-19 trong tuần qua, gọi đây là “đợt sóng thần càn quét khắp châu lục này.” Dẫn mô hình dự đoán University of Washington, WHO cảnh báo một nửa Âu Châu sẽ nhiễm Omicron trong vòng sáu đến tám tuần tới.

Tuy nhiên, đến lúc đó, Giáo Sư Hunter và các chuyên gia khác dự đoán thế giới đã qua đợt bùng phát Omicron.

“Sẽ có lúc lên lúc xuống, nhưng tôi hy vọng đến Lễ Phục Sinh, chúng ta sẽ qua đợt này,” ông Hunter nói.

Nhưng chỉ riêng số người nhiễm COVID-19 quá cao cũng có thể làm quá sức những hệ thống y tế yếu kém, theo Bác Sĩ Prabhat Jha của Trung Tâm Nghiên Cứu Sức Khỏe Toàn Cầu thuộc St. Michael’s Hospital ở Toronto, Canada.

“Mấy tuần tới sẽ rất khắc nghiệt vì quá nhiều người nhiễm bệnh đến mức số ca sẽ tràn vô phòng chăm sóc đặc biệt,” Bác Sĩ Jha nói.

Giáo Sư Mokdad cảnh báo tương tự cho Mỹ: “Hai hoặc ba tuần tới sẽ rất khó khăn. Chúng ta sẽ đành phải để nhân viên thiết yếu nào đó tiếp tục làm việc, mặc dù biết họ có thể lây cho người khác.”

Đến ngày nào đó, Omicron có thể được xem là bước ngoặt trong đại dịch COVID-19, theo bà Meyers của University of Texas. Sự miễn dịch đạt được từ tất cả những ca nhiễm mới này, cùng với thuốc mới và tiếp tục chích ngừa, có thể biến virus COVID-19 thành loại virus mà con người dễ chung sống hơn.

“Cuối đợt bùng phát này, sẽ có thêm rất nhiều người nhiễm biến thể nào đó của COVID-19,” bà Meyers dự báo. “Vào lúc nào đó, chúng ta sẽ có thể vạch ra đường thẳng – mà Omicron có thể là lúc đó – nơi đại dịch này chuyển từ mối đe dọa thảm khốc toàn cầu sang căn bệnh nào đó dễ chữa trị hơn nhiều.”

Tương lai đó có thể xảy ra, bà Meyers nói, nhưng cũng có thể biến thể mới – còn mạnh hơn Omicron – xuất hiện. (Th.Long)

Nguồn: nguoi-viet.com