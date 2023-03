Dùng giấy tờ giả xin visa du học Mỹ, bị bắt ngay bên ngoài Tổng Lãnh Sự Quán

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một vụ bắt giữ người dùng giấy tờ giả xin visa (thị thực) du học Mỹ xảy ra từ hôm 14 Tháng Hai ở Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ tại Sài Gòn nhưng đến nay mới được xác nhận.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 23 Tháng Hai, Công An ở Sài Gòn phối hợp Phòng Lãnh Sự và Văn Phòng An Ninh Khu Vực (RSO) thuộc Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ tại Sài Gòn bắt một người nghi sử dụng giấy tờ giả khi xin visa du học.

Người Việt Nam chờ phỏng vấn xin visa ở Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ tại Sài Gòn. (Hình minh họa: Thuận Thắng/Tuổi Trẻ)

Danh tính, độ tuổi và hình ảnh của người này không được nhà chức trách công bố.

Theo thông cáo của Sứ Quán Mỹ, nghi can nộp hồ sơ bao gồm giấy hẹn phỏng vấn và tờ đơn I-20 (giấy chứng nhận tình trạng du học sinh đủ điều kiện học tập và không định cư).

Qua kiểm tra, giới chức Sứ Quán Mỹ phát giác giấy hẹn phỏng vấn và đơn I-20 của nghi can bị làm giả, các thông tin gốc thuộc về các đương đơn khác từng xin visa trước đây.

Nghi can bị bắt ngay bên ngoài khuôn viên Sứ Quán Mỹ và bị Công An phường Bến Nghé, quận 1, tịch thu các bằng chứng liên quan.

Hiện tại vụ việc đang được Công An quận 1 thụ lý điều tra.

Cùng thời điểm, báo Zing dẫn khuyến cáo của giới chức Sứ Quán Mỹ: “Mỗi đương đơn phải có giấy tờ hợp pháp và không được phép giả mạo giấy tờ, bao gồm sổ thông hành (passport), tờ đơn xin visa và giấy xác nhận cuộc hẹn phỏng vấn, cũng như các giấy tờ liên quan khác, tùy thuộc yêu cầu của mỗi loại visa.”

Những trường hợp nộp các giấy tờ giả sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ vĩnh viễn.

“Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ khuyên các đương đơn xin visa cảnh giác với các đại lý du lịch và đơn vị môi giới không trung thực, thường xuyên xem nhẹ pháp luật Mỹ và Việt Nam,” theo báo Zing.

Trong một diễn biến khác, báo An Ninh Thủ Đô hôm 19 Tháng Hai cho hay, ba bị can Nguyễn Vương Cường, Nguyễn Văn Tài và Nguyễn Thị Nhàn vừa bị truy tố hai tội danh “Tổ chức cho người khác trốn đi ngoại quốc” và “Môi giới cho người khác trốn đi ngoại quốc.” Hai nghi can Cường và Tài là anh em ruột.

Nhóm này rao nhận làm dịch vụ hỗ trợ xin visa đưa người đi Mỹ làm việc bằng cách trước tiên đến Canada du lịch.

Hồi năm 2021, vợ chồng bà Võ Thị Thu ở tỉnh Nghệ An, đã trả cho nhóm này $15,000 mỗi người, để xin visa Canada.

Sau đó, nhóm của bị can Cường đã thuê dịch vụ “chứng minh tài chính,” “chứng minh công việc” xin được visa Canada cho vợ chồng bà Võ Thị Thu.

Một sự kiện tư vấn du học Mỹ ở Sài Gòn. (Hình: Thanh Niên)

Ngày 9 Tháng Tư năm ngoái, nhóm của bị can Cường đưa vợ chồng bà Thu cùng một số “khách hàng” khác đến phi trường Nội Bài làm thủ tục xuất cảnh đi Canada.

Tại cửa soát vé, nhân viên hãng hàng không Korea Airline đột ngột thông báo vợ chồng bà Thu không được chấp nhận lên phi cơ do loại vaccine ngừa COVID-19 của hai người này “không phù hợp với quy định của chính phủ Canada.”

Sau đó, bà Thu được yêu cầu làm việc với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Từ đây, vụ việc “chạy” visa Canada vỡ lở. (N.H.K) [qd]

