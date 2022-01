New York dẫn đầu lệnh bắt buộc chích mũi bổ sung COVID-19 cho nhân viên y tế

Các nhân viên y tế trong một bức ảnh tư liệu được chụp gần đây (Ảnh: Ariana Drehsler/AFP/Getty Images)

Thống đốc New York Kathy Hochul cho biết tiểu bang này sẽ mở rộng quy định về vaccine COVID-19 cho các nhân viên y tế để bao gồm các mũi chích bổ sung, trở thành tiểu bang đầu tiên yêu cầu mũi bổ sung cho nhân viên y tế đồng thời báo hiệu rằng ngày càng có nhiều tổ chức đang có xu hướng buộc họ phải chích ngừa.

Bà Hochul, một thành viên Đảng Dân Chủ, cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu (07/01) rằng các nhân viên y tế của tiểu bang được yêu cầu phải chích thêm các mũi bổ sung. Tiểu bang sẽ chỉ chấp nhận miễn chích ngừa vì lý do y tế — chứ không chấp nhận lý do tôn giáo — phù hợp với các quy định trước đây về các loại vaccine COVID-19 và không phải vaccine COVID-19.

Theo lệnh bắt buộc này, nhân viên y tế sẽ phải đi chích các mũi bổ sung trong vòng hai tuần nếu họ đủ tiêu chuẩn. Gần đây, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã khuyến nghị rút ngắn thời gian mà một cá nhân cần chờ đợi trước khi nhận được mũi bổ sung của Pfizer hoặc Moderna xuống còn một tháng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đã ký vào bản khuyến nghị [về vaccine] Pfizer của FDA vào đầu tuần này.

“Những nhân viên này làm việc [với] những người New York dễ bị tổn thương nhất [của chúng ta]. Chúng ta cần đảm bảo rằng các nhân viên y tế của chúng ta hiện đang được chích mũi bổ sung … không chỉ là được chích ngừa, mà còn phải được chích bổ sung,” bà Hochul nói trong cuộc họp báo. Bà Hochul nói rằng New York là tiểu bang dẫn đầu trong cả nước về lệnh bắt buộc chích mũi bổ sung cho các nhân viên y tế.

Bà Hochul cho biết Ủy viên Y tế New York, Tiến sĩ Mary Bassett sẽ khuyến nghị lệnh bắt buộc chích mũi bổ sung này cho Hội đồng Kế hoạch Y tế và Sức khỏe Cộng đồng vào thứ Ba, ngày 11/01, để có sự chấp thuận cuối cùng, mặc dù cả bà Hochul và bà Bassett đều cho biết cả hai người họ đều mong muốn Hội chấp thuận lệnh bắt buộc này.

“Đây là một ưu tiên quan trọng,” bà Hochul nói. “Chúng ta đã chứng kiến những gì đang xảy ra trong môi trường y tế của chúng ta. Nhân viên đang bị ốm, họ đang rời đi. Chúng ta cần họ khỏe lại, chúng ta cần họ có được lớp bảo vệ vững chắc nhất có thể, và điều đó có nghĩa là họ cần chích mũi bổ sung.”

Lệnh bắt buộc chích ngừa cho nhân viên y tế này đã bị kháng nghị nhiều lần tại tòa án, trong đó một lần được đưa lên Tối cao Pháp viện. Hồi tháng 12/2021, Tối cao Pháp viện đã ra phán quyết 6-3 khi từ chối đình chỉ lệnh bắt buộc chích ngừa trên, với các thẩm phán Neil Gorsuch, Clarence Thomas và Samuel Alito không đồng tình.

Ngoài New York, Maine và Rhode Island là những tiểu bang không chấp nhận miễn chích ngừa vì lý do tôn giáo cho các nhân viên y tế phản đối việc chích ngừa.

“Hôm nay, Tòa án này lại lặp lại sai lầm trên khi quay lưng lại với các bác sĩ và y tá của New York,” thẩm phán Gorsuch viết với sự bất đồng tình của mình về vụ kiện vaccine ở Maine. “Chúng ta làm tất cả những điều này mặc dù sắc lệnh hành pháp của tiểu bang này rõ ràng can thiệp vào việc thực hiện quyền tự do tôn giáo — và làm như vậy dường như không dựa trên điều gì ngoài sự sợ hãi và tức giận đối với những người đang mang trong tâm đức tin không phổ biến.”

Trong những tuần gần đây, các doanh nghiệp và trường học đã bắt đầu yêu cầu liều bổ sung như một quy định bắt buộc cho tuyển dụng hoặc ghi danh. Ví dụ, ông Danny Meyer, Giám đốc Điều hành của Union Square Hospitality Group, đã nói với các cửa hàng vào tháng trước rằng các cơ sở kinh doanh của ông sẽ yêu cầu mũi bổ sung đối với nhân viên.

