Nghi cách công an ‘làm án’ trong vụ bắt người Tịnh Thất Bồng Lai

Công An huyện Đức Hòa vừa khởi tố bốn người sống ở Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, công luận nghi ngờ về cách công an “làm án” trong vụ này.

Hôm 7 Tháng Giêng, báo Zing cho hay bốn người sống ở Tịnh Thất Bồng Lai gồm ông Lê Tùng Vân (89 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương bị cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Ông Lê Tùng Vân (ngồi, bên trái), 89 tuổi, bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú. (Hình: Zing)

Trong số này, ngoại trừ ông Vân được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú, ba bị can còn lại đều bị bắt tạm giam.

Tịnh Thất Bồng Lai còn có tên gọi khác là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, tọa lạc tại huyện Đức Hòa, được biết đến là một nhóm tu tại gia, hoạt động theo hình thức nhóm dân sự nhỏ đóng góp vào giáo dục.

Báo Zing cho hay, Công An huyện Đức Hòa “nhận được nhiều tin trình báo của người dân về việc những người sống trong Tịnh Thất Bồng Lai nhận tiền quyên góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Vài ngày trước vụ bắt giữ, các báo ở Việt Nam đồng loạt đăng bài đưa nhiều cáo buộc của công an nhắm vào ông Vân như “loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…”

Vụ bắt bớ này khiến công luận nghi ngờ về cách công an “làm án” trong vụ này.

Luật Sư Đặng Đình Mạnh ở Sài Gòn nêu nghi ngờ về mẫu DNA của những người sống ở Tịnh Thất Bồng Lai được thu thập vào Tháng Bảy, 2020, là “thời điểm chưa từng có vụ án nào có liên quan được khởi tố.”

“…Vào hạ tuần Tháng Bảy, 2020, một người đàn ông nhập cảnh trái phép từ Cambodia đến Tịnh Thất Bồng Lai tặng quà. Người này sau đó bị lực lượng chức năng bắt đi cách ly, kéo theo việc 17 thành viên của Tịnh Thất Bồng Lai cũng buộc đưa đi cách ly và kiểm tra y tế,” Luật Sư Mạnh viết.

Tịnh Thất Bồng Lai tọa lạc ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. (Hình: An Huy/Zing)

“Trong việc kiểm tra y tế, tất nhiên có việc xét nghiệm COVID-19 và có lẽ, kèm theo đó là ‘nghiệp vụ’ lấy mẫu tế bào niêm mạc miệng để có cơ sở giám định DNA về quan hệ huyết thống giữa họ. Đồng thời, rất có thể người đàn ông nhập cảnh trái phép đến Tịnh Thất Bồng Lai tặng quà cũng là một ‘biện pháp nghiệp vụ điều tra,” theo Facebook Manh Dang.

Liên quan Tịnh Thất Bồng Lai, trang web của Giáo Sư Nguyễn Văn Tuấn, Đại Học New South Wales ở Úc, ghi: “Nói một cách công bằng, nhà nước này không ‘mặn mà’ với ý tưởng xã hội dân sự, và không thích những nhóm như Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Trước đây, họ thẳng tay đàn áp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do các thầy lập ra từ trước 1975. Họ từng dùng thủ đoạn dơ bẩn để đàn áp thẳng hay tu viện Bát Nhã ở Đà Lạt do nhóm Làng Mai của thầy Nhất Hạnh sáng lập. Do đó, những gì xảy ra ở Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ chỉ là lịch sử lặp lại mà thôi.” (N.H.K)

