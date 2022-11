2022 Chào Mừng Little Saigon

Hình trên: Một khách tham dự kiểm tra kiến thức của họ về lịch

sử Little Saigon tại quầy thông tin của ‘Friends of Little Sài Gòn’.

“Celebrate Little Saigon” là một sinh hoạt văn hóa – nói đúng hơn là một lễ hội – với mục đích quảng bá, giới thiệu về bản sắc văn hóa, sinh hoạt của người gốc Việt tại khu phố giàu lịch sử này, được tổ chức hàng năm tại Seattle do sáng kiến của tổ chức “Friends of Little Saigon”.

Đây là năm thứ 11 FLS tổ chức lễ hội và năm nay được trình bày trên đường S King St giữa 10 Ave S và 12 Ave S. vào thứ Bảy 20 tháng Tám vừa qua. Sự kiện đã thu hút khoảng 600-700 người tham dự suốt cả ngày. Các sự kiện, hoạt động và dịch vụ chính bao gồm DJ biểu diễn trực tiếp (DJ Pho Sho), khu vui chơi dành cho trẻ em với các trò chơi và nhà nhảy, cuộc thi ăn bánh su kem dành cho trẻ em và cuộc thi ăn phở dành cho người lớn cũng như các nhà cung cấp thực phẩm và bán lẻ… Cũng giống như những sinh hoạt của cộng đồng gốc Việt trong vùng đang dần hồi sinh, nhiều nhận xét

cho rằng đây là một “điểm sáng cho cộng đồng sau một vài năm đầy thử thách”. (Hình ảnh do FLS cung cấp).