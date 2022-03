SBTN tổ chức văn nghệ ‘For Ukraine’ giúp người tị nạn Ukraine

Đằng-Giao/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Đài SBTN và tổ chức bất vụ lợi Bên Em Đang Có Ta Foundation sẽ thực hiện buổi ca nhạc gây quỹ giúp đỡ người tị nạn Ukraine, mang chủ đề “For Ukraine,” lúc 1 giờ 30 phút chiều Chủ Nhật, 13 Tháng Ba.

“For Ukraine” là một chương trình không có thời gian chuẩn bị nhưng với kinh nghiệm nhiều năm của SBTN, mọi việc sẽ đâu vào dấy và khán thính giả sẽ hài lòng. (Hình: SBTN cung cấp)

Chương trình “For Ukraine” sẽ được thu hình tại đài SBTN, 10561 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92843, và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình và nền tảng SBTN, SBTN GO, SET 57.11, TRUC HO MUSIC Youtube & Facebook, và Nam Radio (namradio24.com).

“Rất đông ca sĩ của mình quanh vùng Little Saigon sẽ tham dự nhưng hiện giờ chúng tôi chưa tiện công bố danh sách của họ,” nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc hệ thống truyền hình SBTN, cho biết.

Ngoài ra, theo nhạc sĩ Trúc Hồ, cũng sẽ có rất đông ca nhạc sĩ Ukraine tham dự chương trình “For Ukraine.”

Như vậy, “For Ukraine” sẽ có các giọng ca của ca sĩ Việt Nam và Ukraine qua những nhạc phẩm chứa chan tình đồng loại.

Ông tiếp: “Nhạc sĩ Lê Văn Khoa rất rộng rãi, cho chúng tôi phát hai tiết mục giao hưởng do ông thực hiện và thu hình trước đây tại Ukraine và bây giờ rất phù hợp cho chương trình ‘For Ukraine.’”

Hai tiết mục giao hưởng này là “Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa,” do nhạc sĩ Lê Văn Khoa hòa âm, và “Ca Ngợi Tự Do,” do Lê Văn Khoa sáng tác và hòa âm.

Nhạc sĩ Lê Văn Khoa nói: “Cả hai tiết mục này đều do hai giàn nhạc giao hưởng Ukraine trình diễn một cách hết sức tuyệt vời.”

Ông vô chi tiết: “‘Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa’ do đoàn nhạc lễ của tổng thống Ukraine trình diễn năm 2012 và ‘Ca Ngợi Tự Do,’ một trích đoạn trong ‘Việt Nam 1975,’ do đoàn giao hưởng Kiev Symphony Orchestra & Chorus trình diễn năm 2005.”

Nhạc sĩ nói: “Hồi đó, khi chúng tôi qua Ukraine thì đó là một đất nước nhỏ bé, đời sống rất bình yên và người dân vô cùng hiền hòa.”

Nhạc sĩ Trúc Hồ (phải) và nhạc sĩ Việt Khang trong một buổi gây quỹ cho nạn nhân Cộng Sản Việt Nam. Để giúp đồng bào hay người tị nạn thế giới, SBTN luôn sẵn sàng. (Hình minh họa: Facebook Trúc Hồ)

Nhạc sĩ Trúc Hồ cũng đích thân đóng góp cho “For Ukraine” bằng một sáng tác mới nhất của mình là “Hello Lost Eyes.”

“Sáng tác ‘Hello Lost Eyes’ này dựa trên cảm xúc của tôi khi thấy hàng hàng, lớp lớp người tị nạn, hầu hết là người già, phụ nữ, và trẻ em, phải rời bỏ quê hương đang bị đạn bom tàn phá,” ông Trúc Hồ tiếp.

Lời ca bài “Hello Lost Eyes:”

“Xin chào, đôi mắt lạc lõng/ Hello, lost eyes/ Sống sót giữa giờ đen tối nhất cuộc đời/ Going through the darkest time of your life/ Mặc dù các vì sao trên trời vẫn rơi/ Despite stars falling from the sky/ Xin chào, đôi mắt lạc lõng/ Hello, lost eyes/ Đang tìm một nơi an toàn tạm gọi là nhà/ Looking for someplace safe to call home/ Xin chào, đôi mắt lạc lõng/ Hello, lost eyes/ Chằm Chằm Nhìn Lên Những Vì Sao Trên Cao/ Gazing at the stars up high/ Tự hỏi tại sao mặt trời không chiếu nắng/ Wondering why the sun is not shining/ Tại sao mặt trăng không sáng chói/ Why The moon is not bright/ Chỉ là sương mù bao phủ bầu trời/ Only haze in the sky/ Xin đừng sợ hãi, xin đừng nhỏ lệ/ Please don’t be scared, don’t cry/ Trong đôi mắt bạn có Trời và Đất/ There is heaven and earth in your eyes/ Dù việc một mình bạn phải làm, bạn không hề một mình/ You are on your own, but not alone/ Những trái tim và những sự quan tâm đang hướng về bạn/ Our hearts and thoughts are with you/ Trời tối đen sẽ sớm thành xanh/ Darks skies turn blue/ Dù việc một mình bạn phải làm, bạn không hề một mình/ You are on your own, but not alone/ Xin chào, đôi mắt lạc lõng/ Hello, lost eyes…”

Hiện nay, theo Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, có 2 triệu người Ukraine tị nạn di tản đến các quốc gia chung quanh như Ba Lan, Romania, Moldova, để trốn chạy cuộc xâm lăng của quân Nga.

Đa số những người tị nạn Ukraine là phụ nữ, trẻ em, và những cụ già. Đàn ông và thanh niên đã anh dũng ở lại để chiến đấu bảo vệ quê hương.

Hiện nay, theo Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, có 2 triệu người Ukraine tị nạn di tản đến các quốc gia chung quanh, như Ba Lan, Romania, Moldova để trốn chạy cuộc xâm lăng của quân Nga. (Hình: SBTN cung cấp)

Hồi Tháng Chín năm ngoái, SBTN và Bên Em Đang Có Ta Foundation có thực hiện chương trình “Tình Yêu, Tình Người” gây quỹ giúp người tị nạn Afghanistan.

Tất cả tài chánh đóng góp, gởi về quỹ Bên Em Đang Có Ta Foundation và sẽ được chuyển qua “International Red Cross for Ukraine.”

Mọi thắc mắc, xin liên lạc (714) 636-1121. [đ.d.]

—–

Liên lạc tác giả: ngo.giao@nguoi-viet.com