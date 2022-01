Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Công an ngăn cản đăng ký thủ tục luật sư và tiếp cận thân chủ

Ông Lê Tùng Vân và Luật sư Đặng Đình Mạnh. Courtesy FB Tịnh Thất Bồng Lai/ RFA edit

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An vào ngày 7 và 10 tháng 1 năm 2022 đã dùng nhiều lý do không cho luật sư đăng ký bào chữa, cũng như tiếp cận thân chủ liên quan vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, nay là Thiền Am Bên Bờ Vũ trụ; dù chính quyền đã khám xét và khởi tố vụ án này từ ngày 4/1 với cáo buộc “Lợi dụng tôn giáo để trục lợi”, sau đó đổi lại thành tội”Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự

Từ Sài Gòn hôm 10/1, Luật sư Đặng Đình Mạnh, thuộc Đoàn Luật sư TPHCM, xác nhận với RFA:

“Hôm 7/1 tôi có đến Cơ quan Điều tra huyện Đức Hòa – Long An để đăng ký bào chữa, họ hẹn tôi một tiếng rưỡi nhưng phải chờ mãi, tôi nhắc nhở thì họ nói không thể nhận hồ sơ vì thiếu nhiều nội dung. Nhưng xưa nay tôi vẫn nộp vậy, luật quy định như vậy thì tôi nộp nhiêu đó, đòi hỏi của họ là không đúng quy định pháp luật.”

Luật sư Mạnh cho biết thêm, một trong những điểm mà cơ quan chức năng cho rằng ông thiếu thông tin là việc ‘người nhờ luật sư khai là con trai của ông Lê Tùng Vân’… nhưng cơ quan chức năng lấy lý do là ông Vân khai trong lý lịch không có vợ con… nên không có cơ sở xác định. Luật sư Đặng Đình Mạnh nói tiếp:

“Sáng hôm nay (10/1) tôi trở lại, có mang theo một giấy khai sinh của người nhờ luật sư, người này trong khai sinh là con của ông Lê Tùng Vân. Nhưng họ vẫn không chấp nhận, họ nói rất nhiều lý do, như người giữ giấy biên nhận không có mặt… Họ nói họ nhận hồ sơ nhưng không ghi giấy biên nhận được không? Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng sau đó tôi nói sẵn sàng nộp không biên nhận vì có ghi âm cuộc nói chuyện… Tuy nhiên cuối cùng anh trực ban cũng không dám nhận. Cho nên việc nộp hồ sơ là không thành. Chiều hôm nay tôi cũng có văn bản khiếu nại việc cản trở luật sư hành nghề.”

Đơn khiếu nại bị công an ngăn cản đăng ký thủ tục luật sư và tiếp cận thân chủ vụ Tịnh Thất Bồng Lai. Courtesy FB Lê Thanh Minh Tú.



Trước đó, cũng trong ngày 4/1, Công an tỉnh Long An đã tạm giữ ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai. Biện pháp tạm giữ người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai được cho biết để điều tra về ba tội danh gồm ‘lừa đảo, chiếm đoạt tài sản’, ‘lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, công dân…’; và ‘loạn luân’.

Sau đó các nguồn tin giấu tên cho RFA biết ông Tùng Vân đã được thả về Tịnh thất hôm 6/1/2022.

Luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết thêm, ông đã khiếu nại cơ quan chức năng với hai nội dung, một là bị cản trở đăng ký thủ tục luật sư, nội dung thứ hai là không thể tiếp xúc thân chủ là ông Lê Tùng Vân:

“Tôi đã ba lần đến Tịnh Thất Bồng Lai, giờ ông Vân đổi tên là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, cả ba lần đều có lực lượng chức năng đóng ở đó gồm cảnh sát cơ động và một số người mặt thường phục chặn ngay ở cửa… và nói luật sư không vào được, muốn gì thì liên hệ công an huyện, có văn bản thì luật sư mới vào được. Nó giống như một trò đánh đố, trong khi công an huyện thì không tiếp nhận hồ sơ của mình. Vì vậy ba lần tôi đến đều không gặp được ông Lê Tùng Vân.”

Anh Lê Thanh Minh Tú, con nuôi của ông Lê Tùng Vân, vào tối ngày 10/1 đã xác nhận với RFA về thông tin vừa nêu:

“Đó là thông tin chính xác, hiện tại em cũng không liên hệ được với nhà em luôn, không có thông tin gì cả. Luật sư xuống dưới thăm Thầy xem như thế nào để hỗ trợ pháp lý cũng không cho vào. Lần thứ nhất là đến vào ngày thứ sáu (7/1), lúc đó là thiếu giấy khai sinh của em. Lúc đó bắt buộc em phải bổ sung giấy khai sinh để có thông tin em là con của Thầy. Vì công an nói Thầy không có vợ con thì tại sao lại có em? Nhưng Thầy nhận em là con nuôi và có giấy tờ hẳn hoi, giấy khai sinh đứng tên Thầy. Sau khi bổ sung đầy đủ thì thứ hai luật sư có đến thì công an vẫn không cho gặp, không cho hỗ trợ.”

Tin tức về việc khởi tố và bắt giữ người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai, nay được gọi là ‘Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ’, thu hút nhiều người. Đặc biệt với tội danh ‘loạn luân’. Có nghi vấn đặt ra đối với luồng thông tin từ truyền thông Nhà nước đưa ra cho rằng cách thức lấy ADN của những người tại cơ sở này có theo đúng trình tự pháp luật qui định hay không?

