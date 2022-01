‘Mẹ kế’ đánh chết bé gái 8 tuổi ở Sài Gòn bị buộc thêm tội ‘giết người’

Sau khi điều tra, hôm 5 Tháng Giêng, Công An thành phố Sài Gòn đã khởi tố bổ sung thêm tội “giết người” đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, đồng thời khởi tố ông Nguyễn Kim Trung Thái, cha ruột nạn nhân NTVA (8 tuổi, ngụ quận 1), về hai tội “hành hạ người khác và che giấu tội phạm.”

Báo VietNamNet dẫn điều tra từ công an cho biết sau khi phục hồi dữ liệu camera an ninh trong căn hộ tại chung cư Sai Gon Pearl (quận Bình Thạnh), do ông Thái (36 tuổi, ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn), thuê để sinh sống, cho thấy trong lúc sống chung như vợ chồng với ông Thái, bà Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) đã nhiều lần đánh đập bé NTVA, bằng tay, cây, roi…. Có một số lần, ông Thái ngồi tại nhà chứng kiến nhưng không can ngăn.

Nhiều tình tiết, chứng cứ mới xuất hiện của sự việc khiến công luận thêm phẫn nộ. (Hình: Trang Nguyễn/VietNamNet)

Trong ngày bé NTVA tử vong, từ 2 giờ trưa đến 6 giờ chiều hôm 22 Tháng Mười Hai, 2021, bà Trang đã liên tục đánh nạn nhân bằng cây gỗ, đạp, đấm…

Sau nhiều giờ hành hạ, bà Trang thấy bé VA. có triệu chứng khó thở, nôn ói nên kéo nạn nhân ngồi lên giường và gọi điện cho ông Thái. Người cha về đến nhà thì ôm con gái vào nhà tắm, hút các dị vật trong mũi (thức ăn) để cho bé thở.

Theo báo Người Lao Động, ban đầu ông Thái tự sơ cứu cho con, không có ý định đưa con đi cấp cứu vì sợ sự việc bị phát giác, nhưng do tình trạng chấn thương của bé VA. quá nặng nên ông Thái buộc phải báo bảo vệ tòa nhà để phụ mình đưa con đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhà.

Tại thời điểm cháu VA. gặp nạn, anh Nguyễn Xuân B., hàng xóm và cũng là nhân chứng có mặt ngay đó, kể có nghe một giọng của phụ nữ vang ra từ trong căn hộ của ông Thái: “Anh ơi! A. nó tắt thở rồi, đưa nó đi cấp cứu đi! Lúc đó, có giọng một người đàn ông nói rằng “đưa nó đi cấp cứu để mà đi tù à!,” anh B. quả quyết giọng người đàn ông chính là của ông Thái.

Sau khi con gái chết, ông Thái đã xóa bỏ toàn bộ dữ liệu camera trong căn hộ, nhưng cơ quan điều tra đã phục hồi. Căn cứ các chứng cứ thu thập và hình ảnh từ camera, thể hiện hành vi của hai bị cáo Trang và Thái phạm các tội nêu trên.

Trước đó hôm 27 Tháng Mười Hai, Công An quận Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp bà Trang với cáo buộc tội “hành hạ, đánh đập trẻ em đến tử vong.”

Theo báo VNExpress, tối 22 Tháng Mười Hai, bé VA. được đưa vào bệnh viện ở quận Bình Thạnh cấp cứu, nhưng bác sĩ xác định bé gái đã chết trước nhập viện trong tình trạng “hôn mê, ngưng tim, ngưng thở.”

Giảo nghiệm tử thi, cơ quan hữu trách xác định bé VA. bị “tổn thương vùng ngực, bụng; gãy khung bên xương sườn 2, 3, 4 bên phải; vùng đầu bé gái bị tụ máu, não phù nhẹ.”

Hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái. (Hình: Facebook Trang Nguyen)

Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bà Trang về tội ‘hành hạ người khác” và bắt khẩn cấp ông Thái.

Sau sự việc, công luận tại Việt Nam đã tỏ thái độ phẫn nộ, rất nhiều người lên tiếng, lập các hội, nhóm để góp tiếng nói nhằm đòi lại công lý cho nạn nhân. Các luật sư cũng hứa tham gia bảo vệ quyền lợi miễn phí cho gia đình bị hại. (Tr.N)

Nguồn: nguoi-viet.com