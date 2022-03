Một ông New York bị bắt vì đấm phụ nữ gốc Á 67 tuổi hơn 125 lần

Cảnh sát hôm Thứ Hai, 14 Tháng Ba, cho biết nghi can Tammel Esco, 42 tuổi, cư dân Yonkers, New York, bị bắt và bị buộc tội tìm cách giết người vì thù ghét sau khi đánh đập một người phụ nữ châu Á 67 tuổi, theo bản tin hãng thông tấn UPI.

Cảnh sát nhận được các cuộc gọi báo cáo một vụ xô xát lúc khoảng 6 giờ 15 phút chiều Thứ Sáu, 11 Tháng Ba. Khi đến nơi họ tìm thấy nạn nhân đẫm máu bên ngoài tòa chung cư nơi bà sống, còn nghi can vẫn đang ở bên ngoài.

Nghi can đứng sau lưng nạn nhân trong cuộc tấn công ở Yonkers, New York (Hình: Yonkers PD)

Theo điều tra viên, nạn nhân trên đường về nhà và đi ngang qua nghi can. Nghi can hét lên với bà và bắt đầu nói những lời tục tĩu phân biệt chủng tộc. Nạn nhân phớt lờ nghi can và mở cánh cửa thứ hai để bước vào sảnh thì bị nghi can đấm vào đầu.

Cảnh sát xác định bà bị đấm vào đầu và mặt hơn 125 lần, bị giẫm bảy lần và bị nhổ nước bọt. Nạn nhân bị gãy xương mặt, chảy máu não, nhiều vết thương và vết rách trên đầu. Bà vẫn đang nằm viện nhưng các bác sĩ tin là bà sẽ sống sót.

Nghi can Esco bị tạm giữ và đưa đến nhà tù Westchester County.

Ông Mike Spano, thị trưởng Yonkers, lên án vụ tấn công trong bài tuyên bố hôm Thứ Hai, 14 Tháng Ba.

Ông phát biểu: “Tội ác kỳ thị là điều không được dung thứ trong thành phố của chúng ta. Tôi hoan nghênh cảnh sát Yonkers vì nhanh chóng bắt được tên tội phạm này. Tôi hy vọng nghi can sẽ phải chịu hình phạt tối đa cho hành động tàn ác của mình. Tôi cầu nguyện những gì tốt đẹp đến nạn nhân và gia đình của bà.”

Ông John Mueller, ủy viên cảnh sát Yonkers, mô tả vụ tấn công là một trong những vụ kinh hoàng nhất mà ông từng gặp.

“Đánh đập phụ nữ không có sức kháng cự là một điều đáng khinh bỉ, và đánh vì phân biệt chủng tộc thì càng đáng khinh hơn. Nghi can cần phải chịu hình phạt tối đa để gửi thông điệp rằng xã hội không dung thứ cho thù hận và hành vi bạo lực,” ông cho hay. (V.Giang)

