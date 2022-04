Thư cho Bố nhân ngày giỗ đầu – Julie

Hoa anh đào nở rộ trên đường Jackson – khu phố Little Saigon cuối tháng 3/2022

Bố kính yêu,

Hôm nay là ngày giỗ đầu của Bố.

Hoa anh đào đang nở rộ khắp nơi. Con nghe văng vẳng bên tai tiếng Bố bảo con hãy chụp những cây hoa anh đào trên phố Little Saigon để đăng lên trang nhất, như là một sự chào đón mùa Xuân.

Bố sẽ rất tự hào khi thấy cộng đồng người Việt đang phát triển mạnh. Tiệm café Hello Em ở Little Saigon Creative Space (tổ chức Friends of Little Saigon) đang rất đông khách. Con rất vui khi Bố có thể nhìn thấy những bức ảnh của Bố và Mẹ từ lúc mới thành lập tờ báo – được dán trên tường của tiệm café Hello Em như một sự ghi dấu lịch sử – rất cảm động Bố ạ.

Thế hệ tiếp nối của nhà hàng Phở Bắc đã mở một quán Bar sang trọng ở trung tâm thành phố để tưởng nhớ đến Khoa – em trai của họ.

Họa sĩ Stacy Nguyễn đang được biết đến qua nét vẽ nghệ thuật truyền thống Việt Nam tuyệt vời của em ấy.

Nhà văn Susan vừa gửi bản thảo của cô ấy, bài viết thể hiện sự tích cực, thận trọng từ một người con gái trưởng thành của một thợ làm móng tay gốc Việt.

Nhà báo Thanh Tân và doanh nhân Uyên Nguyễn đang được nhiều người trên khắp thế giới biết đến qua việc tổ chức vận động các gia đình gốc Việt bảo trợ cho người tị nạn Afghanistan. Chị Uyên nói rằng chị ấy tin tưởng nếu Bố còn ở đây, chắc chắn Bố sẽ đứng ra kêu gọi được thêm nhiều người Việt nữa để cùng giúp đỡ.

Tờ báo không như xưa vì thiếu Bố. Bác Hóa, chị Phương và Mẹ đang cố gắng hết sức để duy trì. Anh Tâm ở quán Tamarind Tree nói rằng anh như mất đi cái microphone (nguồn cung cấp tin tức của anh) khi Bố qua đời.

Con vẫn thường nghĩ về những việc Bố sẽ làm nếu Bố còn hiện diện nơi đây. Chắc hẳn Bố sẽ vận động được nhiều cử tri gốc Việt ủng hộ cho Thượng Nghị Sĩ Joe Nguyễn, Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Renton – Kim-Khánh Văn và Thành Viên Hội Đồng Thành Phố Federal Way – Hoàng Trần vào mùa bầu cử mùa Thu năm ngoái.

Andy và Don đang có công việc tốt. Em Don đã bắt đầu biết ngăn nắp hơn. Bọn con vẫn đang ở cùng nhau. Con biết Bố đã vui mừng như thế nào khi con nói rằng con sẽ ở cùng các em cho đến cuối năm nay. Con vẫn chưa thấy lý do chính đáng nào để dọn ra.

Con đã viết cuốn sách về Sự Tôn Trọng mà lúc trước Bố con mình đã bàn thảo. Có trên 300 người đóng góp để giúp con thực hiện việc làm này, và rất nhiều người trong số đó là người gốc Việt. Bạn của con – anh Trung Nguyễn đã vận động được rất nhiều bạn của anh ấy đóng góp. Chú Hải và cô Oanh cũng đã giúp con rất nhiều. Sách in xong sẽ sớm ra mắt. Con biết nếu Bố còn đây, chắc chắn Bố sẽ tổ chức một buổi giới thiệu sách quy mô như Bố đã từng làm với buổi ra mắt cuốn Their War. Nhiều người vẫn còn nhắc đến và có ấn tượng tốt về buổi tiệc hôm đó Bố ạ. Bọn con sẽ tổ chức một sự kiện tại Seattle Public Library Central Branch, như Bố hằng mong muốn. Chủ nhà hàng Quyền Đăng đã đề nghị tổ chức buổi giới thiệu sách tại FogRose.

Bố từng bảo rằng con tự làm chủ công việc của mình là rất tự do. Thật đúng như thế Bố ạ. Và Bố còn nói: “Hãy nhớ rằng, mọi người cần con”. Điều đó thì khó thuyết phục hơn. Đôi khi con tự hỏi – người ta thật sự cần sự cống hiến của con đến mức nào. Khi nảy lên sự hoang mang về chính mình, con liền nghĩ đến Bố. Con hiểu rất rõ về bản thân con, và những gì con làm là nhờ vào sự ủng hộ và tình thương yêu vô điều kiện của Bố dành cho con.

Rất nhiều người thương nhớ Bố. Bác Quý vẫn thường gửi ảnh cũ của Bố và gia đình của Bác ấy cho con. Ca sĩ Melanie Ngamy Trần thì để hình Bố trên trang bìa Facebook của cô ấy. Vô số người nhớ việc Bố đã ghé thăm như thế nào.

Cộng đồng cũng nhớ đến Bố. Bố đã được vinh danh trên báo Seattle Times qua mục “Những người có ảnh hưởng nhất – đã qua đời trong năm 2021”. Bố là người gốc Việt duy nhất được nêu trong danh sách.

Dù con nhớ Bố rất nhiều, con cũng không tự trách vì đã không dành thời gian cho Bố nhiều hơn. Con rất trân trọng khoảng thời gian Bố con mình sống cùng nhau. Con đã rất may mắn khi có Bố là người Bố của con.

Con gái rượu của Bố,

Hoài Hương Julie Phạm

Read this letter in English