Số ca nhiễm Omicron giảm, Mỹ ghi nhận gần 900,000 người chết

Tại Mỹ, số ca nhiễm COVID-19 vì biến thể Omicron đang giảm, tuy nhiên số ca tử vong vẫn tiếp tục tăng, tiến gần đến mốc 900,000 ca, theo UPI hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Giêng.

Kể từ khi bắt đầu đại dịch, Mỹ ghi nhận tổng cộng 74,257,916 ca nhiễm COVID-19 với 883,993 trường hợp tử vong, theo dữ liệu của Đại Học Johns Hopkins. Cả hai hạng mục này Mỹ đều đứng đầu thế giới.

Hiện tại, số ca nhiễm trung bình trong một tuần ghi nhận vào hôm Thứ Bảy, 29 Tháng Giêng là 543,016 ca, giảm 32% so với tuần trước. Mặc dù vậy số ca tử vong vẫn tăng 11.7%, tương đương 2,265 ca, theo dữ liệu từ Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (CDC).

Ông Andrew Noymer, một giáo sư y tế công cộng tại đại học UC Irvine cho biết có thể Mỹ sẽ đạt mốc một triệu ca tử vong vì COVID-19.

Các dữ liệu từ CDC cho thấy số ca nhập viện trung bình hàng tuần từ 19 Tháng Giêng đến 25 Tháng Giêng là 19,315 ca, giảm 8.8% so với tuần trước đó.

Theo Bộ Y Tế Và Xã Hội Mỹ, tổng cộng 136,767 giường bệnh tại 6,040 bệnh viện trên khắp nước Mỹ được dùng để phục vụ các bệnh nhân COVID-19, chiếm 17.9% số lượng giường bệnh đang được sử dụng.

Các tiểu bang ở khu vực miền Đông nước Mỹ, nơi xảy ra các đợt bùng phát Omicron đầu tiên, hiện đang ghi nhận có sự giảm mạnh về số lượng ca bệnh mới.

New Jersey báo cáo số lượng ca nhiễm trung bình hàng tuần là 7,015 ca, giảm 70% so với hai tuần trước đó. Thống Đốc Phil Murphy cho biết New Jersey vẫn sẽ bảo đảm các nguồn lực luôn sẵn sàng cho những đợt bùng dịch khác trong tương lai, tuy nhiên ông cũng nói rằng việc kiểm soát virus rồi đây sẽ là một phần của cuộc sống thường ngày.

Các tiểu bang khác như Colorado, Florida, Illinois và Louisiana bắt đầu ghi nhận tiến triển khả quan với số ca bệnh mới giảm 40% trong 14 ngày.

Trong khi đó số ca nhiễm trung bình tuần tại Montana tăng 78% trong 14 ngày qua. Còn Kentucky, Idaho và Washington thì ghi nhận mức tăng 40% – 55%.

New York hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Giêng ghi nhận 8,781 ca, giảm mạnh so với 90,132 ca hôm 8 Tháng Giêng. Còn số ca tử vong được báo cáo hôm Thứ Bảy, 29 Tháng Giêng và Thứ Ba, 25 Tháng Giêng lần lượt là 202 và 305.

Theo dữ liệu từ CDC, tính đến hiện tại có 249,892,470 người Mỹ, chiếm 75.3% tổng dân số, được chích ít nhất một liều vaccine COVID-19. Số người chích đủ liều là 211,695,131 người, chiếm 63.8%. Trong số những người chích đủ liều có 41.5% được chích thêm một mũi tăng cường. (V.Giang)

