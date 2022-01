Tịnh Thất Bồng Lai bị ghép thêm sai phạm

Ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai. Ảnh từ FB Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ

Tịnh Thất Bồng Lai (TTBL) bị cơ quan chức năng Long An đến kiểm tra những hạng mục xây dựng trong khuôn viên cơ sở thờ tự này.

Mạng báo Người Lao Động loan tin ngày 10/1, dẫn nguồn từ Ủy Ban Nhân dân Huyện Đức Hòa như vừa nêu. Theo đó, trên khu đất của TTBL có một khu nhà ở đang được xây dựng và cơ quan chức năng cho là sai phép vì làm trên đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích sử dụng.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, đình chỉ thi công và cho biết đang xem xét hướng xử lý.

Vụ việc TTBL đang thu hút quan tâm của nhiều người vì họ cho rằng có những khuất tất, sau khi cơ quan chức năng cung cấp thông tin cho truyền thông rằng cơ sở này bị truy tố với ba tội danh.

Cụ thể, vào ngày 4/1/2022 cơ quan công an tiến hành khám xét căn hộ tu tại gia của bà Cao Thị Cúc ở Long An thường gọi là Tịnh Thất Bồng Lai, sau được đổi tên là Thiền am bên bờ vũ trụ.

Ngay sau đó, các tờ báo Nhà nước đồng loạt dẫn các nguồn tin giấu tên từ cơ quan điều tra nói ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu TTBL, bị khởi tố về ba tội danh bao gồm: ’loạn luân”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, và tội “lợi dụng tôn giáo để trục lợi”.

Đến ngày 7/1 truyền thông Nhà nước loan tin Ông Lê Tùng Vân (thường được gọi là Thầy ông nội) và ba đệ tử là Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương chỉ bị khởi tố với tội danh duy nhất là “lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân”.

Nguồn: RFA