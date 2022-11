Sức mạnh cộng đồng dựa trên sức mạnh của các cá nhân qua sự giúp đỡ lẫn nhau

Bài nói chuyện của Tiến sĩ Julie Phạm tại đêm dạ tiệc VABAW thường niên thứ 18 tại The Triple Door, Seattle tối 7 tháng 11, 2022

Những thay đổi mà chúng tôi đã cùng nhau đối mặt trong vài năm qua đã cho thấy tầm quan trọng của việc được thuộc cộng đồng. Một cộng đồng quan trọng đối với tôi và tôi tin rằng đối với nhiều người trong phòng này là cộng đồng người Việt tại tiểu bang WA.

Tôi được hai tháng tuổi khi bố mẹ tôi và tôi trốn khỏi Việt Nam với tư cách người vượt biên. Tôi chắc rằng nhiều người trong phòng này đều là vượt biên hoặc có quan hệ họ hàng với một người.

Bố tôi nói với tôi rằng khi chúng tôi từ trại tị nạn, điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi ở Mỹ là phi trường SeaTac, nơi có một đám đông người Việt tị nạn đã đến chào đón chúng tôi. Họ nói với chúng tôi rằng có một cộng đồng người Việt mạnh mẽ ở Seattle và chúng tôi nên cân nhắc ở lại. Bố mẹ tôi và tôi được một người bảo trợ ở Florida và chúng tôi đến đó sau điểm dừng chân đầu tiên ở Seattle. Sau một ngày cuối tuần ở Florida, bố tôi nhận ra rằng chúng tôi không thể sống ở đó nên bố đã mượn tiền mua vé máy bay để bay về Seattle, nơi chúng tôi sống từ đó đến nay. Bố tôi muốn trở thành nơi bố cảm thấy mình có một cộng đồng.

Tôi được bảy tuổi khi bố mẹ thành lập tờ báo Người Việt Tây Bắc để đáp ứng nhu cầu của một cộng đồng Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Bố đã rời bỏ công việc ổn định là một kỹ sư để bắt đầu làm báo. Mặc dù vậy, để chấp nhận rủi ro này, bạn cần biết rằng họ sẽ có sự hỗ trợ của độc giả và nhà quảng cáo của chúng tôi. Bố tôi đã dạy tôi cách tin tưởng vào cộng đồng của mình để được giúp đỡ nếu tôi yêu cầu.

Trở lại năm 2019, bố tôi muốn tôi tự xuất bản luận án đại học của mình về viễn cảnh quân sự của Việt Nam Cộng Hòa Việt Nam trong Chiến tranh Việt Nam. Vì vậy, tôi đã làm, mặc dù tôi không xem cuốn sách của mình là một cuốn sách thực sự. Sách thật chỉ được các nhà xuất bản truyền thống lựa chọn đủ xứng đáng. Và sau đó bố tôi tổ chức một bữa tiệc ra mắt sách. Tôi ngạc nhiên, hơn 300 người đã tham dự, hầu hết là người Việt Nam. Khi nhìn vào đám đông lớn này, tôi nhận ra rằng bố tôi tự tin rằng cuốn sách tự xuất bản của tôi sẽ được cộng đồng của chúng tôi ủng hộ.

Vì vậy, vào mùa hè năm ngoái, khi tôi bắt đầu dự án cuốn sách thứ hai của mình, 7 Forms of Respect, tôi biết mình sẽ tự xuất bản và tôi có thể hướng đến cộng đồng của mình. Tôi đã có thể gây quỹ số tiền cần thiết trong 18 giờ.

Có rất nhiều tấm gương trong cộng đồng của chúng ta đang giúp đỡ nhau đạt được hy vọng và ước mơ của chúng ta, như những người đã giúp tôi làm nên tờ báo của bố mẹ và những cuốn sách của tôi.

Dù là người vượt biên, chúng tôi biết sẽ có sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng quan trọng hơn, chúng tôi có niềm tin rằng những người Việt đến trước chúng tôi sẽ ở đó để giúp đỡ chúng tôi.

Trong những năm đầu ở Mỹ, nhiều doanh nghiệp của chúng tôi được tư bản hóa thông qua các khoản vay nhỏ do những người cho vay Việt Nam thực hiện, những người chỉ khá giả hơn một chút so với những người đi vay. Điều đó có nghĩa là mọi người đã phải hỏi vay tiền từ bạn bè của họ. Gia đình Phở Bắc đã cho bố mẹ tôi vay tiền để mua máy tính và thiết bị in ấn. Mặc dù tôi không cần vay tiền khi bắt đầu kinh doanh vào năm ngoái, nhưng tôi phải yêu cầu mạng lưới mua dịch vụ và sách của mình, đồng thời giới thiệu tôi với khách hàng. Có rất nhiều công ty luật độc lập ở đây đã phải làm điều đó. Sự sẵn lòng của cá nhân chúng tôi để đề nghị và yêu cầu giúp đỡ là điều đã củng cố cộng đồng của chúng tôi nói chung.

Một ví dụ khác về người Việt Nam giúp đỡ người Việt Nam là các doanh nhân thực phẩm. Tại Chợ đêm Quốc tế Khu Phố Tàu vào tháng 9 vừa qua, tôi nhận thấy một dãy sáu gian hàng ăn uống đều do các doanh nhân Việt Nam điều hành. Dãy quầy hàng thực phẩm này dường như tuyên bố “người Việt Nam chúng ta hỗ trợ nhau”. Trong các cuộc trò chuyện của tôi với chủ sở hữu, họ đã nói về cách họ giúp nhau thành lập và chia sẻ những gì họ biết. Sự có đi có lại này minh chứng cho việc các doanh nhân Việt Nam có thể “vượt lên trên hạng cân của chúng ta”, tức là chúng ta mạnh hơn so với kích thước nhỏ bé của chúng ta có thể đề xuất.

Cộng đồng của chúng ta dựa vào nhau. Tôi lớn lên và chứng kiến sự can đảm, tinh thần kinh doanh và sự hỗ trợ lẫn nhau này mỗi ngày. Bố mẹ tôi là những người hối hả phục vụ những người hối hả, tiệm phở, tiệm làm móng tay, thợ làm bánh mì, bác sĩ, luật sư, đại lý bất động sản, công ty môi giới bảo hiểm. Bất kể bạn làm công việc gì, tất cả chúng ta đều cần phải thuộc về một hệ thống hỗ trợ.

Khả năng phục hồi và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau của chúng tôi nổi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong vài năm qua.

Thời kỳ đầu của đại dịch, tôi nghĩ tờ báo nên viết về các tổ chức phi lợi nhuận mà người Việt Nam có thể quay sang ủng hộ và bố tôi không đồng ý. Bố nói, “Cộng đồng của chúng ta không chỉ cần từ thiện và dịch vụ. Chúng ta cũng cần cho thấy chúng ta sáng tạo như thế nào trong việc giải quyết các vấn đề của chính mình ”.

Vì nhiều người Việt Nam yêu thích âm nhạc, chúng tôi đã kết thúc việc báo cáo cách các nhạc sĩ tìm cách giải trí và mang lại niềm vui cho khán giả từ các phòng thu tại nhà của họ khi phát trực tuyến qua YouTube. Những nhạc sĩ này cũng đã tìm ra một cách mới để hỗ trợ bản thân khi họ không thể biểu diễn trực tiếp nữa.

Thực hành có đi có lại thật khó.

Tôi có hai câu hỏi cho khán giả và tôi muốn bạn chỉ ra câu trả lời của mình bằng cách giơ tay.

* Hãy giơ tay lên nếu bạn muốn giúp đỡ người khác! (100% khán giả giơ tay)

* Hãy giơ tay lên nếu bạn muốn nhờ giúp đỡ! (chỉ 10% khán giả giơ tay)

Càng thành lập lâu ở đất nước này, chúng tôi càng cảm thấy mình không nên yêu cầu sự giúp đỡ. Chúng tôi không thể chỉ đưa ra sự trợ giúp mà không yêu cầu và chấp nhận nó. Đó không phải là có đi có lại. Khi chúng tôi là những người mới nhập cư và tị nạn, chúng tôi bám vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau, bởi vì chúng tôi cần phải làm vậy. Trớ trêu thay, nhiều người Việt Nam thuộc thế hệ cha mẹ tôi đã làm việc chăm chỉ để chúng tôi, con cái của họ, không phải như vậy. Điều đe dọa sức mạnh tập thể của chúng ta là lòng kiêu hãnh của cá nhân chúng ta, khi chúng ta không sẵn sàng yêu cầu sự giúp đỡ vì chúng ta không nghĩ rằng chúng ta nên làm.

Khi chúng tôi không hỏi, mọi người có thể nghĩ rằng chúng tôi không cần nó.

Tuy nhiên, chính hành động chia sẻ nhu cầu giúp đỡ này của chúng ta có thể mang chúng ta đến gần hơn và giữ chúng ta gần nhau hơn. Ngoài niềm tự hào cá nhân, nỗi sợ hãi cá nhân bị coi là yếu kém cũng đe dọa sức mạnh tập thể của chúng ta. Chúng ta sợ bị coi là yếu đuối khi chúng ta yêu cầu sự giúp đỡ trong khi chúng ta đang thực sự mạnh mẽ và yêu cầu người khác giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn.

Ngay cả khi bạn là một luật sư trong một công ty doanh nghiệp lớn, bạn sẽ thăng tiến nhanh hơn rất nhiều nếu bạn nhờ sự tư vấn và hỗ trợ từ các đồng nghiệp và người cố vấn của mình. Đối với các luật sư, luật sư và sinh viên luật trong phòng này, hãy nhìn xung quanh, nhìn xung quanh. Có những người sẵn sàng giúp bạn, nếu bạn yêu cầu. Đừng đợi người khác đề nghị giúp đỡ bạn. Ngay cả khi bạn không phải là luật sư, hãy nghĩ về sự nghiệp của chính bạn và ai có thể giúp bạn.

Nó không chỉ là đủ để hỗ trợ những người khác. Nếu bạn chỉ cho đi, làm thêm giờ, bạn sẽ thấy người khác là người nhận và bạn là người cho. Bạn chắc chắn có thể trở nên bực bội. Trong một cộng đồng, tất cả chúng ta đều cho và nhận cùng một lúc. Khi chúng ta quan tâm đến người khác, chúng ta cũng cần cho phép mình được người khác chăm sóc.

Nếu chúng ta chỉ chờ đợi để yêu cầu sự giúp đỡ khi chúng ta thực sự cần, chúng ta sẽ hạn chế khả năng tiếp cận vượt quá các nguồn lực hiện có của chúng ta. Không đời nào cộng đồng Việt Nam có thể đạt được những gì chúng ta có nếu chúng ta chỉ chờ người khác giúp đỡ… chúng ta phải nhờ đến điều đó.

Tôi muốn bạn dành một chút thời gian để nghĩ về điều gì đó trong cuộc sống của bạn mà bạn có thể sử dụng sự trợ giúp và yêu cầu mọi người hỗ trợ. Có thể đó là một khoản vay, có thể là kết nối kinh do – anh hoặc có thể là yêu cầu ai đó lắng nghe bạn khi bạn vượt qua một số thời điểm khó khăn.

– Hãy gạt bỏ niềm kiêu hãnh và nỗi sợ bị coi là yếu đuối của bạn.

– Yêu cầu giúp đỡ.

– Hãy vươn xa hơn những gì bạn có thể làm một mình.

– Thực hành có đi có lại.

– Tăng cường cộng đồng của chúng ta.