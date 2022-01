Long An: Bốn người ở một tịnh thất bị khởi tố vì ‘lợi dụng quyền tự do dân chủ’

Một công an viên đang làm việc với ông Lê Tùng Văn. Photo chụp từ Truyền hình Long An.

Chính quyền ở Long An vừa khởi tố bốn thành viên tại Tịnh thất Bồng Lai vì “lợi dụng quyền tự do dân chủ,” theo Điều 331 Bộ luật hình sự, cho rằng nhóm này “có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi”.

Ba thành viên vừa bị chính quyền bắt bao gồm ông Lê Thanh Hoàn Nguyên, 32 tuổi; ông Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, và Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Hoà. Riêng người đứng đầu tịnh thất này là ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, đang được cho tại ngoại.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đang thụ lý điều tra về các đơn thư tố cáo của các cá nhân tố ông Lê Tùng Vân và các con có hành vi lừa đảo, theo trang VietnamNet.

Truyền thông Việt Nam cho rằng các ông Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương và một số người khác “đã tham gia tích cực vào hành vi trục lợi từ thiện”, “đưa ra các thông tin sai sự thật thông qua các game show trên truyền hình giới thiệu là chùa, nuôi trẻ mồ côi…” kêu gọi sự hỗ trợ của những tấm lòng vàng trong, ngoài nước.

Ông Lê Tùng Vân và hai thành viên của Tịnh Thất Bồng Lai. Photo Facebook Hoan Nguyen – Nhat Nguyen

Tịnh thất Bồng Lai, còn được biết với tên là Thiền am Bên bờ Vũ trụ, vào tháng 11/2021 bị Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ tố cáo là “có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi”.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một tổ chức tôn giáo được chính quyền Việt Nam hậu thuẫn, nói rằng Tịnh thất Bồng Lai “không phải là cơ sở hợp pháp”.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng cũng khẳng định Tịnh thất Bồng Lai không phải là cơ sở Phật giáo, và rằng những người sống, sinh hoạt ở đó không phải là tu sĩ Phật giáo.

Nhận định về việc bắt bớ này, tu sĩ Thích Đồng Long ở Thành phố Hồ Chí Minh, một thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, không được nhà nước công nhận, nói với VOA:

“Chúng ta khoan bàn luận việc các thành viên ở Tịnh thất Bồng Lai có tu đúng chánh pháp của Phật hay không… Nhưng đây là những biện pháp đàn áp, đấu tố, trù dập mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền Việt Nam đang làm đối với Tịnh thất Bồng Lai.”

“Ngay từ ban đầu Tịnh thất Bồng Lai cũng đã xác định là họ không trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

“Việc họ trù dập, phát ngôn cùng với chính quyền nhằm hạ thấp uy tín, vu khống Tịnh thất Bồng Lai…Việc này thể hiện sự quốc doanh hóa, sự liên kết giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền nhằm triệt hạ những cơ sở, tổ chức mà không chịu sự quản lý của chính quyền và Giáo hội Phật giáo Việt Nam”, tu sĩ Thích Đồng Long nhận định.

Thượng Tọa Thích Nhật Từ, ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phát biểu trên đài Truyền hình Long An hôm 4/1:

“Những gì đang diễn ra tại Tịnh thất Bồng Lai là hoàn toàn sai với luật Phật. Những người ngụy biện thì lại vin vào lý do là không theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho nên mới bị trấn áp như thế. Cái đó là ngụy biện, không thể chấp nhận được.”

Trong các phát biểu trước đây, ông Lê Tùng Vân từng nói rằng ông là người tu tại gia, và cho dù Giáo hội Phật giáo Việt Nam có công nhận hay không, các thành viên Tịnh thất Bồng Lai vẫn là “người tu thật, không có chuyện giả tu”.