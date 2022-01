Phần lớn bệnh nhân COVID-19 ở New Jersey nhập viện không phải do COVID

Zachary Stieber

Phần lớn những người nhập viện vì COVID-19 ở New Jersey thực sự đã nhập viện vì những nguyên nhân khác ngoài COVID-19, các quan chức cho biết hôm 10/01.

Trong số 6,075 người nhiễm COVID-19 và nhập viện trong tiểu bang, chỉ 2,963 người nhập viện vì COVID-19, Ủy viên Y tế New Jersey Judith Persichilli cho biết trong một cuộc họp báo.

“Chúng tôi có một số lượng kha khá các trường hợp mà tôi đã bắt đầu gọi là các ca nhiễm COVID ngẫu nhiên, hoặc các ca tình cờ nhiễm COVID, có nghĩa là quý vị nhập viện vì quý vị bị gãy chân, nhưng mọi người đều được xét nghiệm và hóa ra quý vị nhiễm COVID. Quý vị thậm chí còn không biết điều đó,” Thống đốc Phil Murphy, một thành viên Đảng Dân Chủ, nói. “Vợ tôi đã không biết điều đó và bà ấy vẫn chưa khỏi, nhưng chưa bao giờ có bất kỳ triệu chứng nào, nên là có rất nhiều trường hợp như thế.”

Trước đây trong đại dịch, các tiểu bang phần lớn đã lơ là trong việc phân biệt các ca nhập viện vì COVID-19 với các ca nhiễm COVID-19 ngẫu nhiên.

Tuy nhiên, sau khi rất nhiều người người bắt đầu có kết quả xét nghiệm dương tính sau sự xuất hiện của biến thể Omicron, bao gồm cả những người đã chích ngừa – một số người trong số họ cần được chăm sóc tại bệnh viện – thì đã có ngày càng nhiều quan chức bắt đầu làm rõ rằng không phải tất cả các trường hợp COVID-19 nhập viện đều là như nhau.

Tiểu bang New York lần đầu tiên báo cáo vào tuần trước số ca nhập viện với COVID-19 và số ca nhập viện vì COVID-19. Các quan chức tiểu bang cho biết, gần một nửa số ca nhập viện được liệt kê là nhiễm COVID-19 là các ca ngẫu nhiên.

Massachusetts nằm trong số các tiểu bang khác có dự định sớm công khai loại dữ liệu này.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, Tiến sĩ Rochelle Walensky hôm 09/01 cho biết một số bệnh viện mà cơ quan của bà đã nói chuyện với có tới 4/10 bệnh nhân COVID-19 nhập viện vì những lý do khác. Bà không biết có bao nhiêu trường hợp tử vong do COVID-19 trên toàn quốc là vì những lý do khác và cơ quan này chưa trả lời yêu cầu cung cấp thông tin đó.

Ở New Jersey, gần 1/3 số người nhập viện được ghi nhận là đã chích ngừa đầy đủ, hoặc đã chích liều thứ hai vaccine Moderna hoặc Pfizer hoặc chích một mũi Johnson & Johnson ít nhất hai tuần trước khi nhập viện. Tỷ lệ phần trăm đó cao hơn nhiều so với trước đó trong đại dịch.

Theo bà Persichilli, trong số 82 bệnh nhi, chỉ có 27 bệnh nhân đang nằm viện với chẩn đoán chính là COVID-19. Bà nói, nhiều trẻ em chưa chích ngừa.

Sự phân chia giữa [nhập viện] “với” hoặc “vì” COVID-19 không hoàn toàn rõ ràng, quan chức y tế hàng đầu của New Jersey cho biết.

“Một nửa trong số họ có một [bệnh] chính, cái mà họ gọi là chẩn đoán chính, lý do chính để nhập viện. Mặt khác, nửa còn lại có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID và COVID sau đó trở thành một bệnh lý góp phần hoặc bệnh lý kèm theo có thể hoặc không thể làm xấu đi chẩn đoán chính của họ, lý do chính để họ nhập viện,” bà Persichilli nói.

“Thế nên quý vị không thể thực sự phân tách chi li thành nửa này và nửa kia. Nếu quý vị nhập viện với các vấn đề về tim mạch và quý vị dương tính với COVID, điều đó có thể làm nặng thêm các bệnh lý có sẵn. Vì vậy, không thể phân chia rạch ròi nửa này nửa kia được.”

Ông Murphy và bà Persichilli khuyến khích mọi người chích ngừa COVID-19 và nếu họ đã chích ngừa, hãy chích mũi bổ sung, vì dữ liệu ngày càng cho thấy phác đồ ban đầu cung cấp khả năng bảo vệ chống lại việc nhiễm COVID-19 đã thấp đến mức gần như bằng không và khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng cũng giảm thấp.

