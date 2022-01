Việt Nam dự kiến mở cửa đón khách quốc tế vào cuối Tháng Tư

Hôm 19 Tháng Giêng, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng CSVN, đã ký công điện chỉ đạo các bộ ngành về việc “Xây dựng lộ trình mở cửa an toàn, khoa học, hiệu quả đón khách du lịch quốc tế.”

Báo VNExpress dẫn nội dung công điện cho biết số lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2020 giảm 76% so với năm 2019; năm 2021 giảm 96% so với năm 2020. Do vậy “đã tác động đến chuỗi giá trị như vận tải, ăn uống, khách sạn, lữ hành, bán lẻ, thương mại, nhất là tại các điểm du lịch và địa phương trọng điểm du lịch tại Việt Nam.”

Nhân viên y tế kiểm tra khai báo của hành khách quốc tế. (Hình: Phạm Ngôn/Zing)

Để thúc đẩy phục hồi và phát triển ngành du lịch, nhất là du lịch quốc tế, Thủ Tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch chủ trì “khẩn trương xây dựng, triển khai lộ trình mở cửa du lịch quốc tế an toàn, khoa học, hiệu quả” bằng cách tổ chức hội thảo, xây dựng lộ trình cụ thể và thông báo cho các nơi liên quan biết để thực hiện.

Trước đó hôm 18 Tháng Giêng, tại hội nghị về “Nâng cao năng lực cạnh tranh,” ông Nguyễn Văn Hùng, bộ trưởng Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch, cho biết sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép mở cửa du lịch vào dịp cuối Tháng Tư năm nay.

“…Đây là bước đi, lộ trình phù hợp. Chúng ta tự tin khi thí điểm đón khách quốc tế thành công hai tháng qua, độ phủ vaccine top 6 toàn thế giới, đồng thời điểm du lịch sẵn sàng. Đây là quyết tâm chứ không phải duy ý chí,” ông Hùng nói.

Ông Hùng yêu cầu từ nay tới ngày 30 Tháng Giêng, các tỉnh thành đã được phê duyệt thí điểm đón khách quốc tế như Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh, Sài Gòn và Bình Định “tiếp tục đón khách quốc tế” và sau đó nếu kiến nghị được phê duyệt, sẽ mở cửa toàn bộ.

Trong khi đó theo báo VietNamNet, hôm 19 Tháng Giêng, ông Phạm Bình Minh, phó thủ tướng CSVN, đồng ý chủ trương “tạo thuận lợi về thủ tục nhập cảnh đối với người ngoại quốc, Việt kiều cùng thân nhân về nước.”

Theo đó, người Việt Nam định cư nước ngoài và thân nhân chỉ cần thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thị thực, giấy miễn thị thực còn giá trị, kể cả được cấp từ trước đại dịch COVID-19, là được giải quyết nhập cảnh mà không phải làm thủ tục kiểm tra nhân sự, cấp thị thực/giấy miễn thị thực, không cần xin phê duyệt chủ trương nhập cảnh của bộ, ngành, địa phương.

Nếu không có các giấy tờ trên, người muốn nhập cảnh Việt Nam để tìm hiểu thị trường, làm việc, đầu tư, lao động, dự hội nghị hội thảo, học tập, thăm thân cần xin phê duyệt chủ trương của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh hoặc các bộ, ngành, cơ quan trung ương trước khi làm thủ tục bảo lãnh cấp thị thực theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Khách du lịch tham quan tour đường sông tại Sài Gòn. (Hình: Quốc Thái/Phụ Nữ TP.HCM)

Riêng đối với người ngoại quốc vào du lịch, trước mắt tiếp tục thực hiện theo chương trình “thí điểm đón khách du lịch quốc tế…”

Hiện, sổ thông hành vaccine của Việt Nam đã được 10 đối tác công nhận, bao gồm Nhật, Mỹ, Anh, Australia, Belarus, Ấn Độ, Cambodia, Palestine và Maldives. Ngược lại, Việt Nam đang công nhận sổ thông hành vaccine tạm thời của 79 quốc gia, vùng lãnh thổ. (Tr.N)