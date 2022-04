Vấn nạn tiền giả vẫn làm nhức đầu chế độ Hà Nội

Một nhóm người ở ba địa phương bị khởi tố vì sản xuất rồi đem bán tiền giả không những tiền Hồ, mà còn cả đô la Mỹ, tiền Cam Bốt…

Nhiều báo tại Việt Nam cho hay, từ việc bắt giữ một người đang tiêu thụ tiền giả ở huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre, 4 nghi trong đường dây sản xuất và tiêu thụ tiền giả đã bị bắt và cuộc điều tra còn tiếp diễn.

Nhóm người sản xuất và tiêu thụ tại Bến Tre và tang vật thu giữ. (Hình: CA)

Tin tức cho hay ông cụ Huỳnh Văn Đực 76 tuổi từ tỉnh Đồng Nai tới Bến Tre tiêu thụ ở xã Long Giao, quận Châu Thành thì bị bắt. Khám xét người ông Đực thì thấy ông ta không những có Hồ tiền giả mà còn có cả tiền đô la Mỹ, Cam Bốt v.v…cũng nghi là giả. Tổng số tiền Hồ giả bị tịch thu hơn 1 tỉ đồng.

Cuộc điều tra tiếp theo dẫn đến việc bắt giữ tất cả 4 người gồm Trần Ngọc Hoàng (36 tuổi), Trần Văn Hên (53 tuổi) cùng ngụ thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; Trần Vũ Khanh (34 tuổi) cư dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và Huỳnh Văn Đực (76 tuổi) cư ngụ tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Trang mạng VOV nói rằng “Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an Bến Tre xác định đối tượng Trần Ngọc Hoàng là người đã tổ chức làm, in ấn tiền giả để bán cho các đối tượng khác.” Khi khám xét chỗ ở của họ, “lực lượng chức năng thu giữ 280 triệu đồng tiền Việt Nam giả có mệnh giá 500 ngàn đồng; thu giữ nhiều tiền Campuchia nghi giả và nhiều phương tiện, máy móc, dụng cụ dùng để in tiền giả”.

3 nghi can sản xuất tiền giả “y như thật” ở Hóc Môn, Sài Gòn.(Hình: PLTP)

Hồi cuối Tháng Giêng, tờ Người Lao Động nói nhiều “đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả mệnh giá 500,000 đồng, hoạt động tinh vi, sử dụng phương tiện công nghệ cao” đã bị bắt ở Sài Gòn mà nguồn tin nói rằng tiền giả tinh vi “giống hệt tiền thật”. Cũng vào dịp này, Công an Sài Gòn phối hợp với Công an Bình Thuận bắt một đường dây in và phát hành tiền Hồ giả mệnh giá từ 200,000 đồng đến 500,000 đồng rất tinh xảo.

Cuối Tháng Mười Hai 2021, Công an Sài Gòn cũng đã bắt một nhóm người tự sản xuất và phân phố tiền giả mà báo mạng VOV nói “ tội phạm liên quan đến tiền giả hoạt động ngày càng tinh vi và có xu hướng gia tăng gây nhiều hệ lụy phức tạp đến nền kinh tế.”

Hơn chục năm trước, người ta thấy những vụ bắt giữ tiền giả đều là những vụ mua tiền Hồ giả in lậu bên Trung Quốc mang về nước tiêu thụ. Bây giờ người ở Việt Nam nhờ kỹ thuật điện toán và máy in tối tân hơn trước nên tự in lấy các loại tiền giả để tiêu thụ, không cần phải mua từ “nước lạ”.

Máy in tiền giả “y như thật” ở Hóc Môn, Sài Gòn. (Hình: PLTP)

Ngày 28 Tháng Giêng 2022, báo Doanh nghiệp và Tiếp thị cho hay “Thời điểm sát Tết, trên Facebook có vô vàn những tài khoản cá nhân và các hội nhóm mua bán tiền giả công khai cùng những lời mời chào “đổi tiền thật lấy tiền giả, không cần cọc” vô cùng hấp dẫn như “Cung cấp tiền giả uy tín chất lượng giao hàng toàn quốc” và “Đảm bảo chất lượng giống thật 98%”.

Vì vấn nạn tiền giả tràn lan trên cả nước, từ năm 2006, nhà cầm quyền CSVN đã sử dụng công nghệ Australia in tiền trên giấy nhựa polymer để đối phó nhưng chỉ đỡ được một thời gian ngắn.(TN)

Nguồn: nguoi-viet.com