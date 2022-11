Seattle: Siêu thị Viet-Wah tọa lạc trên đường Jackson đã chính thức đóng cửa

Sau hơn 40 năm phục vụ khách hàng, đồng hương, ngôi chợ khang trang mang tên Viet-Wah nằm trên đường Jackson và gần đường số 12 ở Seattle trong khu Little Saigon đã phải thông báo đóng cửa kể từ sau ngày thứ Sáu 30 tháng 9 này.

Lý do được đưa ra cho việc đóng cửa này, theo Ban Giám Đốc siêu thị- đó là vì nạn dịch Covid-19 kéo dài, vì thiếu nhân viên và – hơn nữa, vì tình hình an ninh tại đây, do tội phạm hoành hành trong vùng này suốt nhiều tháng qua, điều này đã làm cho siêu thị bị mất đi nhiều khách hàng… Chợ Viet-Wah là ngôi chợ lâu đời nhất ở khu phố International District và có lẽ không ai là không biết đến, vì đã có mặt ở đây từ khi những người tị nạn Việt bắt đầu đặt chân đến Seattle, và khi khu vực này chưa được đặt tên là “Little Saigon”. Phó Chủ tịch hệ thống cửa hàng Viet- Wah, cô Leeching Tran

dịp này cũng cho báo chí biết về những cảm xúc buồn vui lẫn lộn sau hơn 40 năm ngôi chợ góp mặt trong vùng này. Cô nói: “Cửa hàng này mở ra khi tôi còn nhỏ xíu và tôi lớn lên cùng nó,” “Cửa hàng chỉ được sinh ra từ nhu cầu nuôi sống cộng đồng của chúng tôi. Khi những người nhập cư và tị nạn Việt Nam bắt đầu từ Đông Nam Á đến Seattle, họ không có nơi để mua tất cả các loại thực phẩm mà họ từng quen thuộc.”

Thời gian qua, cùng với khó khăn của nạn dịch Covid, khu vực nói trên cũng là nơi hoành hành của những người xấu, của bọn tội phạm, kể cả nạn thù ghét người châu Á, khiến cho khu vực này mất an toàn trong thời gian dài, chỉ mới được thành phố “giải tỏa” từ tháng 2 vừa qua. Nhiều cơ sở, cửa hàng của người Việt trong vùng đã phải đóng cửa hoặc chuyển địa bàn đến nơi khác.