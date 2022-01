Mỹ: Luật mới cấm xích chó ngoài trời ở được cư dân mạng tán thưởng

Dây xích không còn được coi là dây buộc được chấp nhận đối với những con chó được nuôi ngoài trời ở tiểu bang Texas (Ảnh: Wavy)

Nguyễn Sơn

Một bài đăng trên Facebook của đài truyền hình Houston thông báo lệnh cấm xích chó ngoài trời đã được lan truyền trong suốt tuần qua.

Tin tức này đã thu hút hơn 240.000 tương tác, 15.000 lượt chia sẻ và hơn 10.000 bình luận kể từ ngày 19/1/2022, ngày luật mới có hiệu lực.

Luật mới ở tiểu bang Texas có tên “Đạo luật về an toàn cho chó ở ngoài trời“. Trong đó, bang Texas sẽ cấm xích chó ở ngoài trời và xác định các hình thức buộc dây không an toàn do vấn đề thời tiết. Luật cũng yêu cầu chó được tiếp cận với nước uống và bắt buộc phải có “nơi trú ẩn thích hợp” trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cùng một số quy định khác.

Luật trước đó không quy định những điều trên, khiến những con chó có thể bị chết do bị xích ngoài trời trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Đạo luật này vẫn cho người chủ buộc dây chó hoặc để chúng ở ngoài trời. Nhưng luật xác định các yêu cầu cơ bản để đảm bảo con chó có đủ chỗ trú ẩn và nước uống, đồng thời giới hạn các loại dây an toàn được phép sử dụng.

Đạo luật được cơ quan lập pháp Texas thông qua vào năm ngoái và áp dụng từ ngày 19/1/2022.

Nguồn: NTDVN