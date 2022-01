Rủ người tình đi khách sạn rồi ‘chôm’ mật khẩu chuyển tiền tỷ cho vợ

Ngày 11 Tháng Giêng, Đội Cảnh Sát Hình Sự Công An quận Thanh Khê, cho biết đã di lý Lưu Mạnh Tuấn (32 tuổi, trú Quảng Ninh) từ Sài Gòn về Đà Nẵng để điều tra về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản.”

Theo báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 9 giờ 15 phút sáng 6 Tháng Giêng, Công An quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, nhận tin báo của chị TTM (31 tuổi, ở tỉnh Yên Bái) về việc bị chiếm đoạt số tiền hơn 1.12 tỷ đồng ($49,339) trong tài khoản ngân hàng khi đang ở tại khách sạn O., thuộc quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Đây là số tiền mà gia đình vừa bán mảnh đất hương hỏa chuyển vào tài khoản cho chị M. giữ giúp.

Nghi can Lưu Mạnh Tuấn tại cơ quan công an. (Hình: Ngọc Hồ/VNExpress)

Qua điều tra, Công An quận Thanh Khê xác định Lưu Mạnh Tuấn là bạn trai của chị M.. Cả hai quen biết qua mạng xã hội và hẹn hò vào Đà Nẵng để “gặp nhau, vui chơi.”

Khi ở khách sạn, ông Tuấn để ý thấy chị M. mở tài khoản online và nắm được mật khẩu. Khuya 4 Tháng Giêng, ông Tuấn mượn điện thoại của bạn gái với lý do “tải nhu liệu.” Chị M. đưa điện thoại cho ông Tuấn và sau đó đi ngủ. Chờ lúc người tình ngủ say, ông Tuấn lấy điện thoại của nạn nhân rồi đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, chuyển hết số tiền trên vào tài khoản của mình, sau đó chuyển tiếp về tài khoản của vợ mình ở quê.

Ngày hôm sau, ông Tuấn nói với chị M. là mình “có biểu hiện ho, sốt rồi đi bệnh viện” và sau đó thì không liên lạc được nữa.

Công An quận Thanh Khê xác định nghi can Tuấn đã lên máy bay đi Sài Gòn, và sau đó tổ chức truy bắt khi Tuấn đang ngủ với một cô gái khác trong khách sạn ở phường 14, quận Gò Vấp.

Số tiền công an thu hồi được từ vợ nghi can Tuấn. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Khai với công an, nghi can Tuấn cho biết số tiền chiếm đoạt được mình bảo vợ đem trả nợ 185 triệu đồng ($7,928), gửi tiết kiệm ngân hàng 500 triệu đồng ($22,026), số còn lại vợ nghi can đã rút khỏi tài khoản. Cơ quan công an sau đó đã triệu tập làm việc với người vợ và truy thu được số tiền 770 triệu đồng ($33,920).

Công An quận Thanh Khê đã khởi tố, bắt tạm giam Lưu Mạnh Tuấn. Theo một nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM, có khả năng nghi can Tuấn lừa tình, lừa tiền nhiều cô gái nhưng nạn nhân chưa biết hoặc không trình báo. (Tr.N)

Nguồn: nguoi-viet.com