Phố Tây ở Sài Gòn khá vui khi được mở lại sau hơn nửa năm tạm ngưng

Hôm 10 Tháng Giêng, các dịch vụ như karaoke, bar, vũ trường, massage… ở Sài Gòn đã mở cửa đón khách sau khi Ủy Ban Nhân Dân thành phố cho phép hoạt động trở lại sau hơn nửa năm tạm ngưng vì dịch bệnh COVID-19.

Theo báo Zing, mặc dù ngày được phép hoạt động trở lại rơi vào đầu tuần nhưng mới 8 giờ tối, các nhà hàng, quán bar, vũ trường ở phố đi bộ Bùi Viện (phố Tây), phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, đã sáng đèn, nhân viên nhộn nhịp đón khách trong tiếng nhạc xập xình dọc con phố.

Ngày đầu được mở cửa hoạt động, phố đi bộ Bùi Viện, quận 1, Sài Gòn, tấp nập người qua lại. (Hình: Zing)

Nhiều chủ cơ sở kinh doanh tại đây bày tỏ sự vui mừng khi được phép mở cửa hàng quán buôn bán, sau thời gian dài “đóng băng” vì dịch bệnh.

“Ngày đầu hoạt động lại rơi vào Thứ Hai nên lượng khách ghé quán lai rai, nhưng đây cũng là tín hiệu tích cực sau nhiều ngày quán đóng cửa nằm im. Hy vọng thời gian tới, mọi thứ có thể quay về quỹ đạo như thời điểm trước dịch,” chủ một quán karaoke trên đường Bùi Viện nói.

Chị Tuyết Vân, chủ một quán bar tại phố Tây, cho biết thêm đã mong chờ ngày này từ lâu và mừng khi khu Bùi Viện không còn cảnh đìu hiu, ảm đạm như vài tháng trước.

“Được mở cửa lại là vui rồi. Tình hình kinh doanh hiện tại khó khăn hơn trước nhiều nhưng mình phải cố gắng trụ vững. Mong rằng trong năm nay các đường bay quốc tế hoạt động lại để có thể đón khách ngoại quốc như trước,” chị Vân bày tỏ.

Khoảng 8 giờ 30 tối, nhiều người đã đến con phố “ăn chơi” nổi tiếng nhất, nhì Sài Gòn này để vui chơi, mong tìm lại không khí náo nhiệt vốn có của con phố.

Chị Nguyễn Hồng Nhung ở Hà Nội tỏ ra bất ngờ khi biết tối 10 Tháng Giêng, là ngày đầu các quán bar, pub ở Sài Gòn được mở cửa lại.

“Mặc dù là ngày đầu hoạt động, mình thấy không khí tại con phố khá đông vui vì nhiều xe cộ và người qua lại. Mình nghĩ khu phố sẽ sớm hồi sinh, kín khách như đợt trước dịch,” chị Nhung nhận định.

Chị Thúy Hằng ở Hà Nội cho biết mới vào Sài Gòn được bốn ngày: “Mình cảm thấy vui vì đã lâu lắm rồi không được tận hưởng không khí nhộn nhịp này, vì ở Hà Nội các quán bar vẫn chưa được phép hoạt động lại.”

Khu phố Tây vắng bóng khách ngoại quốc so với thời điểm trước dịch. (Hình: Zing)

Tuy khá đông người, nhưng phố Tây vắng bóng khách ngoại quốc so với thời điểm trước dịch. Đa phần du khách đến đây để cảm nhận không khí nhộn nhịp về đêm của thành phố. Nhiều người còn e ngại dịch bệnh nên không ngồi lại quán. Khu vực ngoài trời của các quán bar lác đác khách ngồi lại, bàn trống còn khá nhiều.

Ngoài một số bar, vũ trường đã mở cửa thì còn không ít quán bar ở khu Bùi Viện vẫn cửa đóng then cài, do không có nhân viên phục vụ hoặc một số quán trả mặt bằng không thể trụ lại do dịch COVID-19 kéo dài nhiều tháng qua. (Tr.N)

