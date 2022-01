Tòa án Liên Bang ở Florida phán quyết nhóm người Việt lừa đảo dân Mỹ qua mạng

Một toà án liên bang ở Florida vừa ra lệnh cấm vĩnh viễn đối với ba công dân Việt Nam trong vụ lừa đảo qua mạng lợi dụng đại dịch COVID-19 nhắm vào hàng nghìn người tiêu dùng Mỹ, theo Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE).

Vụ việc được Văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa (HSI) của ICE phối hợp với Bộ Công an Việt Nam, Sở Ngoại vụ của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Công an Hà Nội điều tra hồi năm ngoái. Sau khi nhận được thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, các cơ quan liên quan của Việt Nam đã điều tra và bắt giữ 3 người về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 của Bộ luật Hình sự Việt Nam vào tháng 8/2020.

Một đơn khiếu nại nộp lên Toà án Quận Trung tâm của Florida vào tháng 8 năm ngoái cáo buộc nhóm người Việt, gồm Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh và Nguyễn Duy Toản, đã tham gia vào một vụ lừa đảo qua mạng lợi dụng đại dịch để thu lợi cá nhân, theo thông báo của ICE về phán quyết của toà liên bang ở Tampa hôm 28/12. Nhóm này lập ra hơn 300 trang web mà họ dùng để bán các sản phẩm lúc đó đang trở nên khan hiếm trong thời gian đại dịch ở Mỹ, gồm nước rửa tay khô và khăn ướt diệt khuẩn. Hàng nghìn nạn nhân ở tất cả 50 tiểu bang của Mỹ đã trả tiền cho các mặt hàng được tiếp thị qua các trang web này nhưng không bao giờ nhận được sản phẩm đã đặt hàng.

Three Vietnamese residents permanently barred from operating pandemic-related scam targeting American consumers and arrested in Vietnam following ICE @HSITampa, Vietnam Ministry of Public Security and Hanoi Police investigation. pic.twitter.com/qSOAv0VD94— ICE (@ICEgov) January 3, 2022