Ghi Nhận Từ Buổi Chiếu Phim BÓNG QUÁ KHỨ ở Seattle, Washington State

Chiều thứ Bảy 30/7/2022, phim BÓNG QUÁ KHỨ đã đến với khán giả Seattle tại Shorecrest Performing Arts Center qua phong cách trình bày đặc thù của ban tổ chức.

Mở màn là một chương trình văn nghệ phụ diễn mang tên Thuyền Viễn Xứ; với những bài hát hoài niệm về những mảng quá khứ đau buồn của miền Nam Việt Nam tự do trong những ngày cuối tháng 4, về Sài Gòn-thành phố thân thương đã mất tên, về cuộc trốn chạy cộng sản của hàng triệu người dân miền nam Việt Nam. Tất cả các tiết mục là để làm nền dẫn vào câu chuyện vượt biên, vượt biển, không thể quên của hàng trăm ngàn người Việt từng phải liều thân tìm tự do sau khi miền Nam bị đồng minh Hoa Kỳ bỏ rơi, thất thủ vào tay CS xâm lược miền Bắc.



Đây là buổi công chiếu lần thứ 9 của đoàn làm phim BÓNG QUÁ KHỨ qua các khu vực có đông đảo người Việt tỵ nạn ở Bắc Mỹ. Buổi chiếu phim đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Gần 400 khán giả thuộc nhiều thế hệ đã bồi hồi, thích thú theo dõi, nhiều người rơi lệ theo câu chuyện của 3 nhân vật Thu, Nga và Khoa.

Các khán giả từng là boat people được dịp hồi tưởng lại quá khứ khó quên của chính mình và bao đồng bào chung cảnh ngộ; các khán giả trẻ được dịp cảm nhận câu chuyện bi thảm mà cha mẹ, anh chị mình… những người đi trước từng phải trả giá để đến được bến bờ tự do và khán giả người Mỹ có cơ hội hiểu thêm về nguyên nhân lịch sử sự có mặt của những người Việt trên đất Hoa Kỳ và các nước tự do khác.



Dù chỉ có 5 tuần chuẩn bị, 2 tuần thông báo đến công chúng, nhưng đã có gần 400 khán giả đến tham dự. Theo anh chị Trọng & MyHanh Phạm, người tổ chức chương trình tại Seattle, so với các buổi chiếu phim khác, đây là một con số chưa từng có ở địa phương này.



Đặc biệt, giữa hàng khán giả đến xem phim và đoàn làm phim hân hạnh được gặp Giáo Sư Marilyn Layton, (Faculty Emeritus, North Seattle College – từ 1969 đến 2008). Bà là thày dạy Thiên Hương, chị của Mỹ Hạnh. Phu quân của bà là Dr. Richard Layton 1927-2015, (Director of the Family Practice Residency at Providence Hospital for the University of Washington.) Ông là BS gia đình của cả nhà Mỹ Hạnh gần 40 năm..

Tiếp xúc với đoàn làm phim, bà Layton cho biết bà mong câu chuyện BÓNG QUÁ KHỨ có thể đến được với nhiều sắc dân tỵ nạn khác tại Hoa Kỳ để tất cả có thể hiểu thêm về thảm kịch vượt biển tìm tự do của người Việt.

Một khán giả khác: Kiến trúc sư Trần Vũ Bản (đến từ Chicago) cũng muốn BÓNG QUÁ KHỨ được mang đến địa phương mình và ông còn hứa sẽ giúp tổ chức một buổi chiếu ở Chicago và Berlin Đức Quốc, nơi ông đang có nhiều mối quan hệ với các nhân sĩ, các nhà lãnh đạo cộng đồng ở đây.

Ngay sau buổi chiếu ở Seattle, đoàn làm phim trở lại thăm quý anh Từ Đức Tháo, Ninh Ngọc Mẫn, Phạm Hồng Minh, những nhà mạnh thường quân tuyệt vời từng giúp tổ chức đợt công chiếu Bóng Quá Khứ ở Portland hôm 26/6 vừa qua.



Cuối cùng, trước khi trở về Toronto đoàn phim BÓNG QUÁ KHỨ và đạo diễn Thanh Tâm đã ghé VanCouver, phát 500 phần thức ăn cho những người vô gia cư tại khu vực Hasting- downtown Vancouver.



Một chuyến đi đẹp, gặp và gặp lại được những con người thật dễ thương, đáng yêu, từ khán giả đến những người dù chỉ mới thoáng biết đến phim BÓNG QUÁ KHỨ qua hơn 2 phút trailer, nhưng đã nhanh chóng nhận ra BÓNG QUÁ KHỨ là câu chuyện cần và nên được kể lại cho thật nhiều người khác, một quá khứ vốn đã và sẽ mãi mãi phủ lên tâm tư của người Việt yêu tự do trong ngoài và nước, như ước nguyện của đạo diễn Thanh Tâm.