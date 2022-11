Vắc-xin giữ an toàn cho trẻ em của chúng ta khỏi COVID-19

Mỗi chúng ta có trách nhiệm để đảm bảo rằng những người xung quanh

chúng ta được bảo vệ. Tiêm chủng giúp giảm sự lây truyền COVID-19, để

bảo vệ bản thân, những người thân yêu và cộng đồng của chúng ta.

Thuốc chủng ngừa COVID-19 an toàn cho chúng ta và cho con cái của

chúng ta. Vắc xin có hiệu quả trong việc giảm các bệnh nghiêm trọng liên

quan đến COVID-19, nhập viện và tử vong ngay cả ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi.

Tuy nhiên, chỉ hơn 8% trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi đủ điều kiện trên toàn

quốc đã được tiêm liều đầu tiên.



Nhìn chung, tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em rất khác nhau giữa các tiểu bang,

dao động từ 2 đến 32 phần trăm sau khi tiêm liều đầu tiên. Tiểu bang

Washington ở mức 14 phần trăm.



Các chuyên gia và quan chức y tế công cộng lo lắng rằng chúng ta đang

để những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất của quốc gia gặp rủi ro không cần thiết khi

làn sóng nhiễm COVID-19 tiềm tàng vào mùa thu hoặc mùa đông đang tiếp

cận.



Tiến sĩ Lakshmi Deepa Yerram, giám đốc y tế của Dịch vụ Y tế Cộng đồng

Quốc tế (ICHS), nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tại sao cha mẹ nên

cho con em mình tiêm chủng.



Tiêm chủng giúp cứu mạng sống



“Điều đầu tiên và quan trọng nhất là vắc-xin giúp ngăn ngừa trẻ em bị

nhiễm COVID-19. Không có cách thứ hai để giải quyết vấn đề đó,” Tiến sĩ

Yerram nói. “Mặc dù chúng tôi biết rằng COVID-19 ở trẻ em đôi khi nhẹ

hơn những gì chúng ta thấy ở người lớn, nhưng một số trẻ em bị nhiễm

coronavirus có thể bị nhiễm trùng phổi nặng, ốm nặng và phải nhập viện.

Chúng tôi đã đọc báo cáo về những đứa trẻ không may qua đời vì sự lây

nhiễm này.”



Trẻ em được chủng ngừa cũng ngăn ngừa hoặc làm giảm sự lây lan của

vi-rút sang những người khác trong gia đình, những người có thể đang bị

suy giảm hệ miễn dịch. Và, việc tiêm phòng cũng giúp ngăn chặn các biến

thể khác xuất hiện.



Tiến sĩ Yerram nói: “Chừng nào mà vi rút có thể lây truyền dễ dàng giữa trẻ

em và những người lớn chưa được tiêm chủng, chúng ta đang tạo cơ hội

cho các biến thể mới xuất hiện. Vì vậy, cách tốt nhất để ngăn chặn điều đó

là đảm bảo rằng tất cả những người có thể chủng ngừa đều được chủng

ngừa.”



An toàn là trên hết



Một câu hỏi mà hầu hết mọi người đều nghĩ đến ngay từ đầu là liệu vắc xin

COVID-19 có an toàn hay không. Tiến sĩ Yerram đảm bảo rằng thuốc đã

được kiểm tra kỹ lưỡng và cuối cùng được phép sử dụng. Không có bước

nào bị bỏ qua vì tính khẩn cấp—tất cả các thử nghiệm lâm sàng đều tuân

theo các quy trình chuẩn mực. Các tác dụng phụ, nếu chúng tồn tại, là rất

ít.



“Khi bạn đã tính hết tất cả những điểm này, chúng tôi biết là vắc xin này an

toàn. Chúng tôi biết điều này sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn

và dễ dàng hơn. Chúng tôi biết điều đó sẽ làm giảm các biến thể mới xuất

hiện và chúng tôi biết điều đó sẽ giữ an toàn cho con cái của chúng ta. Tôi

thấy không có cách nào để có thể nhấn mạnh hơn nữa điều quan trọng lý

do tại sao mọi trẻ em, kể cả những trẻ từ 5 tuổi trở xuống, phải tiêm vắc xin

này.”



Với những đứa trẻ trở lại lớp học, việc tiêm phòng càng đóng một vai trò

quan trọng hơn. Trong khi các trường học đã làm tốt việc thực hiện các

biện pháp như cải thiện thông khí, giữ khoảng cách xã hội, rửa tay đúng

cách, đeo khẩu trang khi thích hợp và chính sách “ở nhà khi bị ốm,” thì

tiêm chủng là sự bổ sung thêm cho mức độ bảo vệ.



Nỗ lực tiếp cận cộng đồng da màu



Một số nhóm người nhất định đã bị ảnh hưởng không tương xứng bởi

COVID-19, vì nhiều lý do khác nhau. Ví dụ, sự khác biệt về văn hóa và

chủng tộc dẫn đến một mức độ không tin tưởng của cộng đồng về sự

chăm sóc sức khỏe.



“Chúng ta phải nhớ rằng những cộng đồng đa dạng này thường đến từ

những nơi đã từng gặp cảnh khốn cùng.” Tiến sĩ Yerram lưu ý rằng đã có

những vấn đề như việc thiếu khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức

khỏe cũng như những sự kỳ thị và định kiến ​​xung quanh việc kém vệ sinh

và mang mầm bệnh. “Sự thiếu tin tưởng chung cùng với cấu trúc của các

tổ chức chính phủ và y học dẫn đến thái độ lưỡng lự của những người mà

chúng tôi phục vụ.”



Bởi thế, thông tin liên lạc đã trở thành trọng tâm chính tại ICHS. Trung tâm

y tế đã làm việc để giúp các thành viên trong cộng đồng được dể dàng

tiêm chủng. Các thông tin được phổ biến thông qua việc tiếp xúc với cộng

đồng, trang mạng xã hội, đài phát thanh, tải thông tin từ internet, video

ngắn và phỏng vấn. ICHS đảm bảo rằng các thành viên cộng đồng có thể

nhận thông tin bằng ngôn ngữ mà họ nói— trong đó có hơn 70 ngôn ngữ

khác nhau trên trang mạng ICHS.



ICHS cung cấp vắc-xin trong các lần khám bệnh định kỳ, tại các điểm tiêm

chủng, thông qua các hiệu thuốc của họ và các phòng khám di động trong

toàn cộng đồng (như tại các khu chợ, cơ sở tôn giáo, trung tâm cộng đồng,

trường học). Theo Tiến sĩ Yerram, đó là một nỗ lực toàn diện.

“Để đảm bảo thông tin thích hợp được đưa ra và bằng cách đảm bảo mọi

người có thể tiêm vắc-xin, khi họ sẵn sàng tiêm vắc-xin, chúng tôi đã tiếp

tục đảm bảo rằng bệnh nhân của chúng tôi có thể gặt hái được những lợi

ích của vắc-xin hiện có cho COVID-19.”



ICHS cung cấp vắc xin COVID-19 liều chính và liều tăng cường cập nhật

miễn phí cho tất cả các nhóm tuổi đủ điều kiện. Truy cập

www.ichs.com/covid-19-vaccine-appointments để tìm hiểu thêm.