Gần 200 người chết do đánh nhau những ngày Tết ở Việt Nam

Chỉ tính trong sáu ngày từ 29 Tháng Chạp đến Mùng Năm Tết Nhâm Dần, Việt Nam ghi nhận hơn 2,800 ca nhập viện cấp cứu do đánh nhau, khiến 195 người chết, tương ứng gần 500 ca nhập viện mỗi ngày.

Báo Tuổi Trẻ hôm 5 Tháng Hai cho biết tin này dựa trên báo cáo nhanh về tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu, tai nạn, ngộ độc của Cục Quản Lý Khám Chữa Bệnh, Bộ Y Tế về kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần.

Vụ đánh nhau đêm Mùng Một Tết giữa một công an viên và người dân ở phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, Sài Gòn. (Hình chụp qua màn hình)

Thống kê nêu trên cũng cho hay hơn 300 người phải vào bệnh viện khám hoặc cấp cứu, do chơi pháo nổ các loại trong những ngày Tết.

Một trong các vụ đánh nhau ngày Tết năm nay được các báo tường thuật là vụ xảy ra đêm Mùng Một Tết giữa một cán bộ công an và một ông ở phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, Sài Gòn.

Báo Zing dẫn hồ sơ của công an cáo buộc ông Liêu Phát Hùng, 33 tuổi, lao vào hành hung ông Trần Văn Phồn, cán bộ Công An phường Cầu Ông Lãnh, do “bị nhắc nhở khi tụ tập đánh bài ngày Tết.”

Ông Hùng sau đó bị khởi tố với cáo buộc “chống người thi hành công vụ” và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy vậy, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và video clip cho thấy ông Phồn cầm điện thoại cạnh những ly bia, thách thức nhà ông Hùng trước khi xảy ra vụ đánh nhau giữa hai người.

Liên quan vụ này, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ cho biết trên trang cá nhân rằng ông Phồn “đã uống bia và say xỉn, cù nhây không trả tiền [tại quán cơm nhà ông Hùng] và ngồi nói năng mất kiểm soát.”

Do vậy, khi mẹ ông Hùng lấy điện thoại quay clip, ông Phồn giật điện thoại, chửi bới. Ông Hùng hỏi chuyện thì bị ông Phồn đánh trước.

Một ca cấp cứu ở bệnh viện. (Hình minh họa: VietnamPlus)

Đáng lưu ý, chuyện đánh nhau ngày Tết tại các địa phương được các báo ghi nhận là “thông lệ” hàng năm.

Số ca cấp cứu do đánh nhau dịp Tết năm nay được ghi nhận thấp hơn hẳn năm ngoái. Theo báo Người Lao Động hồi Tháng Hai, 2021, trong sáu ngày nghỉ Tết Tân Sửu, Việt Nam đã có hơn 4,000 ca cấp cứu do đánh nhau, với gần 50% trong số này phải nhập viện điều trị và theo dõi sức khỏe. (N.H.K)

Nguồn: nguoi-viet.com