Thơ Trần Văn Lương

Dạo:

Bạc đầu núi vẫn trơ trơ,

Bạc đầu người lại bơ vơ đáy mồ.

Cóc cuối tuần:

白 頭.

雪 蓋 白 頭 峯,

登 山 白 髮 翁.

白 頭 峯 永 皜,

白 髮 老 終 亡.

陳 文 良.

Âm Hán Việt:

Bạch Đầu.

Tuyết cái bạch đầu phong,

Đăng sơn bạch phát ông.

Bạch đầu phong vĩnh hạo,

Bạch phát lão chung vong.

* Trần Văn Lương.