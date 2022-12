Hàng trăm người đến tham dự sự kiện khai trương trường làm đẹp Kelly Pang Beauty Academy USA

Vào 9/12/2022 vừa qua tại Seattle (Mỹ), Kelly Pang Beauty Academy USA – Trường đào tạo làm đẹp của Nghệ sĩ nail Việt xuất sắc Châu Á – Pang Mỹ Linh đã chính ra mắt trụ sở đầu tiên tại 10424 16th Ave SW Seattle, Washington, 98146 với nail show, workshop, ca nhạc hấp dẫn cùng sự hưởng ứng đông đảo từ các học viên tiềm năng và người quan tâm đến tham dự.

Sự kiện khai trương chi nhánh đầu tiên của trường tại Seattle, Mỹ đã diễn ra thành công tốt đẹp

Mở đầu sự kiện khai trương, chị Pang Mỹ Linh hào hứng chia sẻ, sự ra đời của trường nhằm đáp ứng nhu cầu theo học nghề làm đẹp đa dạng từ tóc, make-up, facial, nối mi, spa… của các học viên Việt trên đất Mỹ, xuất phát từ tâm huyết đào tạo nguồn nhân lực, thậm chí là những “nghệ sĩ nail” tiềm năng trong tương lai, không chỉ có tay nghề chất lượng cao mà còn sở hữu sức sáng tạo dồi dào, đạt chuẩn quốc tế.

Chị Pang Mỹ Nguyên (trái) và chị Pang Mỹ Linh (phải)

Suốt 19 năm qua, chị Pang Mỹ Linh cùng người em gái của mình là Pang Mỹ Nguyên đều rất biết ơn, trân trọng khi đã có hơn 100.000 học viên tin tưởng lựa chọn theo học tại Việt Nam. Khi bắt đầu một chi nhánh mới nơi xứ cờ hoa, chị Pang Mỹ Linh tin rằng sự động viên, đồng hành của những ân nhân, các giảng viên, quý nhà tài trợ sẽ là nguồn động lực to lớn để trường ngày một phát triển, thành công với sứ mệnh gieo trồng tri thức tới nhiều học viên hơn nữa.

Đặc biệt, sự kiện đã truyền cảm hứng tới đông đảo người quan tâm tham dự với các chuyên gia biểu diễn kĩ thuật làm đẹp lành nghề, có tính ứng dụng cao, bao gồm: Nghệ sĩ nail David Hoàng, cô Jacqueline Yeung thực hiện demo gel Cuccio.

Ông Tony Guccio, Nail Artist danh tiếng David Hoàng… – Những “ông lớn” trong ngành nail tại Mỹ đến tham dự và ủng hộ Kelly Pang Beauty Academy USA khai trương trụ sở đầu tiên tại nơi đây.

Không khí của sự kiện ngày càng “nóng” hơn với sự xuất hiện của 8 người mẫu trình diễn BST Dream On Me do Nghệ sĩ Nail Pang Mỹ Nguyên sáng tạo và thiết kế. Đây là bộ sưu tập nail tinh xảo lần đầu trình làng tại nước Mỹ, thể hiện giấc mơ nail đến xứ cờ hoa nay đã thành hiện thực. Bên cạnh đó, phần make-up, kết hợp làm tóc ton-sur-tone ấn tượng của các người mẫu được thực hiện bởi đội ngũ giảng viên Kelly Pang Beauty Academy USA, trong trang phục sở hữu đường nét thiết kế đầy sáng tạo, bắt mắt, mang đậm chất NTK Ivan Trần.

Chị Pang Mỹ Nguyên trình làng BST Dream On Me cùng dàn người mẫu Mỹ

Chị Ngọc Anh – Người tham dự có mặt tại sự kiện chia sẻ:“Đây quả thật là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một Nail Show ấn tượng như thế này, là điều cực kì “hiếm có khó tìm” tại bất cứ nơi đâu trên nước Mỹ. Tôi đã đăng kí theo học tại trường và hi vọng rằng là sẽ ngày càng cải thiện, nâng cấp tay nghề Nail hơn nữa trong tương lai”.

Kelly Pang Beauty Academy USA còn tặng quà, tổ chức cho khách tham dự đến tham quan hệ thống phòng học theo tiêu chuẩn quốc tế, với cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư mạnh mẽ nhằm đem lại trải nghiệm học tập chất lượng nhất tới học viên.

Cuối sự kiện là những phút giây thư giãn trong âm nhạc sôi động từ các khách mời là các nghệ sĩ, ca sĩ, người mẫu “hot” trong cộng đồng người Việt tại Mỹ như Phương Loan, Andy Quách, Trizzie Phương Trinh, Mary M, Alencia, Vanessa H, Sydney Mo,…